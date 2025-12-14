’சங்கிப்படையே வந்தாலும் ஒன்னும் செய்ய முடியாது’ அமித் ஷாவுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சவால்

MK Stalin, Amit Shah : திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற திமுக இளைஞரணி வடக்கு மண்டல கூட்டத்தில், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சவால் விடுத்து பேசியுள்ளார். இந்தியாவிலேயே பாஜக-வுக்கு எதிராக கொள்கை ரீதியான சண்டையைத் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரே மாநிலக் கட்சி திமுக தான் என பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பா.ஜ.க-வால் வெற்றி கொள்ள முடியாத ஒரே மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டை மட்டும்தான், அதனால்தான் அமித் ஷா போன்றோருக்கு நம்மீது எரிச்சல் என கூறினார்.
முதலமைச்சர் பேச்சு
திருவண்ணாமலை கூட்டத்தில் திரண்டிருந்த இளைஞர்களைப் பார்த்து, தான் இளைஞரணி செயலாளராக இருந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நினைவுகள் வந்ததாகக் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார். இரவு பகல் பாராமல், கிராமம் கிராமமாகப் பயணம் செய்து, கொடியேற்றம், திண்ணை பிரச்சாரம், நாடகம், பொதுக்கூட்டம் என இளைஞரணியை வளர்த்தெடுத்த நாட்களைப் பகிர்ந்துகொண்டார். தி.மு.க. 75 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், இளைஞர்களாக வந்திருக்கும் இவர்களைப் பார்க்கும்போது, தனக்கு புதிய மகிழ்ச்சியும், நம்பிக்கையும் பிறப்பதாகவும், அவர்களின் எனர்ஜி தனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார்.
அமித்ஷாவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சவால்
அடுத்து பாஜகவையும், அமித்ஷாவையும் விமர்சித்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். "அண்மையில் கூட அமித் ஷா, பீகாரை ஜெயித்துவிட்டோம் என்றும், அடுத்த டார்கெட் தமிழ்நாடுதான் என்றும் பேசியிருந்தார். மாண்புமிகு அமித் ஷா அவர்களே! நீங்க இல்ல, உங்க சங்கிப்படையே கூட்டிக்கிட்டு வந்தாலும், உங்களால் ஒண்ணும் இங்கே பண்ண முடியாது. இது தமிழ்நாடு. எங்களுடைய கேரக்டரே புரிஞ்சுக்க மாட்டறீங்களே. அன்போடு வந்தா அரவணைப்போம். ஆணவத்தோடு வந்தா அடிபணிய மாட்டோம், எதிர்த்து நிப்போம்!" என்று மீண்டும் ஒருமுறை அழுத்தம் திருத்தமாகத் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
கொள்கையை பரப்ப வேண்டும்
கழகம் அன்போடு வருபவர்களை அரவணைக்கும் என்றும், ஆணவத்தோடு வருபவர்களுக்கு அடிபணியாது, எதிர்த்து நிற்கும் என்று கூறிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், வாட்ஸ்அப் போன்ற சமூக ஊடகங்களில் பரவும் பிற்போக்குக் கருத்துகளுக்கு மாற்று மருந்தான நம்முடைய கொள்கைகளைத் தீவிரமாகப் பரப்ப வேண்டும் என இளைஞர்களிடம் கேட்டுக் கொண்டார். தமிழ் மொழியையும் காக்க வேண்டிய கடமை மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும், நாட்டின் பன்முகத்தன்மையையும் காக்க வேண்டிய கடமை தி.மு.க-வுக்கு இருக்கிறது என்று அவர் கூறினார்.
உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு புகழாரம்
உதயநிதி ஸ்டாலின் இளைஞரணியை சிறப்பாக வழிநடத்துவதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், இறங்கி அடிப்பதாக தெரிவித்தார். "தலைவர் கலைஞர் என்னை பற்றி சொல்லும்போது உழைப்பு, உழைப்பு, உழைப்புன்னு தான் சொல்லுவார். இப்போ நானும் தம்பி உதயநிதி உழைப்பை பார்க்கிறேன். அதே உழைப்பு, உழைப்பு, உழைப்பைத் தான் உங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கிறேன்" என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர், "உதயநிதி ஸ்டாலின், பவர்புல்லாக செயல்படுகிறார், இன்னும் சொல்லணும்னா இறங்கி அடிக்கிறார். உதயநிதி கொள்கையில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பதால், கொள்கை எதிரிகள் உதயநிதி 'Most Dangerous'னு புலம்புறாங்க. உதயநிதி கொள்கையில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறார். கழகத்துக்கு எது தேவையோ அதை உணர்ந்து செயல்படுகிறார் என்றும்" கூறி பேச்சை நிறைவு செய்தார்.
மேலும் படிக்க | ’இளம் பெரியார் டூ திமுகவின் எதிர்காலம்’ துணை முதலமைச்சர் உதயநிதிக்கு புகழாரம்
மேலும் படிக்க | Ration Card : PHH, PHH-AAY ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ