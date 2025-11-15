English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பீகார் தேர்தல்: அனைவருக்குமான பாடம்... லிஸ்ட் போட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்!

பீகார் தேர்தல்: அனைவருக்குமான பாடம்... லிஸ்ட் போட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்!

MK Stalin: பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் என்பது அனைவருக்குமான பாடம் என தமிழ்நாடு முதலைமைச்சர் ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார். அவரின் முழு பதிவையும் இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 15, 2025, 09:14 AM IST
  • நிதிஷ் குமாருக்கு ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
  • தேஜஸ்வி யாதவின் உழைப்பை ஸ்டாலின் பாராட்டியுள்ளார்.
  • தேர்தல் ஆணையத்தை ஸ்டாலின் கடுமையாக சாடி உள்ளார்.

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: லெவல்1-6 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான செய்தி, எகிறப்போகும் மாத சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல்1-6 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான செய்தி, எகிறப்போகும் மாத சம்பளம்
குரு பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, கௌரவம், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, கௌரவம், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
CSK எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகள் - மினி ஏலத்தில் எவ்வளவு தொகை கையில் இருக்கும்?
camera icon8
CSK
CSK எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகள் - மினி ஏலத்தில் எவ்வளவு தொகை கையில் இருக்கும்?
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு - தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon8
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு - தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
பீகார் தேர்தல்: அனைவருக்குமான பாடம்... லிஸ்ட் போட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்!

MK Stalin On Bihar Assembly Election Result 2025: மொத்தமுள்ள 243 தொகுதிகளை கொண்ட பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், பாஜக - ஐக்கிய ஜனதா தளம் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாய கூட்டணி 202 தொகுதிகளை வென்று மீண்டும் ஆட்சியை தக்கவைக்கிறது. 2005ஆம் ஆண்டு முதல் பீகாரின் முதலமைச்சராக வலம் வரும் நிதிஷ் குமார், மீண்டும் 10வது முறையாக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார் என கூறப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

Bihar Assembly Election Result 2025: எதிர்க்கட்சிகளின் மோசமான கூட்டணி

அதேநேரத்தில், எதிர்க்கட்சிகளின் மகா கூட்டணி (இந்தியா கூட்டணி) வெறும் 35 இடங்களில் வென்று மோசமான தோல்வியைச் சந்தித்திருக்கிறது. ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் 143 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 25 தொகுதிகளையும், காங்கிரஸ் 6 தொகுதிகளையும் மட்டுமே வென்றன. கடந்த தேர்தலில் இந்த கூட்டணி 110 தொகுதிகளை வென்றிருந்தது, அதில் RJD மட்டும் 74 தொகுதிகளை கைப்பற்றியிருந்தது. கடந்த தேர்தலில் அதிக தொகுதிகளை வென்ற ஒற்றைக் கட்சி என்ற அந்தஸ்தில் இருந்த RJD தற்போது 25 தொகுதிகளுக்கு சரிந்துள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியோ கடந்த தேர்தலில் 70 இடங்களில் போட்டியிட்டு 19 இடங்களை வென்றது, ஆனால் இம்முறை 61 இடங்களில் 6 தொகுதிகளை கைப்பற்றியிருக்கிறது.

Bihar Assembly Election Result 2025: பாஜகவுக்கு அடுத்தடுத்து வெற்றி

பீகார் தேர்தல் என்பது தேசிய அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேர்தலாக பார்க்கப்பட்டது. கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலுக்கு பிறகு டெல்லி, ஹரியானா, மகாராஷ்டிரா, தற்போது பீகார் என தொடர்ச்சியாக 4 தேர்தல்களில் பாஜக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அடுத்தாண்டு நடைபெற இருக்கும் தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், கேரளா சட்டப்பேரவை தேர்தல்களிலும் பெருவாரியான இடங்களை கைப்பற்றத் துடிக்கும், குறிப்பாக மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சியைக் கைப்பற்ற தீவிரம் காட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

MK Stalin: பீகார் தேர்தல் அனைவருக்குமான பாடம்

இந்நிலையில், பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் என்பது அனைவருக்குமான பாடம் என தமிழ்நாடு முதலைமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் இன்று (நவ. 15) காலையில் போட்ட பதிவில், "நலன்திட்டங்களின் விநியோகம், சமூக மற்றும் சித்தாந்தம் சார்ந்த கூட்டணி, தெளிவான அரசியல் உரையாடல் மற்றும் கடைசி வாக்காளர் வாக்களிக்கும் வரையிலான அர்ப்பணிப்பு கொண்ட பணி ஆகியவற்றை இந்த தேர்தல் முடிவுகள் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்தியா கூட்டணியின் தலைவர்கள், இந்த தேர்தல் சொல்லும் செய்தியை புரிந்துகொண்டு, வளர்ந்து வரும் சவால்களை எதிர்கொள்ள வியூக ரீதியாக திட்டமிடும் திறன் கொண்ட அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல்வாதிகள் ஆவர்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

MK Stalin: தேர்தல் ஆணையத்தை சாடிய ஸ்டாலின்

மேலும், பீகார் தேர்தல் முடிவுகளை குறிப்பிட்டு தேர்தல் ஆணையத்தையும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சாடியிருக்கிறார். "இந்தத் தேர்தலின் முடிவு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் தவறான செயல்களையும், பொறுப்பற்ற செயல்பாடுகளையும் மூடிமறைக்கவில்லை. தேர்தல் ஆணையத்தின் நற்பெயர் மிகவும் அடிமட்டத்திற்குச் சென்றுவிட்டது. இந்த நாட்டின் குடிமக்கள் ஒரு வலுவான மற்றும் பாரபட்சமற்ற தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தகுதியானவர்கள் ஆவர், தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் வெற்றி பெறாதவர்களிடையே கூட நம்பிக்கையைத் தூண்டும் வகையில் இருக்க வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

MK Stalin: நிதிஷ் குமாருக்கு வாழ்த்து 

மேலும், வெற்றி பெற்ற நிதிஷ் குமாருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், தோல்வியை தழுவிய தேஜஸ்வி யாதவுக்கும் பாராட்டு தெரிவித்திருக்கிறார். அந்த பதிவில், "முதுபெரும் தலைவர் நிதிஷ் குமாரின் தீர்க்கமான வெற்றிக்காக அவரை நான் வாழ்த்துகிறேன், மேலும் பீகார் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றுவதில் அவருக்கு நல்வாழ்த்துக்கள். இளம் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவின் அயராத பிரச்சாரத்திற்கும் நான் பாராட்டுகிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், எதிர்க்கட்சிகளின் மகா கூட்டணிக்கு ஆதரவாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், பீகார் சென்று பரப்புரை செய்ததும் இங்கு நினைவுக்கூரத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க | பீகார் தேர்தல் முடிவு: புதிய முதலமைச்சர் யார்? பாஜக-வின் கணக்கு! நிதீஷ் எக்ஸிட் கன்பார்ம்

மேலும் படிக்க | SIR செய்த சித்து விளையாட்டு; தமிழ்நாட்டில் இதை நடக்க விடமாட்டோம் - அகிலேஷ் சொல்வது என்ன?

மேலும் படிக்க | 1 கோடி மகளிருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் போட்ட NDA... ஆட்சியை கைப்பற்ற இதுதான் காரணமா?
 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

MK StalinBiharBihar Assembly Election 2025Bihar Election Result 2025DMK

Trending News