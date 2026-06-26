/போதை பொருள் உடன் அமைச்சர் சரத்? வைரலாகும் சேப்பாக்கம் வீடியோ - உடனே அவர் சொன்ன விளக்கம்

Minister Sarath Controversy Viral Video : சர்வதேச போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தினத்தையொட்டி தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டிகள் மற்றும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் நடத்தப்பட்டது.
குறிப்பாக, சென்னை மெரினா அருகே காமராஜர் சாலையில் அண்ணா நினைவிடம் அருகே தொடங்கிய மாரத்தான் போட்டியை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கிவைத்தார். Start Run, Stop Drugs என்ற கருப்பொருளில் போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கையாக இந்த மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது.
முதலமைச்சர் விஜய் மாரத்தான் போட்டியில் கலந்துகொண்டு சுமார் 3 கி.மீ., தூரத்திற்கு ஓடினார். இதில் அமைச்சர்கள், அரசு அதிகாரிகள், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.
ஸ்போர்ட்ஸை எடு, டிரக்ஸை விடு என்ற வாசகத்தையும் முதல்வர் விஜய் முன்மொழிந்தார். முதலமைச்சர் விஜய் இதில் ஓடியது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள இளைஞர்களுக்கு பெரும் உத்வேகத்தை அளித்தது. 52 வயதிலும் நல்ல உடற்தகுதியுடன் முதல்வர் விஜய் இருப்பதை பலரும் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர்.
போதைப் பழக்கத்திற்கு எதிராக மாநிலம் முழுவதும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தீவிரமான விழிப்புணர்வு பரப்புரை மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சூழலில், மனிதவளத்துறை அமைச்சர் சரத்குமார், சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் அமர்ந்து மாத்திரை ஒன்றை பவுடராக்குவது போன்ற வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வந்தது.
கில்லி சரத் (D. சரத்குமார்) தமிழக அரசின் மனித வள மேலாண்மைத்துறை அமைச்சராக இருக்கிறவரா ?— Mr.D (@DasthuB) June 26, 2026
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இணையவாசிகள் பலரும் தவெக அமைச்சரான சரத்குமார் போதை வஸ்துவை பயன்படுத்தினாரா என்ற கோணத்தில் விமர்சித்து வந்தனர். அதுவும் நூற்றுக்கணக்கானோர் இருக்கும் பொதுவெளியில் அமைச்சர் சரத் இவ்வாறு செய்தாரா என்ற கேள்வியும் எழுந்தன.
வைரலாகி வரும் வீடியோவுக்கு மனிதவளத்துறை அமைச்சர் சரத்குமார் தற்போது விளக்கமளித்து பதில் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர், "கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னதாக தனது குடும்பத்தாருடன் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கிரிக்கெட் மைதானத்தில் கிரிக்கெட் விளையாட்டை பார்க்க சென்றோம்.
அப்போது எனது பெண் குழந்தைக்கு சளி மாத்திரை கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. குழந்தை முழு மாத்திரையை விழுங்க முடியாத காரணத்தினால் அதை நொறுக்கி பவுடராக்கி குழந்தைக்கு கொடுத்தேன். அத்தனை பேர் முன்னும் இருக்கும் மைதானத்தில், மிகுந்த பாதுகாப்பு நிறைந்த இடத்தில் எப்படி போதை வஸ்துவை பயன்படுத்த முடியும்?" என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
அந்த வீடியோவில் அமைச்சர் சரத், மனைவி மற்றும் பெண் குழந்தை உடன் அவர் விளக்கம் அளித்தார். அவரது மனைவியும் அதே விளக்கத்தை அளித்தார். மேலும், அப்போது அந்த சம்பவத்தை அவரது நண்பர் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டுள்ளார் என்றும், தற்போது அந்த வீடியோ தவறாக புரிந்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் விளக்கமளித்துள்ளார்.
ஆனால், வைரலாகி வரும் வீடியோவில் அவரது குழந்தை எங்குமே காணவில்லை. இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன. அதேநேரத்தில், இந்த சம்பவம் ஐபிஎல் போட்டியின் போது சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடந்திருப்பதால் பிசிசிஐ இதுகுறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் இணையத்தில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வருகிறது.