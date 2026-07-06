/“அரசுப்பள்ளி மாணவிக்கு ஆங்கிலம் தெரியல..” அமைச்சர் கீர்த்தனா பேச்சுக்கு அன்பில் மகேஸ் கண்டனம்!

தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை அமைச்சராக இருப்பவர், கீர்த்தனா. ‘விருதை மகள் கீர்த்தனா’ என்றால் இன்னும் பலருக்கு நன்றாகவே தெரியும். சமீபத்தில் விருதுநகர், சிவகாசி அருகே திருத்தங்கலில் இருக்கும் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் அமைச்சர் கீர்த்தனா திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது, அவர் பள்ளி மாணவிகளிடம் உரையாடிய வீடியோ ஒன்று வைரலானது. இந்த வீடியோவில், அவர் பேசியிருக்கும் விஷயங்களுக்கு முன்னாள் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்குறிப்பிட்ட பள்ளியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர் கீர்த்தனா, முதல் வரிசையில் அமர்ந்திருந்த மாணவி ஒருவரிடம் ஆங்கிலத்தில் கேள்விக்ள் கேட்க ஆரம்பித்தார். அப்போது அங்கிருந்த மாணவி, அதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் நின்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, அருகே இருந்த ஆசிரியையிடம் கீர்த்தனா, “நான் சிம்பிளா, ‘அப்பா என்ன பண்றாங்க?’என்றுதான் கேட்டேன். அதற்கே அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியவில்லை” என்றார். உடனே அருகில் இருந்த ஆசிரியை, குழந்தையிடம் “தைரியமா சொல்லுடா, உனக்கு தெரிஞ்சத சொல்லு” என்றார். பின்பு, “What is your father's profession?” என்று கேட்டனர். அதற்கு அந்த சிறுமி பதில் கூறினார்.
அப்போது அமைச்சர் கீர்த்தனா, “முதல் பெஞ்சில் இருக்கும் மாணவியே இப்படி இருக்கும் போது, லாஸ்ட் பெஞ்ச் மாணவிகளை நினைத்து பாருங்கள்” என கூறினார். இவர் இப்படி பேசியது, இணையத்தில் பெரும் விவாதப்பொருளானது.
கீர்த்தனாவின் வீடியோ இணையத்தில் வைரலானதை தொடர்ந்து, முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், தன்னுடைய எக்ஸ் தள பக்கத்தில் தற்போதைய தொழில்துறை அமைச்சரின் செயல்பாடுகளை கடுமையாக விமர்சித்து பதிவிட்டிருக்கிறார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “தான் நினைப்பதுதான் சரி என பிடிவாதம் பிடிப்பது ஆய்வின் பணி அல்ல! அமைச்சரின் பணியும் அதுவல்ல!
தான் நினைப்பதுதான் சரி என பிடிவாதம் பிடிப்பது ஆய்வின் பணி அல்ல! அமைச்சரின் பணியும் அதுவல்ல!— Dr. Anbil Mahesh (@Anbil_Mahesh) July 6, 2026
மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். ஆசிரியப் பெருமக்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். அதை விடுத்து Last Bench என்று சுட்டிக்காட்டி பேசுபவர்கள் எல்லாம் பள்ளிகளுக்குள் செல்லாதீர்கள். மாணவச்… pic.twitter.com/yyAOmYqhml
மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். ஆசிரியப் பெருமக்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். அதை விடுத்து Last Bench என்று சுட்டிக்காட்டி பேசுபவர்கள் எல்லாம் பள்ளிகளுக்குள் செல்லாதீர்கள். மாணவச் செல்வங்களிடம் தாழ்வு மனப்பான்மையை வளர்க்காதீர்கள்.
தப்போ சரியோ தைரியமாக பதில் சொன்ன அன்பு மாணவச் செல்வங்கள் அனைவருக்கும் அன்பும் வாழ்த்துகளும்” என்று பதிவிட்டிருக்கிறார். இந்த பதிவு, ஆதரவுகளையும், எதிர்ப்புகளையும் சம்பாதித்து வருகிறது.
அமைச்சர் கீர்த்தனா, அமைச்சராவதற்கு முன்னர் வேட்பாளராக இருந்த போதே, மக்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறினார். இதற்கு, அவர் ஓபனாக கொடுத்த சில பிரஸ் மீட்கள் மற்றும் அவர் வெளியிட்ட வீடியோக்கள் காரணமாக அமைந்தன. தன் தொகுதியில் ஜெயித்து, எம்.எல்.எ ஆன பிறகு, வெளி மாநில ஊடகங்களுக்கு பேட்டி கொடுக்கும் போது, இந்தியில் பேசினார். இதற்காகவும் அவர் விமர்சிக்கப்பட்டார். அடுத்தபடியாக, கீர்த்தனா தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்ய தொழில் முனைவோருக்கு அழைப்பு விடுத்து, ஒரு ரீலை பதிவிட்டார். இதற்கு கடும் கண்டனங்கள் எழுந்தது.
இதற்கு பிறகு, ஒரு பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் ‘ஊனமுற்றவர்கள்’ என்கிற வார்த்தையை குறிப்பிட்டார். ‘மாற்றுத்திறனாளிகள்’ என்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக அவர் அப்படி குறிப்பிட்டதால், அதற்கும் பெரும் கண்டனங்கள் எழுந்தது. இதற்கு கீர்த்தனா மன்னிப்பு தெரிவித்து பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.