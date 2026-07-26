/நீட் போராட்டம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்த சதி வேலை.. அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு!

திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரியில் நடைபெற்ற சட்டக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில், தமிழக மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் கலந்துகொண்டு மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசினார்.
அப்போது, நீட் தேர்வுக்கு எதிரான மாணவர்களின் உணர்வுப்பூர்வமான போராட்டங்களை திமுக தனது அரசியல் ஆதாயத்திற்காக பயன்படுத்தி வருகிறது. சிலருக்கு ரூ. 100, ரூ. 200 பணம் கொடுத்து, திமுக டி-ஷர்ட் அணிவித்து போராட்டத்தில் அமர வைத்துள்ளனர். 'ஜென்சி' (Gen Z) என்றால் என்னவென்றே புரியாமல் பேசும் உதயநிதி ஸ்டாலின், இளைஞர்களை தவறான வழியில் நடத்துகிறார்.
திமுகவை வழிநடத்த தமக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்பதை உதயநிதி கட்சி நிர்வாகிகளிடம் வாக்கெடுப்பு நடத்தி சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். அண்ணா உருவாக்கிய திமுகவை தலைமை தாங்க கனிமொழிக்கு தகுதி உள்ளதா அல்லது உதயநிதிக்கு உள்ளதா என்பதையும் கட்சி நிர்வாகிகளிடமே கேட்டறிய வேண்டும்.
நீட் தேர்வை எதிர்ப்பதில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் உறுதியாக உள்ளது. தவெகவினர் மாணவர் போராட்டங்களில் பங்கேற்றாலும், கட்சியின் கொடி, பேனர் அல்லது எந்தவொரு அரசியல் அடையாளத்தையும் பயன்படுத்தவில்லை.
மேகதாது பிரச்சனை தொடர்பாக முதலமைச்சர், பொதுமக்கள், விவசாயிகள் மற்றும் சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்து வருகிறார். எனவே இதில் நல்ல முடிவு எட்டப்படும். இப்பிரச்சனையை பேச்சுவார்த்தை மற்றும் சட்ட வழிகள் மூலமே எதிர்கொள்ள முடியும். அதேவேளையில், மேகதாது விவகாரத்திலோ அல்லது கருணாநிதி ஆட்சி கால காவிரி ஒப்பந்தங்கள் பற்றியோ முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கும், துணை முதல்வர் உதயநிதிக்கும் போதிய புரிதல் இல்லை.
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மக்களுக்காக நீண்டகாலமாக போராடிய மூத்த தலைவர் என்பதால், அவரின் தனிப்பட்ட விஷயங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லை. முதல்வர் கர்நாடகா செல்வது தொடர்பான முடிவை முதலமைச்சர் அலுவலகமே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கும். தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி நிறத்தில் பேருந்துகளை இயக்கும் எண்ணத்தில் இல்லை. மக்களுக்கு நன்மை தரும் திட்டங்களிலேயே கவனமாக உள்ளது.
'விசில்' சின்னம் ஏற்கனவே மக்களிடம் பரவலாக சென்றடைந்துவிட்டதால், அதை தனியாக விளம்பரப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் 3 ஆண்டுகள் பல்வேறு தடைகளை தாண்டி வெளியாகியுள்ளதால், உணர்ச்சிவசப்பட்டு சில அமைச்சர்கள் கண்கலங்கியது இயல்பானதே. மேலும், சிறையிலுள்ள இஸ்லாமிய கைதிகளை விடுதலை செய்வது தொடர்பாக ஒன்றிய அரசின் ஒத்துழைப்போடு தொடர்ந்து நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன என்றார்.