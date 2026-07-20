/'எலும்புகள் எல்லோருக்கும் உண்டு...' MLA மார்க்கண்டேயன் பேச்சுக்கு... அமைச்சர் வன்னி அரசு பதிலடி

DMK MLA Markandeyan: முதலமைச்சர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து அவதூறாகவும், மிரட்டும் வகையிலும் பேசியதற்காக விளாத்திகுளம் திமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் இன்று (ஜூலை 20) கைது செய்யப்பட்டார்.
கோவில்பட்டியில் கடந்த சனிக்கிழமை நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விமர்சனம் செய்து பேசியதாக கூறி வீட்டில் இருந்த அவர் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யை ஒருமையில் பேசிய மார்க்கண்டேயன், சட்டமன்ற கூட்டிய உடன் உனக்கு எலும்பு இருக்காது, எலும்பை உடைத்துவிட்டுதான் அனுப்பிவிடுவோம்... முடிந்தால் சட்டமன்றத்தை கூட்டிப்பாரு" என பேசியிருந்தார்.
மார்க்கண்டேயனின் பேச்சு பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இதைத் தொடர்ந்து அவரது கைது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது
இந்நிலையில், சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, மார்க்கண்டேயனின் பேச்சுக்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவரது X பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "'சட்டமன்றத்துக்குள் வைத்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயின் எலும்புகளை உடைப்பேன்' என்று வன்முறையை தூண்டும் வகையில் விளாத்திகுளம் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் பேசியுள்ளார்.
ஏற்கனவே முன்னாள் அமைச்சரும், திருச்செந்தூர் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாகவும், ஆபாசமாகவும் பேசுவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார். இவர்கள் மட்டுமல்ல பலரும் மிக மோசமான தாக்குதலை தொடுத்து வருகின்றனர்" என திமுக நிர்வாகிகள் மீது குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
தொடர்ந்து, "மக்களுக்காக சேவையாற்றும் தளமாக அரசியல் களத்தை பார்க்காமல், ஆட்சி அதிகாரத்தை தனிநபர் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பாக கருதி வந்ததால், தோல்வியின் விரக்தியில் இவ்வாறு அநாகரிகமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இத்தகைய போக்கு கடும் கண்டனத்திற்குரியது" என கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
“சட்டமன்றத்துக்குள் வைத்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயின் எலும்புகளை உடைப்பேன்” என்று வன்முறையை தூண்டும் வகையில் விளாத்திகுளம் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்— வன்னி அரசு (@VanniTamizhVCK) July 20, 2026
திரு. மார்க்கண்டேயன் பேசியுள்ளார்.
ஏற்கனவே மேனாள் அமைச்சரும்
திருச்செந்தூர் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு.… https://t.co/TCqAELiUaM
மேலும், "சட்டப்பேரவைக்குள் முதலமைச்சருக்கு எதிராக வன்முறையில் ஈடுபடுவோம் என்று மார்க்கண்டேயன் பேசியுள்ள நிலையில், அவர் மீது சட்டப்பேரவை தலைவர் உரிய நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம்" என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
பதிவின் இறுதியில், "எலும்புகள் எல்லோருக்கும் உண்டு என்பதை தான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறோம்" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மார்க்கண்டேயனின் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்வினையாற்றும் வகையில் அமைச்சர் வன்னி அரசு பதிவிட்டுள்ளார். திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த விசிக, தேர்தலுக்கு பின் தவெக உடன் கூட்டணி அமைத்து அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆட்சியில் நடைபெறும் தவறுகளையும் அவலங்களையும் சுட்டிக்காட்டும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், இணைய ஆதரவாளர்கள் என அனைவரையும் தொடர்ந்து வேட்டையாடி வருகிறது தவெக அரசு என்று மார்க்கண்டேயனின் கைதுக்கு திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜனநாயகப் பண்புகள் அறவே இன்றிச் செயல்படும் த.வெ.க. ஆட்சியில், விளாத்திக்குளம் எம்.எல்.ஏ. மார்க்கண்டேயன் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதற்குக் கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.— M.K.Stalin (@mkstalin) July 20, 2026
ஆட்சியில் நடைபெறும் தவறுகளையும் அவலங்களையும் சுட்டிக்காட்டும் தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர்கள்,…
"அவதூறு வழக்குகளில் கூட எதற்குத் தொடர்பில்லாத குற்றப்பிரிவுகளைச் சேர்க்கிறீர்கள்?" என நீதிமன்றத்திடம் சமீபத்தில்தானே குட்டு வாங்கினீர்கள்? என தவெக அரசை சாடி உள்ளார். அதுமட்டுமின்றி கைது செய்யப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனது வழக்கறிஞர் மற்றும் ஆதரவாளர்களைச் சந்திக்கக் கூட மறுக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் அவருக்கான மருந்துகளை வழங்கச் சென்றவர்களும் தடுக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
கைது செய்யப்பட்டவரின் அடிப்படைச் சட்ட உரிமைகளும் மனித உரிமைகளும்கூட மறுக்கப்பட்டுள்ளன என கூறியுள்ள மு.க.ஸ்டாலின், சட்டத்தின்படியும் மனசாட்சிபடியும் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்றும் இல்லாவிட்டால் பின்விளைவுகளை ஏற்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.