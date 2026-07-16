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"மினிஸ்டர் கட்டிங் என்ற பெயரில் வசூல்" - முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி மீது நிர்மல் குமார் குற்றச்சாட்டு

முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி பத்திரப்பதிவு துறையில் 'மினிஸ்டர் கட்டிங்' என பணம் வாங்கினார் என தவெக அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் குற்றம்சாட்டி உள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 16, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:48 PM IST
"மினிஸ்டர் கட்டிங் என்ற பெயரில் வசூல்" - முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி மீது நிர்மல் குமார் குற்றச்சாட்டு
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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