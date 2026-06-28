/ராஜினாமா செய்யப்போகும் திமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள்.. அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செல்லும் முக்கிய தகவல்

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 107 தொகுதிகளில் வென்றது. அதன்பின்னர் விசிக, ஐயூஎம்எல், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது. அப்போதில் இருந்தே திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகள் இணைந்து செயல்பட திட்டமிட்டு வருவதாக தொடர்ந்து தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இந்த நிலையில், திமுக மற்றும் அதிமுக தற்போது வரை இணைந்து ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்து வருகிறார்கள் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய நிர்மல் குமார், தமிழகத்தில் பெரும்பான்மை மக்கள் வாக்களித்து விஜய்யை முதலமைச்சர் ஆக்கியுள்ளனர். ஆனால், மக்களின் இந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல், குறுக்கு வழியில் ஆட்சியை பிடிக்க திமுகவும் அதிமுகவும் இப்போதும் கைகோர்த்து செயல்பட்டு வருகின்றன. இன்று காலை வரை கூட இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளும் முயற்சிகளும் திரைமறைவில் நடந்துள்ளன.
மு.க.ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி, அவரது மகன் ஆகியோர் ஒரு தனி குழுவை அமைத்து, எம்.எல்.ஏ-க்களை விலைக்கு வாங்கும் குதிரை பேரத்தில் நிமிடத்திற்கு நிமிடம் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவர்களின் இந்த சுயநல போக்கின் காரணமாகவே, தங்களது கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளை மிரட்டுவது மற்றும் உடைப்பது போன்ற வேலைகளை செய்கிறார்கள். இதனால்தான் அவர்களது கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகள் ஒவ்வொன்றாக இப்போது வெளியேறி வருகின்றன.
இதற்கு சிறந்த உதாரணம் மதிமுக. அக்கட்சியை சேர்ந்த இரண்டு எம்.எல்.ஏ-க்களை அவர்களின் சொந்தக் கட்சி கூட்டத்திற்குக்கூட செல்ல விடாமல் மிரட்டி முடக்கியது யார்? அவர்கள் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வென்றிருக்கலாம், ஆனால் ஆட்சியில் இல்லாத போதே கூட்டணி கட்சிகளை இப்படி மிரட்டுகிறார்கள் என்றால், இவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தால் என்னவெல்லாம் செய்வார்கள்?
மு.க.ஸ்டாலின், உதயநிதி, அவர்களது குடும்ப மருமகன் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி, அவரது மகன் என இந்த இரு குடும்பங்களும் தங்களின் ஊழல்களை மறைப்பதற்காகவும், ஜனநாயகத்தை படுகொலை செய்வதற்காகவும் இந்த நிமிடம் வரை கூட்டு சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்கத் துடிக்கிறார்கள். இதனை அவர்களால் மறுக்க முடியுமா?
இந்த இரு குடும்பங்களின் அரசியல் வியாபாரத்தால் அதிருப்தியடைந்துள்ள திமுக எம்.எல்.ஏ-க்களே தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்யத் தயாராக இருக்கிறார்கள். பலர் கட்சியை விட்டு வெளியேறும் முடிவிலும் உள்ளனர். ஒருவேளை திமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் ராஜினாமா செய்தால் கூட அதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு எதுவுமில்லை.
இன்று குறுக்கு வழியில் நீங்கள் இணைந்து ஆட்சி அமைத்துவிடலாம், ஆனால் நாளை எந்த முகத்தோடு மக்களைச் சந்திப்பீர்கள்? மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பி. சண்முகம் கூட தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் இவர்களின் கொள்கையற்ற நிலையை விமர்சித்துள்ளார். இரு கட்சிகளும் சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்க நினைப்பது அரசியல் கேவலத்தின் உச்சம். இந்த இரு குடும்பங்களும் இத்துடன் அரசியலை விட்டு விலக வேண்டும். தற்போதைய அரசுக்கு இவர்களால் முடிந்த வரை தொடர்ந்து குடைச்சல் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் என கூறினார்.