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பள்ளிகளில் இனி இவர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது... ராஜ்மோகன் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

School Education Minister Rajmohan : அரசுப் பள்ளிகளில் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் உரிய ஒழுங்கு, பாதுகாப்பு மற்றும் கல்விச் சூழலை உறுதிசெய்யும் வகையில் விரிவான நெறிமுறைகள் பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் விரைவில் வெளியிடப்படும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 09, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:48 PM IST
பள்ளிகளில் இனி இவர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது... ராஜ்மோகன் சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்
Image Credit: Tamil Nadu School Education Minister Rajmohan | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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