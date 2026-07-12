/"அமைச்சரானாலும் எங்களை வேலை செய்ய விடுவதில்லை.." அமைச்சர் சரத்குமார்! பின்னணி என்ன?

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 தொகுதிகளில் வென்றது. பின்னர் விசிக, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று தவெக ஆட்சி அமைத்தது, விஜய்யும் முதலமைச்சர் ஆனார். தவெக ஆட்சி காலம் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட 2 மாதங்களான நிலையில், இதுவரையில் அவர்கள் அறிவித்த திட்டங்களை நிறைவேற்றியதை விட சர்ச்சைகளே அதிகமாக இருக்கிறது என திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் விமர்சித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், அமைச்சரானாலும் எங்களால் கீழே எந்த வேலையும் செய்ய முடியவில்லை என அமைச்சர் சரத்குமார் பேசி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. தாம்பரத்தில் நடந்த தவெக நிகழ்ச்சியில் பேசிய இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
அமைச்சர் சரத்குமார் பேசியதாவது, தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்று 55 நாட்களை கடந்துவிட்ட சூழலில், எந்தவொரு விஷயத்தையும் முன்வைத்து எங்களை எதிர்க்க முடியாமல் எதிர்க்கட்சிகள் திணறி வருகின்றன. என்ன செய்வதென்றே புரியாமல் அவர்கள் வெறும் குறைகளை மட்டுமே தேடி பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய தலைவர் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற உடனே, மக்களுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கும் கோப்பில்தான் தனது முதல் கையெழுத்திட்டார். அதனை தொடர்ந்து சட்டம் ஒழுங்கை பலப்படுத்தவும், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கவும் சிங்கப் பெண்கள் பாதுகாப்புப் படையைத் தொடங்கினார்.
முந்தைய ஆட்சி காலங்களில் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் இரவு 10 மணிக்கு மேல் சட்டவிரோதமாக, கூடுதல் விலைக்கு மது விற்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், நமது ஆட்சியில் அதற்கு இடமே இல்லை. அனைத்து கடைகளும் சரியான நேரத்திற்கு திறக்கப்பட்டு, உரிய நேரத்திற்கு மூடப்படுகின்றன. அதேபோல், தற்போது எந்தவொரு அரசு அலுவலகத்திலும் லஞ்சம் வாங்கும் கலாச்சாரம் கிடையாது. பொதுமக்களிடம் யாராவது லஞ்சம் கேட்டால் 'தர முடியாது' என்று தைரியமாக மறுக்குமாறும், உங்களுக்குப் பின்னால் நான் இருக்கிறேன் என்றும் முதலமைச்சரே தெரிவித்துள்ளார். இத்தகைய சிறப்பான ஆட்சிதான் இப்போது தமிழகத்தில் அரங்கேறி வருகிறது.
இருப்பினும், நாங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாகவோ அல்லது அமைச்சர்களாகவோ பொறுப்பில் இருந்தாலும், அடிமட்ட அளவில் மக்களுக்கான பணிகளை முழுமையாக செய்ய முடிவதில்லை. அதற்கு முக்கிய காரணம், உள்ளாட்சியில் இருக்கும் ஒன்றிய மற்றும் நகராட்சி கவுன்சிலர்கள் போன்ற பிரதிநிதிகள் எங்களை சுதந்திரமாக வேலை செய்ய விடுவதில்லை. அமைச்சர்களை மட்டுமன்றி, அரசு அதிகாரிகளையும் மக்கள் நலப் பணிகளை செய்ய விடாமல் அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தி முட்டுக்கட்டை போடுகிறார்கள். இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டுமானால், வரவிருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் நீங்கள் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் நம் தலைவரின் உன்னதமான திட்டங்கள் கடைக்கோடி மக்களையும் தடையின்றி சென்றடையும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.