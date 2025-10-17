English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஆணவக் கொலையை தடுக்க தனிச்சட்டம்... ஆணையத்தை அறிவித்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

ஆணவக் கொலையை தடுக்க தனிச்சட்டம்... ஆணையத்தை அறிவித்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

MK Stalin: சாதி ஆணவக் கொலையை தடுப்பதற்கு தனிச்சட்டம் உருவாக்குவதற்கு, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பாட்ஷா தலைமையில் ஆணையம் அமைக்கப்படும் என சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 17, 2025, 01:50 PM IST

ஆணவக் கொலையை தடுக்க தனிச்சட்டம்... ஆணையத்தை அறிவித்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

MK Stalin: சாதி ஆணவக் கொலையை தடுப்பதற்கு தனிச்சட்டம் உருவாக்குவதற்கு, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கே.என். பாட்ஷா தலைமையில் ஆணையம் அமைக்கப்படும் என சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இந்த ஆணையம் அளிக்கும் பரிந்துரையின் அடிப்படையில், சாதி ஆணவப்படுகொலை தடுப்பதற்கு  தனிச்சட்டம் இயறப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

மேலும், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் பேசியதாவது, "உலகம் அறிவு மயம் ஆகிறது. ஆனால், அன்பு மயம் ஆவதை தடுக்கிறது; சில சம்பவங்கள் சமுதாயத்தை தலைகுனியச் செய்கிறது. ஆணவப் படுகொலைக்கு சாதி மட்டும் காரணம் இல்லை; எதற்காக நடந்தாலும் கொலை, கொலைதான். அனைத்து விதமான ஆதிக்கத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்தாக வேண்டும்; ஆதிக்க எதிர்ப்பும், சமத்துவச் சிந்தனை கொண்ட சுயமரியாதையும், அன்பும் சூழ்ந்த மானுடத்தை உருவாக்குவதற்கான பரப்புரையை ஓர் இயக்கமாக முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டியது நம் அனைவரின் கடமை. சீர்திருத்தப் பரப்புரையும், குற்றத்திற்கான தண்டனையும், வாளும் கேடயமுமாக முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும்.

சீர்திருத்தச் சிந்தனை தமிழ் மண்ணில் அதிகம் விதைக்கப்பட்டது. இடைக்காலத்தில் புகுந்தவர்களால் தொழில் வேற்றுமையானது; சாதி வேற்றுமையானது. வேற்றுமை விதைக்கப்பட்டதும், ஒற்றுமைக்கான குரல்கள் தமிழ் மண்ணில் உரக்க எழுந்ததை காண்கிறோம். அனைத்து சாதியினரை அர்ச்சகராக்கி இருக்கிறோம்; சமநீதி, சமூக நீதி உறுதிமொழி எடுக்கிறோம். பள்ளி, கல்லூரி விடுதிகளில் சாதி பெயரே கூடாது என சமூக நீதி விடுதிகளாக பெயர் மாற்றியுள்ளோம்" என்றார். 

MK Stalinhonor killingsCaste based honor killingsTN AssemblyMK Stalin in Assembly

