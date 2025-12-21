சாக்கடையை ஏன் கொண்டு வருகிறீர்கள்? ஹெச். ராஜா படம் பற்றி... சேகர்பாபு விமர்சனம்

Minister Sekar Babu Latest News Updates: வடசென்னை வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் சிஎம்டிஏ சார்பில் நடைபெற்று வரும் பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகளை அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆய்வு செய்தார். அந்த வகையில், சென்னை தீவுத்திடலில் கட்டப்பட்டு வரும் நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய கண்காட்சி மையத்தினையும், சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனை சாலையில் கட்டப்பட்டு வரும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பையும் அமைச்சர் சேகர்பாபு இன்று (டிசம்பர் 21) ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் சேகர்பாபு, "முதலமைச்சர் சுட்டி காட்டிய வழிகளின்படி வடசென்னை வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ஸ்டான்லி நகரில் நூலகம், பூங்கா, படிப்பகம், மின்தூக்கி வசதிகளோடு 770 குடியிருப்புகள் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. ஜனவரி 20ஆம் தேதிக்குள் இந்த கட்டடத்தின் திறப்பு விழா நடைபெறும்" என்றார்.
Minister Sekar Babu: சாக்கடையை ஏன் கொண்டு வருகிறீர்கள்?
பாஜக நிர்வாகி ஹெச். ராஜாவின் கந்தன்மலை படத்தில் அறநிலையத்துறையும், சேகர்பாபுவையும் விமர்சனம் செய்திருப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு, "வேறு ஏதாவது நல்ல கேள்வி கேளுங்கள்... எடுத்த உடனேயே அந்த சாக்கடையை ஏன் கொண்டு வருகிறீர்கள்...? தியேட்டரில் வெளியிடுவதற்கு கூட தகுதி இல்லாத ஒரு படத்தில் நடித்த, தகுதி இல்லாத ஒருவர்தான்... நீங்கள் சொல்லும் அந்தப் பெயருக்கு உரியவர். என் அருகில் நின்று கொண்டிருக்கும் ஐஏஎஸ் அதிகாரி, என்ன மதம் என்று எனக்கு தெரியாது... கேள்வி கேட்கும் செய்தியாளர்களும் என்ன மதம் என்று எனக்கு தெரியாது. மதத்தால் இனத்தால் மக்களை பிளவுபடுத்த நினைக்கும் அந்த தீய சக்தியின் பணிகள் தமிழகத்தில் எடுபடாது.
Minister Sekar Babu: உதவாக்கரை ராஜாக்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது...
400 ஆயிரம் கோயில்களில் குடமுழக்கு நடைபெற இருக்கிறது. 24 கோயில்கள் லிப்டிங் முறையில் தூக்கப்பட்டு புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது. 1000 ஆண்டுகள் ஆனாலும் இந்த ஆட்சியில் அறநிலையத்துறைக்கு செய்த சாதனைகள் எந்த ஆட்சியாளும் செய்ய முடியாது. நாளொரு அற்புதங்கள் நிகழ்த்தி இறை அன்பர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் இந்த ஆட்சியை உதவாக்கரை ராஜாக்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது" என தெரிவித்தார்.
Minister Sekar Babu: ஹெச். ராஜாவின் கந்தன்மலை
ஹெச். ராஜா கந்தன்மலை என்ற பெயரில் சுமார் 1 மணிநேரம் நீளம் கொண்ட திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த திரைப்படம் திரையரங்கத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இத்திரைப்படம் எவ்வித ஓடிடி பக்கமும் செல்லாமல் நேரடியாக யூ-ட்யூப் தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதை குறிப்பிட்ட அமைச்சர் பேசியிருக்கிறார். இத்திரைப்படத்தில் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்த கருத்துகளை ஹெச். ராஜா பேசியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இத்திரைப்படத்திற்கு வலதுசாரிகள் தரப்பில் ஆதரவும், இடதுசாரிகள் தரப்பில் விமர்சனங்களும் வருவதை சமூக வலைதளங்களில் காண முடிகிறது.
