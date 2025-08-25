பதக்கத்தை கொடுத்த அண்ணாமலை... நோஸ்கட் கொடுத்த TRB ராஜாவின் மகன் - பரபர சம்பவம்

Annamalai TRB Raja Son: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆவாரங்குடி பட்டியில் தமிழ்நாடு துப்பாக்கி சங்கம் மற்றும் புதுக்கோட்டை ராயல் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ஆகியவை இணைந்து மாநில அளவிலான துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டியை நடத்தி வருகிறது. இதில் பல்வேறு பிரிவுகள் கீழ் போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளன.
ஒரு வாரம் நடக்கும் துப்பாக்கிச்சூடு போட்டி
டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் கோப்பை உட்பட பல்வேறு கோப்பைகள் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் வழங்கப்பட உள்ளன. கடந்த ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி முதல் தொடங்கிய இந்த போட்டி 28ஆம் தேதி வரை நடக்கிறது. இன்று நடந்த போட்டிகளை முன்னாள் தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தொடங்கி வைத்தார். மேலும், போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளையும பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை சிறப்புரை ஆற்றினார்.
Annamalai: துப்பாக்கியால் 5 முறை சுட்ட அண்ணாமலை
துப்பாக்கிச்சுடும் பயிற்சி என்பது ஏழை, எளிய வீரர்களுக்கு எட்டாக்கனியாக இருக்கிறது என்றும் மாணவ, மாணவிகள் படிப்பையும் பார்த்துக் கொண்டு இதுபோன்ற விளையாட்டுகளிலும் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்றும் அண்ணாமலை மாணவர்களுக்கு அறிவுரை கூறினார்.
மாணவர்கள் மத்தியில் பேசுவதற்கு முன்னதாக அவர் ஷூட்டிங் ரேஞ்சில் நின்று தான் ஒரு முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் துப்பாக்கியால் ஐந்து முறை இலக்கை நோக்கி சுட்டு அனைவரின் கைத்தட்டலையும் பெற்றார்.
Annamalai: உழைத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்
பின்னர் அண்ணாமலை பேசுகையில், "துப்பாக்கிச்சுடும் பயிற்சி என்பது விலை உயர்ந்த விளையாட்டாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏழை, எளிய மக்கள் இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை இருந்து வரும் நிலையில் இங்கு நடைபெற்று வரும் போட்டியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ மாணவிகளும் அதிக அளவு கலந்து கொண்டுள்ளனர். இவர்கள் படிப்பிலும் கவனம் செலுத்திக்கொண்டு விளையாட்டிலும் திறம்பட வளர வேண்டும்.
தோல்வி வந்துவிட்டது என்பதற்காக நாம் துவண்டு விடக்கூடாது. தோல்வி ஒரு நாள் வெற்றியாக மாறும். அந்த நாள் வரை நாம் தொடர்ந்து உழைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றார்.
Annamalai: பதக்கத்தை கழுத்தில் வாங்க மறுத்த டிஆர்பி ராஜா மகன்
இந்த துப்பாக்கிச் சூடு போட்டியில் பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பதக்கங்களை கழுத்தில் அணிவித்தார். அண்ணாமலையிடம் இருந்து பதக்கத்தை அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜாவின் மகன் சூரிய ராஜபாலு, கழுத்தில் வாங்க மறுத்தார். தொடர்ந்து, அவரிடம் இருந்து கையில் பெற்றுக் கொண்டு புகைப்படத்திற்கு மட்டும் நின்றதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Annamalai: அண்ணாமலைக்கு உற்சாக வரவேற்பு
முன்னதாக, அண்ணாமலை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக இன்று வருகை தந்தார். அவரை புதுக்கோட்டை மாவட்ட பாஜக மாவட்ட தலைவர் ராமச்சந்திரன் தலைமையிலான புதுக்கோட்டை மாவட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் வரவேற்றனர். புதுக்கோட்டை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கட்டியா வயல் என்ற இடத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாஜக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் அண்ணாமலைக்கு வரவேற்பு கொடுத்தனர். இந்நிகழ்ச்சியில் இருந்தே அவர் துப்பாக்கி சூடு போட்டியில் கலந்துகொள்ள சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
