/திமுக - பாஜக கூட்டணி பேச்சுக்கள் உண்மையா? அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம்

தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு அனைத்தும் தலைகீழாக மாறி இருக்கிறது. திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைத்தது. இதையடுத்து விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம், மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு கொடுத்தது. இன்னும் தேமுதிக மட்டும் திமுக கூட்டணி தொடர்கிறது. திமுக தேசிய அளவிலும் காங்கிரஸ் உடனான கூட்டணியை முறித்துள்ளது. இந்திய கூட்டணியில் தொடர வாய்ப்பில்லை.
இதற்கிடையில் திமுக, பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்கப்போவதாக பேசப்படுகிறது. நீட் போராட்டத்தில் டெல்லிக்கு சென்று கனிமொழி, ஆ.ராஜா உள்ளிட்டோர் நேரில் ஆதரவு தெரிவித்தும் திமுக - பாஜக கூட்டணி குறித்த பேச்சுக்கள் ஒய்ந்தபாடில்லை. இந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அமைச்சர் வன்னி அரசிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அவரும் திமுக - பாஜக கூட்டணி பேச்சுக்கள் குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்துள்ளார்.
திமுக - பாஜக கூட்டணி இணைய வாய்ப்புள்ளதா எனச் செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளரும் தமிழக அமைச்சருமான வன்னி அரசு, பாஜகவை எதிர்க்கும் அனைத்து ஜனநாயகச் சக்திகளும் ஒரே புள்ளியில் இணைய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
கடந்த காலங்களில் திமுகவுடன் கைகோர்த்ததற்கு பாஜக எதிர்ப்பு நிலைப்பாடே பிரதான காரணம் என தெரிவித்த அவர், தவெக மற்றும் திமுக ஆகிய இரு கட்சிகளுமே 'இந்தியா' கூட்டணியில் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே விசிகவின் தொலைநோக்கு பார்வை என்றார்.
பாஜக அரசுக்கு எதிராக மாணவர்கள் களமிறங்கியுள்ள சூழலில், திமுக தொடர்ச்சியாக பாஜக எதிர்ப்பு நிலையில் உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் என்றும், நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளின் மூலம் திமுகவின் இந்த நிலைப்பாட்டைப் புரிந்துகொள்ள முடியும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
முன்னதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன், திமுக - தவெக இணைந்து செயல்பட வேண்டும். பாஜக எதிர்ப்பில் அவர்கள் ஒரே புள்ளியில் இருக்க வேண்டும் என கூறி இருந்தார். தற்போது வன்னி அரசும் அதே கருத்தை கூறி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.