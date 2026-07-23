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திமுக - பாஜக கூட்டணி பேச்சுக்கள் உண்மையா? அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம்

திமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணி அமைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு பதில் அளித்துள்ளார். அவர் திமுக இன்னும் பாஜக எதிர்ப்பில் உறுதியாக இருக்கிறது என தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 23, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:10 PM IST
திமுக - பாஜக கூட்டணி பேச்சுக்கள் உண்மையா? அமைச்சர் வன்னி அரசு விளக்கம்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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