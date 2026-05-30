/'எந்தக் கடவுளும் அப்படி சொல்லவில்லை...' அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு அமைச்சரின் பதிலடி என்ன?

Tiruchendur News : திருசுந்திர அர்ச்சகர்கள் காலம் காலமாக மரபுவழியாக சுவாமி தரிசன உதவியை செய்து வருகின்றனர் என்றும் பக்தர்கள் தரும் தட்சணையை பெறுகின்றனர் என்றும் கூறிய முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், திருசுதந்திர அர்ச்சகர்கள் செய்யும் ஆன்மீக பணியை அமைச்சர் ரமேஷ் இழிவுபடுத்தியதாகவும் கூறினார். இந்நிலையில் அமைச்சர் ரமேஷ், அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
Tiruchendur Latest News Updates : திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலுக்கு, இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் நேற்று (மே 29) காலை சுமார் 7 மணிக்கு சாதாரண உடையில் முகக் கவசம் அணிந்து ரகசியமாக திடீர் ஆய்வு செய்தார்.
அதில், கோவில் வளாகம், முடி காணிக்கை செலுத்தும் இடம், தரிசன வரிசை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் ஆய்வு செய்தார். அப்போது அமைச்சர் என்று தெரியாமல் அர்ச்சகர் ஒருவர் விரைவாக தரிசனம் செய்ய ரூபாய் 4000 கேட்டுள்ளார். அதற்கு அமைச்சர் கையில் பணம் இல்லை என்று சொல்லியதால் Gpay-ல் பணம் பெற்றுள்ளார். அன்னதான கூடத்திற்கு ஆய்வுக்கு சென்ற போது அமைச்சர் முகக் கவசத்தை கழட்டி உள்ளார்.
அப்போது அமைச்சர் வந்துள்ளார் என தெரிந்த கோவில் பணியாளர்கள் காவலாளிகள் இணை ஆணையருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். இணை ஆணையர் ராமு உடனே அன்னதான கூடத்திற்கு வந்துள்ளார். அமைச்சர் ரமேஷ் பக்தருடன் சேர்ந்து அன்னதானம் சாப்பிட்டு அன்னதான உணவின் தரம் குறித்தும் பக்தர்களிடம் கேட்டறிந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து தரிசன ஏற்பாடுகள் குறித்தும், நடைமுறைகள் குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் கையூட்டாக பணம் பெற்று முடியிறக்கம் செய்த புகாரில், முடி இறக்கும் பணியாளர்கள் சங்கர், நாகராஜ் ஆகியோரின் தொழில் உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டு தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். சண்முக விலாச மண்டப வாயிலில் லஞ்சம் பெற்ற அர்ச்சகரும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
இந்நிலையில், திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோயிலில், திருசுதந்திர அர்ச்சகர் சமுதாயத்தை இழிவுப்படுத்தியதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷை கண்டித்து, முன்னாள் அமைச்சரும் திருசெந்தூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "காலங் காலமாக பக்தர்களுக்கு சேவை செய்து வரும் திருசுதந்திர அர்ச்சகர் சமுதாயத்தை சார்ந்த அர்ச்சகர்களை இழிவுபடுத்தியது மிகவும் கண்டனத்திற்குறியதாகும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் திருசுதந்திர அர்ச்சகர் சமுதாயத்தை இழிவுப்படுத்திய அறநிலையத்துறை அமைச்சருக்கு கண்டனம். pic.twitter.com/167UtCFoW6— Anitha R Radhakrishnan (@ARROffice) May 30, 2026
பல நூற்றாண்டுகளாக திருச்செந்தூர் கோவில் வேண்டுதலுடன் வரும் பக்தர்களுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கான வழிகாட்டுதலும் உதவியும் திருசுதந்திர அர்ச்சகர்கள் செய்து வருகின்றனர் என்றும், பல வெளி ஊர்களிலும் வெளி மாநிலங்களிலும் பல்வேறு குடும்பங்களுக்கு கட்டளை ஐயர்களாக திருசுதந்திர அர்ச்சகர்கள் மரபுவழி பொறுப்பை நிறைவேற்றி வருகின்றனர் என்றும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், "அதில் அறநிலையத்துறையை சார்ந்தவர் அல்லாத திருசுந்திர அர்ச்சகர்கள் காலம் காலமாக மரபுவழியாக இந்த சுவாமி தரிசன உதவியை செய்து வருகின்றனர். பக்தர்கள் தரும் தட்சணையை பெறுகின்றனர். இந்நிலையில் திருசுதந்திர அர்ச்சகர்கள் செய்யும் ஆன்மீக பணியை அமைச்சர் ரமேஷ் இழிவுபடுத்தி உள்ளார்" என கடுமையாக குற்றஞ்சாட்டிள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, அமைச்சர் ரமேஷ் என்று குறிப்பிடாமல் அவரது சமுதாய பெயரையும் சேர்த்தே அறிக்கை முழுவதும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அறநிலையத்துறை அமைச்சரின் இந்த செயல் திருசுதந்திர அர்ச்சகர் சமுதாயத்தினரிடம் பெரும் மனவேதனையை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்றும் உள்ளூர் மக்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கான வழிமுறை பற்றிய எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடாதது சரியானதல்ல என்று ஊர்மக்கள் கருதுகின்றனர் என்றும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கண்டித்துள்ளார். அந்த வகையில், திருசுதந்திர அர்ச்சகர் சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்தியதோடு திருச்செந்தூர் கோவிலின் புகழை சிறுமைப்படுத்திய அமைச்சருக்கு கண்டனத்தை தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், அனிதா கிருஷ்ணனுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து அமைச்சர் ரமேஷ் அவரது X பதிவில், "உங்களை போல் பெயருக்கு பின்னால் சாதிப் பெயர் போடும் வழக்கம் உண்மையில் பெரியாரை பின்பற்றுவர்களுக்கு கிடையாது" என்று கண்டித்துள்ளார்.
மக்களை சுரண்டி பிழைப்பது யாராக இருந்தாலும் சாதி, மத பாகுபாடு இன்றி நடவடிக்கை எடுக்க தான் மக்கள் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்துள்ளனர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ள அமைச்சர் ரமேஷ், பக்தர்களிடம் சட்டத்துக்கு புறம்பாக பணம் பெற்றுதான் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை, அப்படி செய்வது சேவையும் இல்லை, அதை எந்தக் கடவுளும் செய்ய சொல்லவும் இல்லை என்றும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு கருத்தை விமர்சித்துள்ளார்.
மாண்புமிகு திருச்செந்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு.அனிதா R.ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே (உங்களை போல் பெயருக்கு பின்னால் சாதிப் பெயர் போடும் வழக்கம் உண்மையில் பெரியாரை பின்பற்றுவர்களுக்கு கிடையாது) மக்களை சுரண்டி பிழைப்பது யாராக இருந்தாலும் சாதி மத பாகுபாடு இன்றி நடவடிக்கை எடுக்க… https://t.co/5V0rDtSmGS— TVK Ramesh (@RameshOffcl) May 30, 2026
மேலும் அவரது பதிவில், "நேற்று வரை சாதியை வைத்து ஆதரவாக செயல்படுகிறேன் என்று திமுகவினர் பேசினீர்கள். இன்று அதே சாதியை சார்ந்தவர்களை அவமதித்துவிட்டதாக பேசுகிறீர்கள். தவறு செய்தவர்களை தண்டித்தால் தங்களுக்கு எதற்காக திடீர் கொந்தளிப்பும் பதற்றமும் வருகிறது என்பது தெரியவில்லை. இன்னும் பல முறைகேடுகள் திருச்செந்தூர் கோயிலில் நடந்து வருவதை விரைவில் வெளிக்கொணர்வேன், அதில் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். அது யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்" என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
1. திருச்செந்தூர் கோவிலில் பணம் பெற்ற அர்ச்சகர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
2. திருசுதந்திர அர்ச்சகரை அமைச்சர் ரமேஷ் இழிவுபடுத்தியதாக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கண்டனம்.
3. தவறு செய்தவர்களை தண்டித்தால் தங்களுக்கு எதற்காக திடீர் கொந்தளிப்பும் பதற்றமும் வருகிறது என்பது தெரியவில்லை என ரமேஷ் பதிலடி.