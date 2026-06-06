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அரசு ஊழியர்களுக்கு அமைச்சர் பி ராஜ்குமார் வைத்த முக்கிய வேண்டுகோள்

P Rajakumar, Tamil Nadu Minister : கடலூரில் நடைபெற்ற ஆய்வுக்கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்குமார், அரசுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்தாமல் அலுவலர்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 06, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:06 PM IST
அரசு ஊழியர்களுக்கு அமைச்சர் பி ராஜ்குமார் வைத்த முக்கிய வேண்டுகோள்
Image Credit: Minister P Rajakumar

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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