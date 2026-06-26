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போதை பொருள் உடன் அமைச்சர் சரத்? வைரலாகும் சேப்பாக்கம் வீடியோ - உடனே அவர் சொன்ன விளக்கம்

Minister Sarath Viral Video : போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அமைச்சர் சரத் போதை வஸ்துவை பயன்படுத்தியதாக வீடியோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 26, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:28 PM IST
போதை பொருள் உடன் அமைச்சர் சரத்? வைரலாகும் சேப்பாக்கம் வீடியோ - உடனே அவர் சொன்ன விளக்கம்
Image Credit: Image Credit : Minister Sarath | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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