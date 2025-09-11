English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தவெக-விற்கு சுத்தமாக அரசியல் அனுபவம் இல்லை.. அமைச்சர் துரைமுருகன்!

தவெக-விற்கு அரசியலில் அனுபவம் இல்லை என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி போகிற போக்கில் ஏதோ பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்றும் அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார். 

தவெக-விற்கு சுத்தமாக அரசியல் அனுபவம் இல்லை.. அமைச்சர் துரைமுருகன்!

வேலூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட சேண்பாக்கம் பகுதியில் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் நடைபெற்றது. இதனை நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் பார்வையிட்டு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு நல திட்டத்தை வழங்கினார். 

அப்போது முள்ளிப்பாளையம் பாறைமேடு வீராசாமி தெருவை சேர்ந்த பெண்கள் அமைச்சரை முற்றுகையிட்டு, தாங்கள் 30 ஆண்டுகளாக வசித்து வருகிறோம். எங்கள் பகுதியில் சாலை, கழிவுநீர் கால்வாய் உள்ளிட்ட எந்தவித அடிப்படை வசதிகளும் இல்லை. மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கி அவதிக்குள்ளாவதாகவும் மாநகராட்சி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என அமைச்சரை முற்றுகையிட்டு முறையிட்டனர். இது குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் கூறியதை எடுத்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் துரைமுருகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவரிடம், அதிமுக ஒற்றுமையாக தான் இருப்பதாகும் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவுக்கு மக்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார் என கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த அமைச்சர், அவர் எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்தவர் அவர் எங்களுக்காகவா பேசுவார், அவர் அவருக்காக தான் பேசுவார். திமுக சிதறிவிடும் என போகிற போக்கில் எதாவது பேச வேண்டும் என்பதற்காக பேசுகிறார். 

தவெக குறித்து அமைச்சர் துரைமுருகன் 

திமுக பழிவாங்கும் நோக்குடன் செயல்படுவதாக தவெக புஸ்ஸி.ஆனந்தன் குற்றம்சாட்டியது தொடர்பான கேள்விக்கு, அவர்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது. அவர்கள் அரசியலில் சர்வீஸ் இல்லாதவர்கள் என பதலளித்தார். தமிழகத்தில் நிரந்தர எதிரி திமுக தான் என  கூறி வருகிறது என கேட்டதற்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் துரைமுருகன், இதில் இருந்தே தெரிகிறது தமிழக வெற்றி கழக கட்சிக்கு எந்த அளவுக்கு அரசியல் அனுபவம் உள்ளது என்று.

அன்புமணி நீக்கம்

அன்புமணி ராமதாஸ் அவர் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார் உங்களுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்டதற்கு, அவர்கள் வீட்டுக்குள் நடக்கிற விஷயம் நமக்கு எதுக்கு என்று கூறினார். 

தமிழகத்தில் சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தம்
 
தமிழகம் பிகார் அல்ல. தமிழகம் விழிப்புணர்வு பெற்ற நாடு. அங்கு உள்ள ஆட்சி இங்கு அல்ல, இங்கு உள்ள ஆட்சி தளபதி ஆட்சி அந்த பம்மாத்து எல்லாம் தமிழகத்திலும், தளபதியிடமும் செல்லாது என கூறினார்.

