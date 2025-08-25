English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பதக்கத்தை கொடுத்த அண்ணாமலை... நோஸ்கட் கொடுத்த TRB ராஜாவின் மகன் - பரபர சம்பவம்

Annamalai TRB Raja Son: துப்பாக்கிச்சூடு போட்டியில் வென்றவர்களுக்கு அண்ணாமலை பதக்கம் வழங்கியபோது, அவரிடம் இருந்து அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா மகன் பதக்கத்தை கழுத்தில் பெற மறுத்தார். இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 25, 2025, 07:28 PM IST
  • புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இப்போட்டி நடைபெற்றது.
  • இப்போட்டியின் சிறப்பு அழைப்பாளராக அண்ணாமலை வந்திருந்தார்.
  • இப்போட்டியில் அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜாவின் மகன் சூரிய ராஜபாலு பங்கேற்றிருந்தார்.

Trending Photos

சிரஞ்சீவியின் அடுத்த படம் ChiruBobby2 அப்டேட்! சிரஞ்சீவி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியான அறிவிப்பு!
camera icon7
ChiruBobby2
சிரஞ்சீவியின் அடுத்த படம் ChiruBobby2 அப்டேட்! சிரஞ்சீவி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியான அறிவிப்பு!
வார ராசிபலன்! இந்த வாரம் இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்!
camera icon12
Astro
வார ராசிபலன்! இந்த வாரம் இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்!
செதேஷ்வர் புஜாராவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா? ஓய்வுக்கு பின் என்ன செய்வார்?
camera icon9
Cheteshwar Pujara
செதேஷ்வர் புஜாராவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா? ஓய்வுக்கு பின் என்ன செய்வார்?
விஜயகாந்தை கேப்டன் என்று அழைப்பதற்க்கு இது தான் காரணமா? என்னனு தெரிக்கோங்க!
camera icon7
Vijayakanth Captain
விஜயகாந்தை கேப்டன் என்று அழைப்பதற்க்கு இது தான் காரணமா? என்னனு தெரிக்கோங்க!
பதக்கத்தை கொடுத்த அண்ணாமலை... நோஸ்கட் கொடுத்த TRB ராஜாவின் மகன் - பரபர சம்பவம்

Annamalai TRB Raja Son: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆவாரங்குடி பட்டியில் தமிழ்நாடு துப்பாக்கி சங்கம் மற்றும் புதுக்கோட்டை ராயல் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ஆகியவை இணைந்து மாநில அளவிலான துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டியை நடத்தி வருகிறது. இதில் பல்வேறு பிரிவுகள் கீழ் போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளன.

ஒரு வாரம் நடக்கும் துப்பாக்கிச்சூடு போட்டி

டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் கோப்பை உட்பட பல்வேறு கோப்பைகள் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் வழங்கப்பட உள்ளன. கடந்த ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி முதல் தொடங்கிய இந்த போட்டி 28ஆம் தேதி வரை நடக்கிறது. இன்று நடந்த போட்டிகளை முன்னாள் தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தொடங்கி வைத்தார். மேலும், போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளையும பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை சிறப்புரை ஆற்றினார்.

Annamalai: துப்பாக்கியால் 5 முறை சுட்ட அண்ணாமலை

துப்பாக்கிச்சுடும் பயிற்சி என்பது ஏழை, எளிய வீரர்களுக்கு எட்டாக்கனியாக இருக்கிறது என்றும் மாணவ, மாணவிகள் படிப்பையும் பார்த்துக் கொண்டு இதுபோன்ற விளையாட்டுகளிலும் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்றும் அண்ணாமலை மாணவர்களுக்கு அறிவுரை கூறினார். 

மாணவர்கள் மத்தியில் பேசுவதற்கு முன்னதாக அவர் ஷூட்டிங் ரேஞ்சில் நின்று தான் ஒரு முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் துப்பாக்கியால் ஐந்து முறை இலக்கை நோக்கி சுட்டு அனைவரின் கைத்தட்டலையும் பெற்றார்.

Annamalai: உழைத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் 

பின்னர் அண்ணாமலை பேசுகையில், "துப்பாக்கிச்சுடும் பயிற்சி என்பது விலை உயர்ந்த விளையாட்டாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏழை, எளிய மக்கள் இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை இருந்து வரும் நிலையில் இங்கு நடைபெற்று வரும் போட்டியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ மாணவிகளும் அதிக அளவு கலந்து கொண்டுள்ளனர். இவர்கள் படிப்பிலும் கவனம் செலுத்திக்கொண்டு விளையாட்டிலும் திறம்பட வளர வேண்டும்.

தோல்வி வந்துவிட்டது என்பதற்காக நாம் துவண்டு விடக்கூடாது. தோல்வி ஒரு நாள் வெற்றியாக மாறும். அந்த நாள் வரை நாம் தொடர்ந்து உழைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றார்.

Annamalai: பதக்கத்தை கழுத்தில் வாங்க மறுத்த டிஆர்பி ராஜா மகன்

இந்த துப்பாக்கிச் சூடு போட்டியில் பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பதக்கங்களை கழுத்தில் அணிவித்தார். அண்ணாமலையிடம் இருந்து பதக்கத்தை அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜாவின் மகன் சூரிய ராஜபாலு, கழுத்தில் வாங்க மறுத்தார். தொடர்ந்து, அவரிடம் இருந்து கையில் பெற்றுக் கொண்டு புகைப்படத்திற்கு மட்டும் நின்றதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Annamalai: அண்ணாமலைக்கு உற்சாக வரவேற்பு

முன்னதாக, அண்ணாமலை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக இன்று வருகை தந்தார். அவரை புதுக்கோட்டை மாவட்ட பாஜக மாவட்ட தலைவர் ராமச்சந்திரன் தலைமையிலான புதுக்கோட்டை மாவட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் வரவேற்றனர். புதுக்கோட்டை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கட்டியா வயல் என்ற இடத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாஜக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் அண்ணாமலைக்கு வரவேற்பு கொடுத்தனர். இந்நிகழ்ச்சியில் இருந்தே அவர் துப்பாக்கி சூடு போட்டியில் கலந்துகொள்ள சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | காலை உணவுத் திட்டம் கடந்து வந்த பாதை... இதனால் குழந்தைகளுக்கு என்ன பயன்?

மேலும் படிக்க | அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. இங்கெல்லாம் மழை வெளுக்கும்!

மேலும் படிக்க | இந்துமத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் முதல்வரின் செயல்கள்: தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் காட்டம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
AnnamalaiTRB RajaSuriya RajabalupudukottaiTRB Raja Son

Trending News