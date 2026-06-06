/அரசு ஊழியர்களுக்கு அமைச்சர் பி ராஜ்குமார் வைத்த முக்கிய வேண்டுகோள்

P Rajakumar, Tamil Nadu Minister : கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து துறை அரசு அலுவலர்கள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் சிபி ஆதித்த செந்தில்குமார் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. தமிழக வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் பி ராஜ்குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கடலூர் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தார். இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் பி ராஜ்குமார் பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும், பல்வேறு திட்டங்களை தமிழக முதல்வர் செயல்படுத்த உள்ளார்கள் அதனை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும், அரசுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்தாமல் அதிகாரிகள் பணியாற்ற வேண்டும் எனவும் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
இந்த அனைத்து துறை சார்ந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஷ்ணு பிரசாத், காட்டுமன்னார்கோயில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி, மற்றும் அரசு துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர். முன்னதாக செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை சார்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள புகைப்பட பெட்டக கண்காட்சியினை திறந்து வைத்தார்.
மதுரையில் எம்எல்ஏ முஸ்தபா பேட்டி
இதேபோல், மதுரையில் பேசிய தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா, பாஜகவில் இடம், அங்கீகாரம் இல்லாத அண்ணாமலை தனி கட்சி தொடங்கியுள்ளார். டி வி கே உடன் ஒப்பிடுவதற்கு அண்ணாமலையின் தனி கட்சி இயக்கம் பெரிதாக இல்லை என கூறினார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், மதுரை மத்திய தொகுதியில் பாதாள சாக்கடை பிரச்சனை முழுமையாக சரி செய்ய முடியவில்லை, இதற்கு காரணம் முந்தைய ஆட்சி என தெரிவித்தார்.
அண்ணாமலை கட்சி தொடக்கம் குறித்த கேள்விக்கு ? பதிலளித்த எம்எல்ஏ முஸ்தபா, தமிழ்நாடு அரசியலில் திமுக vs தவெக என்று தான் உள்ளது. தமிழக முதல்வர் விஜய் சொல்வது போல டே ஒன் இருந்து இப்படித்தான் உள்ளது. தமிழக அரசியல் களத்தில் பெண்கள் இளைஞர்கள் அனைவரும் விஜய் பின்னால் இருக்கிறார்கள் என்று தான் தேர்தல் முடிவு சொல்கிறது. யார் வேண்டுமானாலும் கட்சி தொடங்கலாம். நடிகர் மன்சூர் அலிகான் கட்சி தொடங்கினார். கார்த்தி கட்சி தொடங்கினார் கமலஹாசன் கூட கட்சி தொடங்கினார். தமிழ்நாட்டில் இரண்டு திராவிட கட்சிகளை அகற்றிவிட்டு விஜய் ஆட்சி வந்துள்ளது. திமுக ஜென்சி இளைஞர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நிகழ்ச்சி நடத்துகிறார்கள்.
விஜய் தான் நல்லாட்சி தருவார் என்று மக்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள். தமிழ்நாட்டு அரசியல் களத்தில் திமுக டிவிகே என்று தான் போட்டி களம் உள்ளது. முதல்வர் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்திருந்தால் 215 சீட்டு வென்று இருப்போம். எதிர்க்கட்சியை இல்லாத சட்டமன்றம் அமையும். பாஜக களத்திலேயே இல்லை. பாஜகவில் இடம் இல்லாதவர்,பாஜகவில் அங்கீகாரம் இல்லாதவர். அண்ணாமலை கட்சி தொடங்கியுள்ளார். டி வி கே உடன் ஒப்பிடுவதற்கு அண்ணாமலை இயக்கம் பெரிதாக பார்க்கப்படவில்லை.
பாஜகவுக்கு திமுக பயப்படுகிறது
திமுகவிற்கு பிரச்சனை என்றால் பாஜகவிடம் அடிமை சாசனத்தில் கையெழுத்து விடுவார்கள். பாஜகவிற்கும் ஆர்எஸ்எஸிற்கும் திமுக பயப்படுகிறார்கள். கருணாநிதி இறப்பிற்கு நாணயம் வெளியிடுகிறார்கள் என்றால், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை அழைத்து வெளியிடுகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசாங்கம் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு நிதி கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லக்கூடிய திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் காங்கிரஸ் நடத்தும் கூட்டத்திற்கு செல்லவில்லை என்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் பாஜக வாழ்க மோடி வாழ்க தாமரை வாழ்க என்று சொன்னவர்கள் தான் திமுக. எடப்பாடி பாஜகவுடன் இருக்கிறார். திமுக பாஜகவுடன் செல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்து வருகிறார்கள்.
அதிமுக காணாமல் போய்விட்டது
தமிழ்நாட்டில் பாஜகவிற்கு இடமில்லை அதிமுகவிற்கும் இடமில்லை. டி வி கேவில் அதிமுகவினர் கொத்து கொத்தாக இணைகிறார்கள். 2031 தேர்தலில் எதிர்க்கட்சி இல்லாத சட்டமன்றம் அமைய வாய்ப்பு உள்ளது. அதிமுக காணாமல் போய்விட்டது. எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய இயக்கம் தொண்டரால் உருவாக்கிய இயக்கம் அதிமுக. மோடியா லேடியா என்று ஜெயலலிதா இருந்தார். 234 தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் ஜெயலலிதா. எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னை முன்னிறுத்தி முதலமைச்சராக இருந்தார். எடப்பாடி பழனிசாமி அனைத்து தேர்தலிலும் தோல்வி பெற்றார் என காட்டமாக விமர்ச்சித்தார்.