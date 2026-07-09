/பள்ளிகளில் இனி இவர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது... ராஜ்மோகன் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

Tamil Nadu School Education Minister Rajmohan : தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று (ஜூலை 9) அறிக்கை ஒனறை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், 'கல்விக்கூடங்கள் காட்சிக்கூடங்கள் அல்ல... பள்ளிக்கூடம் என்பது அரசியலின் மேடை அல்ல... அடுத்த தலைமுறைகளை உருவாக்கும் அறிவுப்பண்ணையாகும்' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இனிவரும் காலங்களில் பள்ளி வளாகங்களில் தேவையின்றி வேறு யாரும் நுழைய அனுமதியில்லை என்றும்; அரசு சார்பில் நடத்தப்படும் அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்வுகளைத் தவிர்த்து, பிறந்தநாள் விழாக்களோ அரசு சாராத நிகழ்வுகளோ நடத்தக் கூடாது என்றும் அதில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அந்த அறிக்கையில், "எந்த அரசியல் கட்சியினரும், எந்தத் தனியார் அமைப்பினரும் நேரடியாக மாணவர்களைச் சந்திக்க அனுமதியில்லை. மாணவச் செல்வங்கள் வகுப்பறையில் அமர்ந்து கற்கும் ஒவ்வொரு நொடியும், அவர்களின் வாழ்க்கையை மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டின் வருங்காலத்தை வடிவமைக்கும் பொன்னான நேரமாகக் கருதப்படுகிறது.
அந்த நேரம் வெறும் பாட நேரமல்ல; கனவுகள் விதைக்கப்படும் நேரம்; சிந்தனைகள் செழுமையாக்கும் நேரம்; அறிவு பெருகும் நேரம்; வருங்காலத் தமிழகம் தன் எண்ணங்களை வண்ணமயமாக செதுக்கும் நேரம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எனவே, வகுப்பு நடைபெறும் நேரத்தில் எந்தக் காரணத்திற்காகவும் யாரும் பள்ளிக்குள் நுழைவதோ, மாணவ, மாணவியரை நேரடியாகச் சந்திப்பதோ முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும்; மாணவர்களின் கவனமும், ஆசிரியர்களின் கற்பித்தல் பணியும் எவ்வித இடையூறுமின்றித் தொடர்வதே நம் முதன்மைப் பொறுப்பு என்றும் அமைச்சர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
மேலும் ராஜ்மோகனின் அறிக்கையில், "பள்ளி வளாகங்கள் விழாக்களின் கூடாரமாக அல்ல, அறிவுத் தெளிவின் விழிப்புணர்வின் சிந்தனை மண்டபமாக மிளிர வேண்டும். புகழ் பரப்பும் இடமாக அல்ல, எதிர்காலத்தைப் படைக்கும் இடமாகத் திகழ வேண்டும்"என பள்ளிக்கூடங்களின் முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எண்ணுவதையெல்லாம் நனவாக்கும் ஆற்றலைப் பெறும் நம் அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவியர் இன்னும் இன்னும் உயரப் பறக்கட்டும் என்றும்; அறிவிலும், பண்பிலும், சாதனைகளிலும் உலகம் வியக்கும் உயரங்களை எட்டட்டும் என்றும் அதில் தெரிவித்துள்ளார்.
அரசுப் பள்ளிகளில் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் உரிய ஒழுங்கு, பாதுகாப்பு மற்றும் கல்விச் சூழலை உறுதிசெய்யும் வகையில் விரிவான நெறிமுறைகள் பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் அதில் இறுதியாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அரசு மற்றும் அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளில் அரசியல் தலைவர்களின் பிறந்தநாள் விழாக்கள் மற்றும் அரசியல் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள நடத்தப்படுவது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் அதற்கு எதிராக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் திமுகவைச் சேர்ந்த கவுன்சிலர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவின் மீது விசாரணை மேற்கொண்ட நீதிபதிகள், கல்வி நிறுவனங்களில் ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள விதிகளை தமிழ்நாடு அரசு கண்டிப்பாக அமல்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.
பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படக்கூடாது, அரசியல் கட்சிகள் அல்லது தலைவர்களின் விளம்பர நிகழ்ச்சிகளுக்கு கல்வி வளாகங்களை பயன்படுத்த அனுமதிக்க கூடாது, மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் ஒழுக்கத்தை பாதிக்கும் செயல்களுக்கு இடமளிக்கக் கூடாது என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. மேலும், இதுகுறித்து தமிழக அரசு விரிவான விளக்கத்தை அளிக்கக் கோரி பதில் தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.