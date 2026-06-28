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ராஜினாமா செய்யப்போகும் திமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள்.. அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செல்லும் முக்கிய தகவல்

திமுகவும், அதிமுகவும் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க தற்போது வரை முயற்சித்து வருகின்றனர் என தமிழக அமைச்சர் நிர்மல்குமார் மதுரையில் அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 28, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:47 PM IST
ராஜினாமா செய்யப்போகும் திமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள்.. அமைச்சர் நிர்மல் குமார் செல்லும் முக்கிய தகவல்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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