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நானே அரசுப் பள்ளி மாணவி தான்! உண்மை என்ன தெரியுமா? அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம்!

Minister Keerthana Controversy: அமைச்சர் கீர்த்தனா அரசுப் பள்ளி மாணவியிடம் ஆங்கிலத்தில் கேள்வி கேட்ட விவகாரம் சர்ச்சைக்குள்ளாகி இருக்கும் நிலையில், அவர் இதற்கு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 07, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:22 AM IST
நானே அரசுப் பள்ளி மாணவி தான்! உண்மை என்ன தெரியுமா? அமைச்சர் கீர்த்தனா விளக்கம்!
Image Credit: Minister Keerthana ControversySource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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