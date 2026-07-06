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“அரசுப்பள்ளி மாணவிக்கு ஆங்கிலம் தெரியல..” அமைச்சர் கீர்த்தனா பேச்சுக்கு அன்பில் மகேஸ் கண்டனம்!

தமிழ்நாட்டின் தொழில்த்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, சமீபத்தில் விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி அருகே உள்ளதித்தங்கலில் இருக்கும் அரசுப்பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது, அவர் செய்த சில விஷயங்கள் கடும் கண்டங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வருகிறது. 

Written ByYuvashree
Published: Jul 06, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:51 PM IST
“அரசுப்பள்ளி மாணவிக்கு ஆங்கிலம் தெரியல..” அமைச்சர் கீர்த்தனா பேச்சுக்கு அன்பில் மகேஸ் கண்டனம்!
Image Credit: Keerthana Controversy | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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