/"நிதி நெருக்கடியிலும் முதன்மை மாநிலமாக மாறும் தமிழகம்" - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் உள்ள கீரிப்பள்ளம் ஓடையை சீரமைக்கும் பணிகள் இன்று தொடங்கப்பட்டன. இப்பணிகளை அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, தமிழக அரசின் தற்போதைய வளர்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் சிறப்பான நிர்வாக திறன் குறித்து பல்வேறு முக்கிய தகவல்களை பகிர்ந்துகொண்டார்.
அவர் பேசியதாவது, மாநிலத்தை அனைத்து துறைகளிலும் தடையின்றி முன்னேற்றி, இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றும் நோக்கில் முதலமைச்சர் விஜய் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வருகிறார்.. அரசுக்கு சில நிதி நெருக்கடிகள் இருந்தாலும், அதற்கான மாற்று வழிகள் மற்றும் நிதித் திரட்டல் குறித்து தொடர்ந்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. வளர்ச்சி பணிகள் தொய்வின்றி நடக்க தினமும் ஆய்வு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு, ஒவ்வொரு துறையின் செயல்பாடுகளும் நேரடியாக கண்காணிக்கப்படுகிறது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான முதல் அமைச்சரவை கூட்டத்திலேயே, அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான விரிவான தொலைநோக்கு செயல்திட்டம் வெளியிடப்பட்டது. எந்தெந்த துறை எந்த இலக்கை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தமிழ்நாட்டின் நிர்வாக வரலாற்றிலேயே ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்.
கீரிப்பள்ளம் ஓடையை பொறுத்தவரை, வரவிருக்கும் பருவமழைக்கு முன்பாகவே தூர்வாருதல், அகலப்படுத்துதல் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் போன்ற பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் மழைநீர் தேங்காமல் சீராக வெளியேறி, அப்பகுதியில் வெள்ள அபாயம் முழுமையாகக் குறையும் என்று அமைச்சர் விளக்கினார்.
இப்பணிகளுக்கு தங்களின் பங்களிப்பை வழங்கி வரும் சுதா மருத்துவமனை நிர்வாகம், டாக்டர் சுதாகர், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு அவர் தனது பாராட்டுகளைத் தெரிவித்தார். மேலும், கோபிசெட்டிபாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்தியபாமா மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் இத்திட்டத்தை விரைவுபடுத்தத் தொடர்ந்து எடுத்த முயற்சிகளையும் சுட்டிக்காட்டினார்.
செய்தியாளர்கள் இத்திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்துக் கேள்வி எழுப்பியபோது, "இந்த மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு நிதி வரம்பு (Limitation) என்று எதுவுமே கிடையாது; மாவட்ட வாரியாக இப்பணிகள் தொடர்ந்து தடையின்றி நடைபெறும்" என்று திட்டவட்டமாகக் கூறினார்.
மேலும், கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் 5,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கீரிப்பள்ளம் ஓடை அருகே சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணிகளின் முதற்கட்டத் திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டதை நினைவுகூர்ந்த அவர், அத்திட்டம் நிறுத்தப்படாமல் தொடர்ந்து நடைபெற நகராட்சி நிர்வாகம் மூலம் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார். முதலமைச்சரின் உத்தரவின்படி, மக்கள் நலத்திட்டங்கள் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தொடர்ந்து தொய்வின்றிச் செயல்படுத்தப்படும் என அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் உறுதியளித்தார்.