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கம்மி கட்டணத்தில் ஓட்டுநர் பயிற்சி, இலவச பரிசோனை.. போக்குவரத்து துறையின் அறிவிப்புகள்

Transport Department Announcements: தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று போக்குவரத்து துறை சார்பில் பல்வேறு அறிவிப்புகளை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் தெரிவித்துள்ளார். குறைந்த கட்டணத்தில்  ஓட்டுநர் பயிற்சி உள்ளிட்ட பல்வேறுஅறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 08, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:09 PM IST
கம்மி கட்டணத்தில் ஓட்டுநர் பயிற்சி, இலவச பரிசோனை.. போக்குவரத்து துறையின் அறிவிப்புகள்
Image Credit: TN Govt

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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