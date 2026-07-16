/"மினிஸ்டர் கட்டிங் என்ற பெயரில் வசூல்" - முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி மீது நிர்மல் குமார் குற்றச்சாட்டு

சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இன்று அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார், தமிழக அரசியல் சூழல் மற்றும் தவெக அரசின் அதிரடி முடிவுகள் குறித்து பல்வேறு முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.
அவர் பேசியதாவது, தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய கட்சிகள் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க முயற்சித்து வருகின்றன. அடுத்த ஓராண்டுக்குள் அதிமுகவும் திமுகவும் தங்களது கட்சிகளை நடத்த முடியாமல் பாஜகவுடன் இணைத்துவிடும் சூழல் ஏற்படும்.
மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகிய இருவரின் குடும்பத்திற்கும் தலா இரண்டு மத்திய கேபினட் அமைச்சர் பதவிகளை பெற்றுக் கொள்ளும் முடிவிலும் அவர்கள் இருக்கலாம். இவர்களுக்கு கட்சியை நடத்தவோ, காப்பாற்றவோ விருப்பமில்லை.
எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்ட அதிமுகவை எடப்பாடி பழனிசாமி அடமானம் வைத்துவிட்டார். ஒரு கட்சி அலுவலகமும், லெட்டர் பேடும் இருந்தால் போதும் என்ற நிலைக்கு அவர் வந்துவிட்டார். மறுபுறம், மு.க.ஸ்டாலினும் அடுத்து கட்சியை யாரிடம் கொடுப்பது என்று தெரியாமல் தவித்து வருகிறார் என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ரூ. 50 கோடிக்கு விலைக்கு வாங்க இன்னும் முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன. எப்படியாவது தவெக அரசை செயலிழக்க செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் குறுக்கு வழிகளில் முயற்சித்து வருகின்றனர்,
தவெக ஆட்சியில் கமிஷன் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. கர்நாடகா மேகதாது அணை கட்ட 100% அனுமதிக்க மாட்டோம், இந்த விவகாரத்தில் சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
பழநி கோயில் நில மோசடி விவகாரத்தில் தொடர்புடைய அனைவரும் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள். இந்த மோசடிக்கு தவெக அரசு எந்த விதத்திலும் துணை போகவில்லை.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பத்திரப்பதிவுத் துறை ஊழலில் திளைத்தது. முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலும் ஆட்களைப் போட்டு 'மினிஸ்டர் கட்டிங்' என்று லஞ்சப் பணத்தை வசூலித்தார். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக இரவு 9 மணி வரை நீடித்த பத்திரப்பதிவு நடைமுறைகள் தற்போது முழுமையாக சீரமைக்கப்பட்டு, புதிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
இனி பத்திரப்பதிவு துறையிலோ அல்லது வேறு எந்த துறையிலோ முறைகேடு, ஊழல் அல்லது லஞ்சம் கேட்பதாக புகார் வந்தால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பாரபட்சமின்றி உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டு, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.