விஜய் ரூ.200 கோடி சம்பளத்தை விட்டு வருகிறார்... ஏதோ ஆதாயம் இருக்கு - அமைச்சர் சந்தேகம்

Tamil Nadu Latest News Updates: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட மேட்டு தெருவில் அமைந்திருந்த காஞ்சிபுரம் மாநகர அலுவலகத்தை புதுப்பித்து மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சரும், முன்னாள் திமுக தலைவருமான கருணாநிதியின் புதிய சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், காஞ்சிபுரம் மாநகர திமுக சார்பில் மாநகர திமுக அலுவலகம் மற்றும் கலைஞர் நூற்றாண்டு அரங்கம், கலைஞர் சிலை ஆகியவற்றை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை அறிவாலயத்தில் இருந்து காணொளி காட்சி மூலமாக இன்று (அக். 25) திறந்து வைத்தார்.
இதனையடுத்து மாநகர திமுக அலுவலகத்தை வேளாண்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், கைத்தறி துறை அமைச்சர் ஆர்.காந்தி ஆகியோர்
காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் க.செல்வம், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சுந்தர் மற்றும் எழிலரசன், மாநகராட்சி மேயர் மகாலட்சுமி யுவராஜ், திமுக மாநகர செயலாளர் சி.கே.வி.தமிழ்செல்வன் உள்ளிட்ட பலர் முன்னிலையில் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்து பார்வையிட்டனர்.
இதன் பின்பு செய்தியாளர்கள் சந்திபின் போது அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் பேசுகையில், "பயிர்கள் சேதம் அடையவில்லை, தாழ்வான பள்ளங்களில் நெர்ப்பயிர்கள் சாய்ந்து உள்ளது 25 ஆயிரம் எக்டர் பயிர் சாய்ந்துள்ளது. இதில் 255 ஹெக்டர் நெற்பயிர்கள் 33 சதவீதம் ஈரப்பதத்தில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு ஏற்றார் போல் இழப்பீடுகளை முதலமைச்சர் அறிவிப்பார்.
கடந்த ஆட்சி காலத்தை விட இந்த ஆட்சி காலத்தில் நெல்மணிகள் உற்பத்தி மூன்று மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆட்சி காலத்தில் 3 லட்சம் மெட்ரிக் டன் உற்பத்தி இருந்தநிலையில் தற்பொழுது 9 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல்மணிகள் உற்பத்தி ஆகி வருகிறது, தீபாவளி விடுமுறை வந்ததால் சிறிது பணிகள் தொய்வில் இருந்து தற்போது எந்த பாதிப்பையும் இன்றி அனைத்தும் நெல்மணிகளும் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய் முன்பு செட் அமைத்து நடித்தார். ஆனால் தற்போது அதே போன்று நடிக்கிறார். ரூ.100 கோடி, 200 கோடி சம்பளம் வாங்கிய நடிகர் தற்போது அரசியலுக்கு வருகிறார் என்றால், ஏதோ ஆதாயத்துடன் தான் வருகிறார். ஆனால் கொரோனா காலத்தில் மக்களுடன் நின்று போராடி வந்தது திமுக தான். ஆட்சிக்கு வருவோம் என்று எதிர்பாராமல் எப்போதும் மக்களிடம் நிற்பது தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான்" என கூறினார்.
நடிகர் விஜய், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார். 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலை குறிவைத்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் செயல்படும் என்றும் ஒப்பந்தம் செய்திருக்கும் படங்களை முடித்துவிட்டு முழுமையாக அரசியல் பணியாற்றுவேன் என்றும் தவெக தலைவர் விஜய் அப்போது அறிவித்திருந்தார். அவரது நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.
தவெக இதுவரை இரண்டு மாநில மாநாடுகளை விக்கிரவாண்டி மற்றும் மதுரையில் நடத்தியிருக்கிறது. தவெக சார்பில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு பயணத்தை மேற்கொண்டார். கடந்த செப். 27ஆம் தேதி இரவு கரூரில் நடந்த கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இதற்கு பின் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை விஜய் விரைவில் சந்திப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
