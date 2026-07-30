/Explainer : உங்கள் நிலமும் 'இனாம்' பட்டியலில் உள்ளதா? பத்திரப்பதிவு முடக்கப்படுவது ஏன்?

தமிழ்நாட்டில் லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் சிறு இனாம் நிலங்கள் பட்டா மற்றும் உரிமைத் தெளிவின்மை காரணமாக பல ஆண்டுகளாக சர்ச்சையில் உள்ளன. கரூர் மாவட்டத்தில் 3,084 ஏக்கர் நிலங்கள் தொடர்பாக சமீபத்தில் மீண்டும் சர்ச்சை வெடித்தது.
ஆயிரக்கணக்கான சொத்து உரிமையாளர்கள் இனாம் நிலங்களில் பத்திரப்பதிவுத் தடைகளை ஏன் எதிர்கொள்கின்றனர்?, நிலப் பயன்பாடு உரிமைப் பதிவுகளில் (UDR) பண்டைய கோவில் மானிய நிலங்களுடன் எவ்வாறு முரண்படுகின்றன சட்டரீதியாக இதை புரிந்துகொள்வது எப்படி? அதன் அவசியத்தை இங்கு காணலாம்.
மதுரை, திருச்சி, கரூர் போன்ற மாவட்டங்களில் நில உரிமையாளர்கள் தங்களின் இடத்தை விற்கவோ, அடமானம் வைக்கவோ அல்லது இருக்கும் இடத்தில் வீடு கட்டவோ முயலும்போது, தமிழ்நாட்டின் நிலம் சார்ந்த தரவுகளை கொண்ட Tamil Nilam இணையத்தளத்தில் சில பகுதிகளின் பத்திரப் பதிவு முடக்கப்படும் சூழல் உள்ளது.
திருக்கோயில்கள் பெயரில் தவறுதலாக மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிலங்கள்: தடை நீக்க உத்தரவை சிபிஐ(எம்) வரவேற்கிறது pic.twitter.com/dPwUHErOHh— Shanmugam P (@Shanmugamcpim) July 14, 2026
ஒருபுறம் பழைய Inam Fair Register (IFR) பதிவுகளின் அடிப்படையில் அறநிலையத்துறை உரிமை கோறுகிறது. மறுபுறம், 1963 சிறு இனாம் ஒழிப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ரயத்வாரி பட்டாவே சட்டப்பூர்வ உரிமை என நில உரிமையாளர்களும் வருவாய்த்துறையும் வாதிடுகின்றன.
கரூர் மாவட்டத்தில் 3,084 ஏக்கர் நிலங்கள் தொடர்பாக எழுந்துள்ள விவகாரத்தில் உண்மை நிலையை, சட்டரீதியாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.— K.Annamalai (@annamalai_k) July 11, 2026
இங்கு பேசுபொருளாகியிருக்கும் அனைத்து நிலங்களும் "திருக்கோவில் சொத்துகள்" என்றல்ல; பெரும்பாலானவை இனாம் நிலங்கள் தொடர்பானவை. ஆலயங்களில் பணியாற்றிய…
இனாம் நிலங்கள்: மன்னர்கள் மற்றும் ஜமீன்தாரர்களால் வரிவிலக்குடன் அல்லது குறைந்த வரியுடன் வழங்கப்பட்ட கொடை நிலங்கள் ஆகும்.
தேவதாயம் இனாம்: நேரடியாகக் கோயிலுக்கு அல்லது இறைவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட கொடை.
ஊழிய இனாம்: கோயில் பூசாரிகள், இசைக்கலைஞர்கள், பணியாளர்களுக்கு ஊதியத்திற்குப் பதிலாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள்.
ரயத்வாரி பட்டா: நிலத்திற்கு அரசுக்கு வரி செலுத்தி தனிநபர் உரிமையை உறுதி செய்யும் வருவாய்த்துறை ஆவணம்.
UDR திட்டம்: தமிழ்நாட்டில் நிலப் பதிவேடுகள் மறுஅளவீடு செய்யப்பட்டு, பட்டா உள்ளிட்ட வருவாய் பதிவுகள் புதுப்பிக்கப்பட்ட திட்டம்.
பதிவுச் சட்டம் பிரிவு 22-A: கோயில், வக்ஃபு வாரியம் அல்லது அரசுக்குச் சொந்தமான நிலங்களைப் பதிவு செய்யக்கூடாது என தடை விதிக்கும் அதிகாரம்.
அறநிலையத்துறை சட்டப்பிரிவு 78: கோயில் நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்களை அகற்றுவதற்கான சட்டப்பூர்வ அதிகாரமாகும்.
1963 சிறு இனாம் ஒழிப்புச் சட்டம்: இந்த சட்டத்தின் மூலம் நிலப்பிரபுத்துவ இனாம்கள் ஒழிக்கப்பட்டு, நிலத்தில் இருந்த விவசாயிகளுக்கும், விவசாய பணியாளர்களுக்கும் ரயத்வாரி பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டன.
அறநிலையத்துறை நிலைப்பாடு: 1890-1950 காலகட்டத்தின் Inam Fiar Register (IFR) எனும் பதிவேடும், பழைய வருவாய் பதிவேடுகளும் இந்த நிலங்கள் கோயிலுக்கே உரிமை என்கிறது.
வருவாய்த்துறை & உரிமையாளர்கள் நிலைப்பாடு: 1963 சட்டத்தின் கீழ் முறையாக வழங்கப்பட்ட பட்டாக்கள் மற்றும் 1980ஆம் ஆண்டுகளின் UDR பதிவேடுகளே இறுதியான சட்டப்பூர்வ ஆவணம் என்கிறார்கள்.
ஏற்படும் சிரமங்கள்: சில இடங்களில், செல்லுபடியாகும் பட்டா பெற்ற இனாம் நிலங்களும் கோயில் நிலங்களாகக் கருதி Prohibited Property List-ல் சேர்க்கப்பட்டதால், பத்திரப்பதிவு தடை செய்யப்பட்டது. இதனால், அவற்றைப் பத்திரப்பதிவு செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. வங்கிக் கடன் மறுக்கப்பட்டது. விற்பனை செய்ய முடியாமல் போனது.
1963 சட்டப்படி வழங்கப்பட்ட செல்லுபடியாகும் பட்டாக்களை எவ்வித கூட்டுத் தணிக்கையும் இன்றி தன்னிச்சையாக முடக்குவது தவறு என்று வருவாய்த்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.
கரூரில் சரிபார்க்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட சர்வே எண்களுக்குத் தடை நீக்கப்பட்டது போல், தகுதியான நிலங்களுக்கு விலக்கு அளிப்பதும் அதே வேளையில் உண்மையான கோயில் நிலங்களை மீட்பதும் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது.