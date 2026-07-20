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'எலும்புகள் எல்லோருக்கும் உண்டு...' MLA மார்க்கண்டேயன் பேச்சுக்கு... அமைச்சர் வன்னி அரசு பதிலடி

DMK MLA Markandeyan: விளாத்திகுளம் எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனின் கைது நடவடிக்கையை தொடர்ந்து, அவரது மிரட்டல் பேச்சுக்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 20, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:01 PM IST
'எலும்புகள் எல்லோருக்கும் உண்டு...' MLA மார்க்கண்டேயன் பேச்சுக்கு... அமைச்சர் வன்னி அரசு பதிலடி
Image Credit: DMK MLA Markandeyan vs Minister Vanni Arasu (Image Source : X)Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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