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"அமைச்சரானாலும் எங்களை வேலை செய்ய விடுவதில்லை.." அமைச்சர் சரத்குமார்! பின்னணி என்ன?

Minister Sarathkumar Latest Viral Speech: அமைச்சராக இருந்தும் கீழே எந்த வேலையும் செய்ய முடியவில்லை என அமைச்சர் சரத்குமார் பேசி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோவும் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 12, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:55 PM IST
"அமைச்சரானாலும் எங்களை வேலை செய்ய விடுவதில்லை.." அமைச்சர் சரத்குமார்! பின்னணி என்ன?
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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