/தென்மண்டலத்திற்கு ‘ஸ்கெட்’ போடும் தவெக - உள்ளாட்சி தேர்தலில் மு.க.அழகிரியின் மகளை இறக்க திட்டமா?

M.K Alagiri Daughter Kayalvizhi News: தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றதிலிருந்து தமிழக அரசியலில் கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு அரசியல் திருப்பங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் மூத்த மகனான மு.க.அழகிரி தென் தமிழகத்தில் ஒரு காலத்தில் திமுகவின் அசைக்க முடியாத சக்தியாக திகழ்ந்து வந்தார். முன்னாள் மத்திய அமைச்சராகவும் இருந்து வந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து கட்சியில் இருந்து திமுகவில் ஏற்பட்ட சில கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக 2014-ம் ஆண்டு திமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். சில ஆண்டுகளாக அரசியலில் ஈடுபடாமல் இருந்து வந்த அவர், தற்போது தனது மகள் கயல்விழியை வேறொரு கட்சி மூலமாக அரசியலில் இணைக்க உள்ளார் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களாக தவெகவிற்கு ஆதரவாக பேசி வந்த கயல்விழி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக கூறியிருந்தது போல, தவெக தலைவர் விஜய் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த உள்ளதாகவும், இந்த மாற்றமே எதிர்காலத்திற்கு ஒரு நீண்ட அரசியல் கட்சியாகவும் செயல்படும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும் இந்த தவெக கட்சி தான் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து ஓட்டுகளையும் பிரித்து எந்த கட்சிக்கும் மெஜாரிட்டி கிடைக்காத அளவிற்கு செயல்படும் என்றும், திமுகவின் வெற்றி இதனால் பல இடங்களில் பறிபோகும் என்று தெரிவித்திருந்தார். அவர் கூறியது போல நடந்தது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது.
தற்போது கயல்விழி தவெகவில் இணைந்து நடைபெறவிருக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மதுரை மேயர் பதவிக்கு போட்டியிட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரிய பூகம்பத்தை கிளப்பியுள்ளது.
தென்மண்டலமான மதுரை ஒரு காலத்தில் மு.க.அழகிரியின் அசைக்கமுடியாத கோட்டையாக இருந்தது. சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அரசியலில் ஈடுபடாமல் இருந்து வந்த அவர் தற்போது தமிழகத்தில் ஆட்சியமைத்து இருக்கக் கூடிய தவெக அரசிற்கு ஆதரவாக பேசி வருவது திமுகவினரிடையே மேலும் ஒரு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில் தென்மண்டலத்தை தவெக-வின் கோட்டையாக மாற்றுவதற்கு மு.க.அழகிரியை அரசியலில் இணைத்து செயல்பட போவதாக அரசல் புரசல் தகவல்கள் வெளியாகி சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அது மட்டுமன்றி அழகிரியின் மகளான கயல்விழி அவ்வபோது தவெக தலைவர் விஜயை ஆதரித்து பேசி வந்தது மிகப்பெரிய அளவில் பேசு பொருளானது.
ஒரு காலத்தில் திமுகவின் அசைக்க முடியாத சக்தியாக இருந்த இவரை திமுக கட்சியில் இருந்து நீக்கியது. இதனால் அரசியல் செயல்பாடுகளில் செயல்படாமல் இருந்து வந்தார். இது குறித்து பேசிய அவரது மகள் கயல்விழி, தன் தந்தையை இந்த திமுக இவ்வளவு ஆண்டுகளாக பயன்படுத்திவிட்டு குப்பை போல் தூக்கி எறிந்து உள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார். மேலும் தேர்தல் நேரத்தில் தனது தந்தை வெளியே வராமல் வீட்டிலேயே முடங்கிக் கிடப்பது பெரும் வருத்தமாக இருப்பதாகவிம் தனது வேதனையை தெரிவித்தார் கயல்விழி.
இருப்பினும் அரசியல் ரீதியாக சில கசப்பு தன்மைகள் இருந்தாலும், குடும்பமாக நல்ல உறவாக தான் ஸ்டாலின் குடும்பமும், அழகிரி குடும்பமும் இருந்து வருகின்றனர். திமுகவில் அழகிரி இல்லையென்றாலும் தனது ஆதரவாளர்களுக்கு திமுகவில் முக்கிய அந்தஸ்து தர வேண்டும் என்று அழகிரி வைத்த கோரிக்கையும் திமுக நிராகரித்தது.
சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாகவே அழகிரி மகள் தவெகவிற்கு ஆதரவாக பேசி வந்த நிலையில், கடந்த் மே 10-ம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பதவியேற்பு விழாவில் கலந்து கொண்டார். அங்கு செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், தான் அரசியல் தலைவரின் மகளாக இங்கு வரவில்லை எனவும், விஜயின் தங்கையாக அண்ணன் பதவியேற்பு விழாவில் கலந்துக் கொண்டதாக தெரிவித்தார். இதில் எந்த வித அரசியலும் இல்லை என்றும் நான் எந்த கட்சியிலும் இணையப்போவதில்லை அது குறித்து வருங்காலத்தில் வேண்டுமானல் பார்க்கலாம் என்று கூறினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து சமீபத்தில் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருகை புரிந்து முதலமைச்சர் விஜயை சந்தித்தது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியது. அது மட்டுமல்லாமல் அவரின் அந்த சந்திப்பு திமுகவினருக்கு ஒரு பெரிய பேரிடியாக விழுந்தது. ஏனென்றால் கயல்விழி மூலமாக அழகிரியை கட்சிக்குள் இழுக்கிறாரா விஜய் என்ற கேள்வியும் செய்தியாளகளிடையேயும், திமுகவினரிடையேயும் எழுந்துள்ளது.
தவெகவிற்கு ஆதரவாக செயல்படுவது குறித்து தனது மகளிடம் கலந்துரையாடிய அழகிரி, இது அரசியல் வட்டாரத்தில் ஒரு திருப்புமுனையை மாற்றியமைக்கும் என்றும் உன்னுடைய முடிவை எடுக்கும் பொழுது யோசித்து எடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறியுள்ளார். தந்தை என்னதான் சொன்னாலும் தான் தவெகவில் இணைவதில் உறுதியாகவும் ஆர்வமாகவும் இருக்கிறாராம் கயல்விழி.
மேலும் மதுரை மாநகரின் மேயராக வேண்டும் என்பது தான் அவரது கனவாக இருந்தது என்றும் சொல்லப்படுகிறது. அதனை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தான் தவெகவில் இணைந்து வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மதுரை மாநகரில் மேயராக போட்டியிட போவதாகவும் தகவல்கள் மறைமுகமாக வெளியாகியுள்ளது.
அதே நேரத்தில் அழகிரிக்கு கயல்விழி தவெகவில் இணைவது விருப்பமில்லாமல் இருப்பதாகவும், இருப்பினும் தனது மகளின் விருப்பத்திற்கு தடையாக நிற்கப் போவதில்லை எனவும் அவரவர் தனிப்பட்ட விருப்பத்தில் எவருடம் தலையிடுவது சிறந்தது இல்லை என்பதையும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். தான் திமுகவில் இல்லையென்றாலும் திமுகவை தவிர்த்துவிட்டு வேறு கட்சிக்கு மாற தனக்கு விருப்பமில்லை எனவும் மு.க.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.
குறிப்பாக கயல்விழி தவெக மூலம் நேரடியாக அரசியலில் களம் காணுவாரா? அல்லது தனது தந்தையில் அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி புதிய அரசியல் பயணத்தில் தொடங்குவாரா என்ற பல்வெறு சந்தேகம் நிறைந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை இன்னும் சில மாதங்கள் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். தந்தையால் தொட முடியாத அரசியல் இலக்கை மகள் அடைவாரா? அல்லது சமூக வலைத்தளங்களில் உலா வரும் இது போன்ற செய்திகள் புரளிக் கதைகளாகவே முடிந்து விடுமா என்று எதிர்காலம் தான் பதில் சொல்லும். கயல்விழியின் அரசியல் நகர்வுகளை காத்திருந்து காண்போம்.