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பறிபோகும் கில்லி சரத்தின் அமைச்சர் பதவி? கைவிரித்த புஸ்ஸி ஆனந்த்.. விஜய்யின் முடிவு என்ன?

Minister Sarathkumar Controversy Video: மனிதவளத்துறை அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ளது. இந்த விவகாரம் பேசும் பொருளாக மாறிய நிலையில்,  சரத்குமாரின் அமைச்சர் பதவி பறிபோகலாம் என கட்சி வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 29, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:35 PM IST
பறிபோகும் கில்லி சரத்தின் அமைச்சர் பதவி? கைவிரித்த புஸ்ஸி ஆனந்த்.. விஜய்யின் முடிவு என்ன?
Image Credit: Minister Sarathkumar Controversy VideoSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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