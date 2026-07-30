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Explainer : உங்கள் நிலமும் 'இனாம்' பட்டியலில் உள்ளதா? பத்திரப்பதிவு முடக்கப்படுவது ஏன்?

தமிழகத்தில் 13 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பத்திரப்பதிவுத் தடையால் முடங்கியுள்ளன. 'ரயத்வாரி பட்டா' இருந்தும் சிக்கல் ஏன்? UDR மற்றும் கோயில் ஆவண முரண்பாடுகள் பற்றிய எளிய விளக்கம் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jul 30, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:18 PM IST
Explainer : உங்கள் நிலமும் 'இனாம்' பட்டியலில் உள்ளதா? பத்திரப்பதிவு முடக்கப்படுவது ஏன்?
Image Credit: Inam Land | Image Source : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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