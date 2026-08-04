/'ஆபாசநிதி...' உதயநிதி ஸ்டாலினின் சர்ச்சை பேச்சுக்கு... கடுமையாக சாடும் அமைச்சர்கள்

Udhayanidhi Stalin Controversy Speech : தஞ்சாவூரில் விவசாயப் பிரச்னைகளை முன்னிறுத்தி, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசை கண்டித்து திமுக நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமை தாங்கினார்.
இதில் முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து ஆபாசமாக, இரட்டை அர்த்தத்தில் பொருள்படும்படி சர்ச்சையாக பேசியதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது தவெகவினர் இணையத்தில் கடுமையாக சாடி வருகின்றனர். இதுசார்ந்த வீடியோக்களும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
இந்தச் சூழலில், இன்று அதிகாலை 2.57 மணிக்கு நீர்வளத்துறை அமைச்சரும், தவெக பொதுச்செயலாளருமான என். ஆனந்த், உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து அவரது X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில் அவர், "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற மாண்பும் மரபும் மிக்க மிகப்பெரிய பொறுப்பை உணராமல், வாய்க்கு வந்தபடி பேசிய ஒருவரை என்ன சொல்லுவது என்றே தெரியவில்லை. தன் தாத்தாவும் தந்தையும் வகித்தும்கூடவா முதல்வர் பதவியின் தகுதியும் தராதரமும் தெரியாமல் ஒருவர் இருக்க முடியும்?.
அவை அடக்கமும் நாவடக்கமும் இல்லாத ஒருவரா நம் தமிழகத்தின் துணைமுதல்வராக இருந்திருக்க முடியும்?. மக்கள் மத்தியில் இத்தகையக் கேள்விகள் இமாலய அளவிற்கு எழுந்துள்ளன. எல்லை மீறி இழிவாகப் பேசியவர்கள் என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார்கள்?" என கேள்விக்கணைகளை தொடுத்துள்ளார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற மாண்பும் மரபும் மிக்க மிகப்பெரிய பொறுப்பை உணராமல், வாய்க்கு வந்தபடி பேசிய ஒருவரை என்ன சொல்லுவது என்றே தெரியவில்லை. தன் தாத்தாவும் தந்தையும் வகித்தும்கூடவா முதல்வர் பதவியின் தகுதியும் தராதரமும் தெரியாமல் ஒருவர் இருக்க முடியும்?.— N Anand (@BussyAnand) August 3, 2026
அவை அடக்கமும்…
மேலும் அமைச்சர் என். ஆனந்த், "Decent Approach - Decent Attack கற்றுக்கொடுத்து எங்களைக் கட்டுப்படுத்தி வளர்க்கும் மக்கள் விரும்பும் முதல்வரான, நமது தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை இப்படி அநாவசியமாகவும் அநாகரிகமாகவும் தொட்டவர்கள் நிலை என்னவாயிற்று என்பதை யாராக இருந்தாலும் உணர்ந்தே ஆக வேண்டும். மக்கள் உணர்த்தியே தீருவர். அதில் மாற்றமும் இல்லை. மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை.
அமைதி காக்கச் சொல்லி எங்கள் தலைவர் தளபதியின் நாகரிக வளர்ப்பு எங்களைத் தடுக்கிறது. வேறு என்ன சொல்ல?. அறிஞர் அண்ணா பாணியில் ‘வசவாளர்கள் வாழ்க’ என்று சொல்லலாம். ஆனால், ஆபாசநிதிகளை...?" என உதயநிதியை ஆபாசநிதி என குறிப்பிட்டு கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
மாண்பும் மரியாதையும் தகுதியும் தராதரமும் மிக்க எங்கள் தலைவர் (விஜய்) சொல்வதுபோல மக்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கொண்டுதான் இருக்கின்றனர் என்றும்; யாரும் மறந்துவிட வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கிறோம் என்றும் அவர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும், திமுகவினருக்கும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அண்ணா உருவாக்கிய அறிவாலயத்தை ஆபாசக் கூடாரமாக மாற்றிய ஆபாசநிதி என்றும் ஆபாசநிதிக்கு வன்மையான கண்டனங்கள் என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு கடுமையாக சாடியுள்ளார் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா.
இதுகுறித்து அவரது X பதிவில், "பேரறிஞர் அண்ணா தனது தமிழ் புலமையால் கட்டியெழுப்பிய இயக்கத்தை, இன்று தனது ஆபாச மொழியாலும் இரட்டை அர்த்தப் பேச்சுக்களாலும் அழித்து வருகிறார் ஆபாசநிதி.
அண்ணா உருவாக்கிய அறிவாலயத்தை ஆபாசக் கூடாரமாக மாற்றிய ஆபாசநிதி!— Aadhav Arjuna (@AadhavArjuna) August 3, 2026
பேரறிஞர் அண்ணா தனது தமிழ் புலமையால் கட்டியெழுப்பிய இயக்கத்தை, இன்று தனது ஆபாச மொழியாலும் இரட்டை அர்த்தப் பேச்சுக்களாலும் அழித்து வருகிறார் 'ஆபாச'நிதி.
தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவராய்கூட அல்ல,…
தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவராய்கூட அல்ல, அடிப்படை மனித மாண்புகூட கொஞ்சமும் இல்லாமல், தரங்கெட்டத்தனமாக மேடையில் பேசியிருக்கிறார் - அண்ணா உருவாக்கிய அறிவாலயமான திமுக-வை ஆபாசத்தின் அடையாளமாக மாற்றிவிட்ட ஆபாசநிதி" என உதயநிதியை கடுமையான விமர்சித்துள்ளார்.
மேலும், "பெண்கள் பற்றி அவர் கொண்டிருக்கும் வக்கிர சிந்தனையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இன்று அவர் பேசியுள்ள ஆபாசப் பேச்சு கேட்பவர்களைக் காது கூசச் செய்கிறது. இதுபோன்ற இழிவான பேச்சுகளை தமிழ்நாட்டின் எந்தவொரு தாய்மார்களும், அக்கா - தங்கைகளும், பெற்றோர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள்.
இதுபோன்ற நபர்களின் ஆதிக்க சிந்தனையால்தான் திமுகவை இந்த தேர்தலில் தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் தூக்கியெறிந்தார்கள். ஆனால் இப்போது, பொது மேடைகளிலேயே தனது குரூர எண்ணத்தைக் காட்டிக்கொண்டிருக்கும் ஆபாசநிதியை தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த அரசியலிலிருந்தே துடைத்தெறிவார்கள் தமிழ்நாட்டின் தாய்மார்களும், பெண்களும்..." என ஆதவ் அர்ஜுனா சாடி உள்ளார்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் அவரது X பக்கத்தில், "பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா ஆரம்பித்த இயக்கத்தில் கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்ற மூன்றும் கடுகளவு கூட இல்லாமல் ஆபாச பேச்சுக்களை மக்கள் மத்தியில் பேசி பெண்களை கீழ்த்தரமாக பார்க்கும் ஆபாசநிதிக்கு வன்மையான கண்டனங்கள்.
பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா ஆரம்பித்த இயக்கத்தில் கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்ற மூன்றும் கடுகளவு கூட இல்லாமல் ஆபாச பேச்சுக்களை மக்கள் மத்தியில் பேசி பெண்களை கீழ்த்தரமாக பார்க்கும் ஆபாசநிதிக்கு வன்மையான கண்டனங்கள்!— TVK Ramesh (@RameshOffcl) August 3, 2026
உங்கள் ஆபாச கற்பனைகளை இன்ஸ்டாகிராமோடு நிறுத்திக்கொள்வது நல்லது,…
உங்கள் ஆபாச கற்பனைகளை இன்ஸ்டாகிராமோடு நிறுத்திக்கொள்வது நல்லது, பெருமைமிகு பெண்களை கேவலமாக நினைத்து பேசினால் சுயமரியாதை எனும் தீ உங்கள் ஆணவத்தை சாம்பலாக்கிவிடும்" என கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
ஆபாசநிதிக்கு வன்மையான கண்டனங்கள் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனும் அவரது X பக்கத்தில் நள்ளிரவு 12.52 மணிக்கு பதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர், "பொது வாழ்வில் உள்ளவர்கள் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சமூகத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவை. எனவே, அவர்கள் மிகுந்த பொறுப்புணர்வுடனும் நாகரிகத்துடனும் கருத்துகளை வெளிப்படுத்த வேண்டியது அவசியம்.
#ஆபாசநிதி— Rajmohan (@imrajmohan) August 3, 2026
பொது வாழ்வில் உள்ளவர்கள் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சமூகத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவை. எனவே, அவர்கள் மிகுந்த பொறுப்புணர்வுடனும் நாகரிகத்துடனும் கருத்துகளை வெளிப்படுத்த வேண்டியது அவசியம்.
பெண்கள் கல்வி, அறிவியல், நிர்வாகம், தொழில், விளையாட்டு உள்ளிட்ட… pic.twitter.com/i7YBQzgp9Q
பெண்கள் கல்வி, அறிவியல், நிர்வாகம், தொழில், விளையாட்டு உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் சாதனை படைத்து நாட்டிற்கே பெருமை சேர்த்து வருகின்றனர். அவர்களின் கண்ணியத்தைக் குலைக்கும் இந்த பேச்சு ஏற்க முடியாதது" என கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
தவெக தரப்பில் மட்டுமின்றி, அவர்களின் கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்தும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன. தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் நேற்றிரவு அவரது X பக்கத்தில், உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில், "இன்று தஞ்சாவூரில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய மொழி முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. அவர் தனது கருத்தை திரும்பப் பெற்று, அவர் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இன்று தஞ்சாவூரில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய மொழி முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது.— Manickam Tagoreமாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) August 3, 2026
அவர் தனது கருத்தை திரும்பப் பெற்று, அவர் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.@Udhaystalin
உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது பேச்சுக்கு விளக்கம் அளிப்பாரா அல்லது கடும் எதிர்வினைகளை ஏற்று மன்னிப்பு கோருவாரா என நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கூட இருக்கும் நேரத்தில் இந்த சர்ச்சை தமிழக அரசியல் களத்தில் பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது.