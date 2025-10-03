English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஓனர் மனைவியுடன் மிக்சர் மாஸ்டர் கள்ளக்காதல்.. ஜோலார்பேட்டையில் நடந்தது என்ன?

இந்தியாவில் பல கொலைகளுக்கு கள்ளக்காதல் ஒரு காரணமாக இருக்கும் நிலையில், திருப்பத்தூர் அருகே இப்படியான ஒரு சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. 

திருநெல்வேலியை சேர்ந்த அல்போன்ஸ் (35) என்பவர் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு, கே.பி.அக்ராகரம் பகுதியில் மிக்சர் கம்பெனி வைத்து நடத்தி வருகிறார். அந்த கம்பெனியில் மிக்சர் போடும் மாஸ்டராக கடந்த 4 ஆண்டுகளாக கே.பி.அக்ரகாரம் பகுதியை சேர்ந்த பவன்குமார் (19), சந்தோஷ்குமார் (17) அண்ணன் தம்பி ஆகிய இருவரும் வேலை செய்து வந்து உள்ளனர். 

இந்நிலையில் பவன்குமாருக்கும் மிச்சர் கம்பெனி ஓனர் மனைவி சத்யா என்பவருக்கும் இடையே கள்ளக்காதல் ஏற்பட்டுள்ளது. கள்ளக்காதல் விவகாரம் ஓனர் அல்போன்ஸ்க்கு தெரிந்த நிலையில் கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன்பு கம்பெனியை விட்டு அண்ணன் தம்பி இருவரும் வேலையை விட்டு நிறுத்தி உள்ளார். இதையடுத்து பவன்குமார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம், குரிசிலாப்பட்டு அடுத்த மரிமாணிக்குப்பம், தோட்டி குட்டை என்ற கிராமத்தில் உள்ள அவரது பாட்டி மீரா பாய் வீட்டில் தங்கி வந்து உள்ளான்.

அதன் பிறகு சத்யாவும், பவன்குமாரும் அடிக்கடி செல்போனில் பேசி கொண்டு பல முறை தனிமையில் சந்தித்து உள்ளனர். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த அல்போன்ஸ் மனைவியை தாக்கியதாக தெரிகிறது. இது சம்பந்தமாக மனைவி கொடுத்த புகாரின் பேரில் கணவன் மீது அதே பகுதியில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டதாக தெரிகிறது. மேலும் ஆத்திரமடைந்த அல்போன்ஸ் கள்ளக்காதலனை தீர்த்து கட்ட திட்டமிட்டு பவன்குமாரை தேடி சென்றுள்ளார். ஆனால் அங்கு பவுன்குமார் இல்லாத காரணத்தினால் தம்பி சந்தோஷ்குமாரை காரில் கடத்தி சென்று அடித்து துன்புறுத்தி எங்கு உள்ளார் கேட்டு அடித்து உள்ளனர்.

அப்போது அவரது பாட்டி வீட்டு அருகே உள்ள மிட்டுர் பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் 2 அறை எடுத்து அண்ணனை காட்டு நீ எனக்கு தேவை இல்லை என்று அடித்து தங்க வைத்து காலை 5 மணியளவில் அவர்களது பாட்டி வீட்டிற்கு 3 பேருடன் சென்ற அல்போன்ஸ் பவன்குமாரை தேடி சென்று கத்தியால் குத்தி விட்டு அங்கிருந்து காரில் நண்பர்களுடன் தப்பி சென்றுள்ளார். 

ரத்த வெள்ளத்தில் துடிதுடித்த பவன்குமாரை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி பவன் குமார் இறந்துள்ளார். அல்போன்ஸ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் அடித்ததில் காயம் அடைந்த சந்தோஷ் குமார் திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து விரைந்து சென்ற குரிசிலாப்பட்டு போலீசார் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுமதித்து பின்னர் தப்பி ஓடிய அல்போன்ஸ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் இருவரை தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுகிறது.

