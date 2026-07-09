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காஞ்சிபுரத்தில் மின்வெட்டு காரணமாக பள்ளி விடுமுறை விடப்பட்டதா? - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்

Minister Rajmohan : மின்சார பிரச்சனை என்பதை தாண்டி பள்ளிகளில் எந்த சுழலிலும் தேவையின்றி  விடுமுறை விடக் கூடாது என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியிருக்கும் நிலையில், காஞ்சிபுரத்தில் மின்வெட்டு காரணமாக தனியார் பள்ளிக்கு விடுமுறை விடப்பட்டதாக வெளியான தகவல் குறித்தும் பேசி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 09, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:13 PM IST
காஞ்சிபுரத்தில் மின்வெட்டு காரணமாக பள்ளி விடுமுறை விடப்பட்டதா? - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்
Image Credit: Minister Rajmohan | Image Source : X/@ANISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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