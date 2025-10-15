English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய்யின் செயல்தான் கரூர் கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணம்.. சட்டசபையில் அமைச்சர் எ.வ. வேலு!

விஜய்யின் செயல்தான் கரூர் கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணம்.. சட்டசபையில் அமைச்சர் எ.வ. வேலு!

விஜய்யை விட எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அதிக கூட்டம் வருகிறது என்றும் நெரிசலுக்கு விஜய்யின் செயல்தான் காரணம் என்றும் அமைச்சர் ஏ.வ. வேலு சட்டபேரவையில் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 15, 2025, 01:59 PM IST

Trending Photos

தமிழ் சினிமாவின் பணக்கார காமெடி நடிகர்கள்! இத்தனை கோடி சொத்தா?
camera icon7
Richest Comedy Actors
தமிழ் சினிமாவின் பணக்கார காமெடி நடிகர்கள்! இத்தனை கோடி சொத்தா?
தீபாவளி இலவச வேட்டி சேலை விதிமுறை: மூத்த குடிமக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்
camera icon7
Tamil Nadu government
தீபாவளி இலவச வேட்டி சேலை விதிமுறை: மூத்த குடிமக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
EB
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
விஜய்யின் செயல்தான் கரூர் கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணம்.. சட்டசபையில் அமைச்சர் எ.வ. வேலு!

கடந்த மாதம் 27ஆம் தேதி கரூரில் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது, பரப்புரை கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதில் 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் தமிழகத்தை மட்டுமல்லாமல் இந்திய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தவெக நிர்வாகிகள் இரண்டு பேரை 15 நாட்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். தற்போது கரூர் துயர சம்பவம் வழக்கு உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிபிஐ கைக்கு சென்றிருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நிலையில், இன்று (அக்டோபர் 150 தமிழக சட்டசபையில் கரூர் விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பேசினார். அப்போது, தவெக தலைவர் விஜய் சுமார் 7 மணிநேரம் தாமதமாகவே கூட்டத்திற்கு வந்தார், அதுவே கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணம் என்றும் பிரேத பரிசோதனை எப்படி செய்யப்பட்டது, எத்தனை மருத்துவர்கள் அப்போது வரவழைக்கப்பட்டனர் என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்தார். 

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், கரூருக்கு முன்பாக விஜய் 4 மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டுள்ளார். அங்கு கூட்ட கூட்டத்தை வைத்து கரூரில் எத்தனை பேர் கூடுவார்கள் என்று உளவுத்துறை அரசுக்கு எண்ணிக்கை அளித்திருக்கும். அதற்கேற்றவாறு பாதுகாப்பு வழங்கி இருந்தால், அசம்பாவிதத்தை தவிர்த்திருக்கலாம். 

மேலும், வேலுசாமிபுரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் என்றே எங்களுடைய கூட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. அப்படி இருக்கையில் தவெகவுக்கு அந்த பகுதியில் அனுமதி அளித்தது ஏன்? என கேள்வி எழுப்பினார். 

இதையடுத்து அமைச்சர் எ.வ. வேலு பேசினார். அப்போது, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு விஜய்யை விட கூட்டம் வருகிறது. கரூரில் அவர் நடத்திய கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்படவில்லை. அதேசமயம் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுவதை கவனிக்க மக்கள் வருகிறார்கள். அவர் பேருந்தின் மீது ஏறி வழிநெடுக இரண்டு பக்கமும் கைகாட்டி வாருகிறார். அதனால் அங்கு கூட்ட நெரிசல் ஏற்படவில்லை. விஜய் உள்ளேயே அமர்ந்து செல்கிறார். பேசும்போது மட்டுமே பேருந்தின் மேலே வருகிறார். எனவே விஜய்யின் செயலால்தான் தவெக கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டது என அவர் தெரிவித்தார்.  

மேலும் படிக்க: விஜய் 7 மணிநேரம் தாமதமாக வந்ததே நெரிசலுக்கு காரணம் - முதல்வர் ஸ்டாலின் விரிவான விளக்கம்!

மேலும் படிக்க: School Holiday: 12 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை! பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Minister Ev Veluvijaytn assembly speechKarur StampedeEdappadi Palanisamy

Trending News