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நீட் போராட்டம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்த சதி வேலை.. அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு!

மாணவர் போராட்டங்களை திமுக அரசியல் ஆதாயத்திற்குப் பயன்படுத்துவதாக குற்றம்சாட்டிய அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார், நீட் தேர்வை எதிர்ப்பதில் தவெக உறுதியாக இருப்பதாகவும் போராட்டங்களில் தங்களது கட்சி அடையாளங்களை பயன்படுத்தவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 26, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:09 PM IST
நீட் போராட்டம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்த சதி வேலை.. அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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