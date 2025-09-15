English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

திமுகவுடன் இல்லை.. சீமானுடன்தான் விஜய்க்கு போட்டியே - ஐ.பெரியசாமி!

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், திமுகவுடன் போட்டி என கூறி வருகிறார். அவருக்கு சீமானுடன்தான் போட்டி, எங்களுடன் இல்லை என அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 15, 2025, 01:08 PM IST
  • தவெக விஜய்க்கு சீமானுடன்தான் போட்டி
  • திமுகவுடன் இல்லை
  • அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி பேட்டி

அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழக ஊரக வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் பெரியசாமி திண்டுக்கல் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அருகே உள்ள அண்ணா உருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். இதையடுத்து அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். 

அப்போது, இந்தியாவில் தலைசிறந்த முதல்வராக ஸ்டாலின் உள்ளார். 2026 ஆம் ஆண்டு மீண்டும் 2வது முறையாக ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆவார். முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை எந்த விமர்சனமும் தொட்டுப் பார்க்க முடியாது. கடந்த நான்காண்டு காலத்தில் எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் எண்ணற்ற திட்டங்களை தந்து தொழில்துறையில் மட்டுமல்லாமல் எல்லா துறையிலும் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக உள்ளது. 

விஜய் தற்போது தான் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார். அதிமுகவை பொருத்தவரையில் எடப்பாடியார் 2வது இடத்திற்கு வரவேண்டும் என முயற்சி செய்கிறார். 3வது இடத்திற்கு வர வேண்டுமென சீமானும், விஜயும் முயற்சி செய்கின்றனர். இவர்களால் ஒரு இடத்தில் கூட தமிழ்நாட்டில் பிடிக்க முடியாது. விஜய் தேர்தல் களத்தை சந்திக்கவில்லை. மூன்று தேர்தல் களத்தை சீமான் சந்தித்துள்ளார். ஆனால் ஆட்சி மாற்றம் வர வேண்டும் எனக் கூறுகிறார்

இந்த தேர்தலை பொருத்தவரையில் சீமானுக்கும் - விஜய்க்கும் தான் போட்டி, எங்களுடன் இல்லை. முதலமைச்சருக்கு போட்டி யாரும் இல்லை. என்ன வேண்டுமானாலும் பேசலாம். மக்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்றால் திமுகவிற்குதான் வாக்களிப்பார்கள். அனைத்து தரப்பு வாக்குகளும் மொத்தமாக திமுகவிற்கு குவியம். சீமான், விஜய் தொகுதிக்கு  20,000 முதல் 25,000 ஓட்டுகளை தாண்ட மாட்டார்கள். 

அதேநேரம்  அதிமுக அவர்களை விட 5,000 ஓட்டு அதிகமாக வாங்கும். திமுக பல லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறும். விஜய் பற்றி கவலைப்படவில்லை, சிந்திக்கவும் இல்லை. சினிமா பார்க்கப் போகிறார்கள், வெளியில் சென்றால் மக்கள் மறந்து விடுவார்கள். பொழுதுபோக்கிற்காக மட்டுமே விஜயை பார்க்கிறார்கள் விஜயை சினிமாவில் பார்த்தோம். தற்போது நேரில் பார்ப்போம் என மக்கள் செல்கின்றனர்.

திட்டங்கள் குறித்து நேற்று முதலமைச்சர் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். எத்தனை திட்டங்கள் செய்துள்ளோம், சொல்லாமல் செய்த திட்டங்கள் அனைத்தையும் வெளியிட்டுள்ளார். 10 நாட்களில் விடுபட்டவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமை தொகை கொடுக்க உள்ளோம். திட்டங்களைப் பற்றி பேசினால் எங்களிடம் எல்லோரும் டெபாசிட் இழந்து விடுவார்கள். 

சொல்வது எளிது செய்வது அரிது, சொல்வதை மற்றும் சொல்லாததையும் முதல்வர் ஸ்டாலின் செய்துள்ளார். விஜய்க்கு 9 தொகுதியில் கூட்டங்கள் வந்துள்ளது. ஆனால், முதல்வர் ஸ்டாலின் வரும்பொழுது அதைவிட அதிக கூட்டம் வரும். யாரோ கட்சி தொடங்க கூறி இருக்கிறார்கள் விஜய் தொடங்கி இருக்கிறார். விஜய் அரசியல் அரிச்சுவடி தெரியாது. ஊருக்கு சென்றால் எல்லோரும் வருவார்கள். ஆயிரம் பேர் வாக்களித்தால் பெட்டி நிறையுமா?  விஜயை பார்க்க வருபவர்கள், ஆனால் அது அனைத்தும் ஓட்டாக மாறாது. 

விஜய் தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன செய்யப் போகிறார் என்பதை சொல்ல சொல்லுங்கள். குறை சொல்வதை யார் வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். குறை சொல்வது எளிது செயலாற்றுவதுதான் கடினம். 200 தொகுதி கிடையாது கண்டிப்பாக 234 தொகுதிகளும் திமுக வெற்றி பெறும். இவ்வார் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தெரிவித்தார். 

மேலும் படிக்க: திருச்சி பிரச்சாரம்! தவெக தலைவர் உட்பட 7 பேர் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு!

மேலும் படிக்க: விஜய்யால் இதை வேண்டுமானால் செய்ய முடியும்.. செல்லூர் ராஜூ பளீச்!

About the Author
I PeriyasamyvijaySeemanDMKMK Stalin

