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'ஆபாசநிதி...' உதயநிதி ஸ்டாலினின் சர்ச்சை பேச்சுக்கு... கடுமையாக சாடும் அமைச்சர்கள்

Udhayanidhi Stalin Controversy Speech : முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து ஆபாசமாக, இரட்டை அர்த்தத்தில் பொருள்படும்படி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு தங்களின் கண்டனத்தை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 04, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:13 AM IST
'ஆபாசநிதி...' உதயநிதி ஸ்டாலினின் சர்ச்சை பேச்சுக்கு... கடுமையாக சாடும் அமைச்சர்கள்
Image Credit: (L-R) Udhayanidhi Stalin | Image Source: x/@Udhay; CM Vijay | Image Source : X/@CMOTamilNadu

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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