/திமுகவில் மிகப்பெரிய மாற்றம்.. 110-ஆக மாவட்டங்கள் அதிகரிப்பு.. ஸ்டாலின் அதிரடி!

DMk Latest News: 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. ஆளும் கட்சியாக இருந்த திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 2ம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு, அதற்கான காரணங்கள் கண்டறிய 38 பேர் கொண்ட குழு ஏற்படுத்தப்பட்டு, மாவட்ட வாரியாக ஆய்வு மேற்கொண்டு அதற்கான அறிக்கையை திமுக தலைமையிடம் வழங்கியது. இந்த குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில், திமுகவில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஸ்டாலின் செய்து வருகிறார்.
குறிப்பாக, 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை மாவட்ட செயலாளர்கள் பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்க ஸ்டாலின் முடிவெடுத்து இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. கட்சிக்குள் இளைஞர்களை கொண்டு வரும் முழு நடவடிக்கையை ஸ்டாலின் எடுத்து வருகிறார். முதற்கட்டமாக, தி.மு.க. மாவட்டக் கழகங்கள் 110-ஆக அதிகரிப்பு ஸ்டாலின் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூறுகையில், "திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்ற பேரியக்கம், கொள்கை - அமைப்புமுறை - செயல்பாடுகள் – உடன்பிறப்புகள் என்ற நான்கு அடிப்படைகளைக் கொண்டு இயங்கும் இயக்கம். இந்நான்கையும் காலங்கள் தோறும் நாம் புதுப்பித்தும், மேன்மைப்படுத்தியும், கூர்தீட்டியும், செழுமைப்படுத்தியும் வந்திருக்கிறோம். இவை அனைத்தும் கோடிக்கணக்கான உடன்பிறப்புகளின் எண்ணங்கள் அடிப்படையில்தான் அமைந்துள்ளன.
அந்த அடிப்படையில், கடந்த 22.8.2026 அன்று நடைபெற்ற கழக தலைமைச் செயற்குழுக் கூட்டத்தில் நிர்வாகச் சீரமைப்புக்குத் தேவையான மிகமுக்கியமான முடிவுகளைத் தீர்மானங்களாக நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். கழகம் தொடங்கப்பட்ட நாள் முதல், இதுவரையில் 15 முறை கழக அமைப்புரீதியாகத் தேர்தல் நடத்தி, நிர்வாகிகளைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம்.
இதன் தொடர்ச்சியாக 16-ஆவது கழக அமைப்புத் தேர்தலை நடத்திடவும் பல்வேறு அமைப்பு ரீதியாக நிர்வாக மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படவும் பல தீர்மானங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. அதில் மிக முக்கியமானது மாவட்ட கழகங்கள் குறித்த தீர்மானமாகும். அதில், தற்போதுள்ள மாவட்டக் கழகங்களின் எண்ணிக்கையை 77-இலிருந்து 110-ஆக அதிகரித்து, எந்தெந்தத் தொகுதிகள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதை வரையறுப்பதற்கான அதிகாரம் கழகத் தலைவரான எனக்கு வழங்கப்பட்டது.
கழகத் தலைவராக 9-ஆவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் நாளில், ஒரு மாற்றத்தை, மறுசீரமைப்பை அறிவித்துள்ளேன்.— DMK (@arivalayam) August 28, 2026
கழகத்தின் நலனை முன்னிறுத்திச் செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த மறுசீரமைப்புக்குக் கழகத்தினர் அனைவரும் துணைநிற்க வேண்டும்.
உங்களின் துணையோடு மீண்டும் நம் கழகத்தை வெற்றிக்கு அழைத்துச்… pic.twitter.com/a8c3YDxfse
இதனையடுத்து, கழக மறுசீரமைப்புக் குழு வழங்கிய பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், கழக முன்னணியினருடன் கலந்தாலோசித்து தமிழகத்தில் உள்ள தொகுதிகளை 110 மாவட்டங்களாகப் பகுத்து அறிவிக்கிறேன். அதில், அதிகமான மக்கள் தொகை இருப்பதன் காரணமாக சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி மட்டும் தனி மாவட்டமாக அறிவிக்கப்படுகிறது” என்றார்.
இதுகுறித்து ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "2018-ஆம் ஆண்டு இதே நாளில், தி.மு.க. தலைவராக உடன்பிறப்புகளால் நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். அப்போது, “நாம் யார்? நம் கொள்கைகள் என்ன? நமக்குள் இருக்கும் குறைகள் என்ன? காலத்திற்கேற்ப நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள் எவை?
காலத்தின் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றிக் கொள்ளாத விலங்கோ, இனமோ இந்த மண்ணில் நீடித்திருப்பதில்லை. மாற்றங்கள் நம்மில் இருந்து தொடங்கட்டும்” எனப் பேசியிருந்தேன். கழகத் தலைவராக 9-ஆவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் நாளில், அப்படி ஒரு மாற்றத்தை, மறுசீரமைப்பை அறிவித்துள்ளேன்.
கழகத்தின் நலனை முன்னிறுத்திச் செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த மறுசீரமைப்புக்குக் கழகத்தினர் அனைவரும் துணைநிற்க வேண்டும். உங்களின் துணையோடு மீண்டும் நம் கழகத்தை வெற்றிக்கு அழைத்துச் செல்வேன்” என்று கூறினார்.