/கம்மி கட்டணத்தில் ஓட்டுநர் பயிற்சி, இலவச பரிசோனை.. போக்குவரத்து துறையின் அறிவிப்புகள்

Transport Department Announcements: தமிழக சட்டமன்றத்தில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடந்து வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று போக்குவரத்து துறை மானிய கோரிக்கையில் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிடப்பட்டுள்ளன. போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் முக்கிய அறிவிப்புகளை இன்று சட்டப்பேரவையில் வெளியிட்டார்.
அதன்படி, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்துகளில் பயணிகளின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த, பேருந்துகளின் இயக்கத்தை நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்க, வாகன இருப்பிடக் கண்காணிப்புக் கருவிகள் (VITD) மற்றும் அவசர உதவி பொத்தான்கள் 13,490 பேருந்துகளில் பொருத்தப்படும். வாகன இருப்பிடக் கண்காணிப்புக் கருவிகள் மட்டும் உள்ள 286 பேருந்துகளில் அவசர உதவி பொத்தான்கள் பொருத்தப்படும். இத்திட்டம் ரூ.17.99 கோடி செலவில் செயல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் நிதி நிலையை மேம்படுத்தும் நோக்கில், எட்டு இடங்களில் உள்ள 35.03 ஏக்கர் பரப்பளவிலான, அடையாளம் காணப்பட்ட பேருந்துப் பணிமனைகள் மற்றும் பேருந்து முனையங்கள் பொது-தனியார் கூட்டாண்மை (PPP) முறையில் மறுசீரமைப்பு செய்யப்படும். அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.124.28 கோடி வருவாய் கிடைக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியத்தின் (TNIDB) ஒத்துழைப்புடன் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் நிலுவையிலுள்ள 5,665 மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு வழக்குகளை (MCOP) விரைந்து தீர்வு செய்வதன் மூலம், விபத்து இழப்பீட்டுக் கோரிக்கைகள் விரைவாக முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு உரிய காலத்தில் நிவாரணம் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும். நிலுவையிலுள்ள வழக்குகளைத் தீர்வு செய்வதற்காக, ரூ.500.67 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். ரூ.15.79 கோடியில் புறநகர் பேருந்துகளின் இருபுறங்களிலும் பக்கவாட்டு பாதுகாப்பு அரண்கள் அமைக்கப்படும்.
பயணிகள் சேவைக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில், 9,536 புறநகர் பேருந்துகளில் தற்போது உள்ள சரக்கு வைக்கும் இடங்களைப் பயன்படுத்தி, ஒருங்கிணைந்த சரக்குப் போக்குவரத்துச் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்படும். இத்திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுக்கு கூடுதலாக ரூ.28.60 கோடி
வருவாய் கிடைக்கும்.
இத்திட்டத்திற்குத் தேவையான மென்பொருள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்பு உருவாக்கப்படும். தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் எரிபொருள் சிக்கனம் மற்றும் உருளிப்பட்டைகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில், மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பணிமனையில் இயங்கும் 40 பேருந்துகளில் எரிபொருள் சென்சார் மற்றும் டயர் காற்றழுத்தக் கண்காணிப்பு அமைப்பு (TPMS) முன்னோடித் திட்டமாக ரூ.16.34 இலட்சம் செலவில் செயல்படுத்தப்படும்.
அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களில் பணிபுரியும் 42,114 ஓட்டுநர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் முழுமையான சுகாதாரப் பரிசோதனை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையுடன் இணைந்து கட்டணமின்றி மேற்கொள்ளப்படும். அனைத்து பணிமனைகள் மற்றும் தொழிற்கூடங்களில் பணிபுரியும் 10,717 தொழில்நுட்பப் பணியாளர்களுக்கு BS-VI, CNG மற்றும் மின்சார பேருந்துகளின் பராமரிப்பு, பழுது கண்டறிதல், முன்கூட்டிய பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் குறித்த மேம்பட்ட தி றன் பயிற்சி வழங்கப்படும்.
குறைந்த கட்டணத்தில் ஓட்டுநர் பயிற்சிகள் நடத்தப்படும். பொதுமக்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் சாலைப் போக்குவரத்து நிறுவனம் (IRT), தரமணி மூலம் இருசக்கர வாகனம், LMV, PSV மற்றும் கனரக வாகன ஓட்டுநர் பயிற்சிகள் குறைந்த கட்டணத்தில் ஆண்டொன்றுக்கு சுமார் 3,000 பேருக்கு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.