/பறிபோகும் கில்லி சரத்தின் அமைச்சர் பதவி? கைவிரித்த புஸ்ஸி ஆனந்த்.. விஜய்யின் முடிவு என்ன?

Minister Sarathkumar Controversy Video: மனிதவளத்துறை அமைச்சராக இருப்பவர் கில்லி சரத்குமார். தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட கில்லி சரத்குமார், ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் கில்லி சரத்குமாருக்கு மனிதவளத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எம்எல்ஏ கில்லி சரத், மனிதவளததுறை அமைச்சராக இருக்கிறார். இந்த நிலையில், அமைச்சர் சரக்குமார் பற்றி சோஷியல் மீடியாவில் அதிகம் பேசப்பட்டு வருகிறது.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போதைப் பொருளை பயன்படுத்துவதை போல அவர் வெளியிட்டிருந்த வீடியோ, தற்போது அவருக்கு எதிராகவே திரும்பியுள்ளது. அதாவது, சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் செல்போனில் வெள்ளை நிறத்தில் ஒன்றை பவுடராக்குவது போன்ற வீடியோ ஒன்று இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு எடுத்த வீடியோ தற்போது சர்ச்சைக்குள்ளாக்கி உள்ளது. அமைச்சர் போதைப் பொருள் பயன்படுத்தினாரா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இந்த வீடியோ சர்ச்சையானதை அடுத்து, சரத்குமார் விளக்கமளித்து வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தார்.
அவர் கூறுகையில், என் குழந்தைக்கு சளி மாத்திரை கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. குழந்தைக்கு மாத்திரையை விழுங்க முடியாத காரணத்தினால் அதை நொறுக்கி பவுடராக்கி குழந்தைக்கு கொடுத்ததாக கூறினார். இருப்பினும், இவரது விளக்கம் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய வகையில் இல்லை. போதைப் பொருள் பயன்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த நிலையில், அமைச்சர் சரத்குமாரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.
கில்லி சரத்தின் அமைச்சர் பதவியை நீக்கக் கோரி திமுக மாணவரணியும் இன்று மாநிலம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியது. இப்படியாக சரத்குமாரின் வீடியோ விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளது. தவெக கட்சிக்குள்ளும் பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது. இந்த விஷயத்தில் முதல்வர் விஜய்யின் கவனத்தையும் எட்டி இருக்கிறது. இந்த விஷயம் பூதாகரமாக மாறியுள்ள நிலையில், அமைச்சர் சரத்குமார் பொதுச் செயலாளர் ஆனந்தை சந்தித்து பேசியிருப்பதாக வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.
விளையாட்டை செய்ததை வேண்டுமென்றே பெரிதுப்படுத்தி அரசியல் ஆக்குகிறார்கள் என்றும் தளபதியிடம் எடுத்துக் கூறுங்கள் என சரத் கூறியதாக கட்சி வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. ஆனால், பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் சரத்திடம் எந்த ஒரு உத்தரவாதமும் கொடுக்கவில்லையாம். இந்த விஷயம் முதல்வரிடம் சென்று விட்டது என்று அவர் எடுக்கிற முடிவு தான் இறுதியானது என ஆனந்த் கூறிவிட்டாராம்.
இதனால், மிகவும் அப்செட்டில் அமைச்சர் சரக்குமார் சென்றுவிட்டாராம். மேலும், சரத் மீது 2 முதல் 3 மாதங்களில் அமைச்சரவை மாற்றத்தை செய்யும்போது, நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என கட்சி தலைமையிடம் சீனியனர்கள் கூறியதாக தெரிகிறது. ஆனாலும் இறுதி முடிவு முதல்வர் விஜய் கையில் தான் இருக்கிறது என கட்சி வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. எந்த நேரத்திலும் அமைச்சர் சரத் மீது விஜய் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என தெரிகிறது.
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகத்தில் அமைச்சர் சரக்குமாருக் எதிராக பெண் வழக்கறிஞர் சரண்யா நடராஜன் புகார் மனு அளித்துள்ளார். போதைப் பொருள் பயன்படுத்துவது போன்ற வீடியோ தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து உடனடியாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் அளித்த புகாரில், குழந்தைக்காக மாத்திரையை நொறுக்குவதாக சரத் கூறுவது நம்பும்படி இல்லை என்றும் அமைச்சர் சரத்குமார் போதை பொருள் பயன்படுத்துவது போன்று வெளியாகியுள்ள வீடியோவை சாதாரணமாக கடந்து செல்ல முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், அமைச்சர் சரத் வெள்ளை நிற பவுடரை ஏடிஎம் கார்டு மூலம் ஒழுங்குபடுத்துவது போதை பொருள் பயன்படுத்துபவர்கள் செய்யும் செயலாகும் என்றும் பவுடரை ஒழுங்கு படுத்த ஏடிஎம் கார்டு, 500 ரூபாய் நோட்டு போன்றவற்றை அமைச்சர் சரத் பயன்படுத்துவது எதேச்சையானது அல்ல. வெள்ளை பவுடரை அமைச்சர் சரத் ஒழுங்குபடுத்தும் விதம், போதை பொருள் பயன்படுத்துவதில் கைதேர்ந்தவர் போல் உள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார்.