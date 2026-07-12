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"நிதி நெருக்கடியிலும் முதன்மை மாநிலமாக மாறும் தமிழகம்" - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

நிதி நெருக்கடியிலும் தமிழகத்தை முதன்மை மாநிலமாக்க முதலமைச்சர் விஜய் தொலைநோக்குத் திட்டங்களுடன் செயல்படுவதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 12, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:53 PM IST
"நிதி நெருக்கடியிலும் முதன்மை மாநிலமாக மாறும் தமிழகம்" - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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"நிதி நெருக்கடியிலும் முதன்மை மாநிலமாக மாறும் தமிழகம்" - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
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