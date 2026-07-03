/ஆணவம் அழிவிற்கு வழி... CM விஜய்க்கு ஸ்டாலின் வார்னிங் - அனிதா கைதுக்கு கொந்தளிப்பு

MK Stalin Condemn Anitha Radhakrishnan Arrest : முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேசியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில், திருச்செந்தூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், திமுக முன்னாள் அமைச்சருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது மூன்று பிரிவுகளில் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆத்தூர் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு மீது விசாரணை மேற்கொண்ட உயர் நீதிமன்றம் அவருக்கு முன்ஜாமீன் அளிக்க மறுப்பு தெரிவித்தது.
இதைத் தொடர்ந்து, ஆத்தூர் பேரூராட்சி பகுதிக்கு ஆய்வுக்காக வந்திருந்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரது கைது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்நிலையில், முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின், அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் கைதுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஸ்டாலின் அவரது பதிவில், முதலமைச்சரை அவதூறாகப் பேசினார் என்று முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை கைது செய்துள்ளது ‘Take Diversion’ அரசு என்றும்; தொகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டு மக்கள் பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தவரை, அவசர அவசரமாகக் கைதுசெய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது? என்றும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
மேலும் ஸ்டாலின் அவரது பதிவில், "சினிமா ஆக்ஷன் பாணியில் போலீஸ் ராஜ்ஜியம் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார் முதலமைச்சர். கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளான பெண்மணி ஸ்ரீவைகுண்டம் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேல் கூறியுள்ள புகாரில் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத ‘தூயசக்தி ஆட்சி’, அந்த வழக்கில் ஏன் இந்த அவசரத்தைக் காட்டவில்லை?" என்றும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
முதலமைச்சரை அவதூறாகப் பேசினார் என்று முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களைக் கைது செய்துள்ளது ‘Take Diversion’ அரசு.— M.K.Stalin (@mkstalin) July 3, 2026
தொகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டு மக்கள் பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தவரை, அவசர அவசரமாகக் கைதுசெய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது?
சினிமா ஆக்ஷன் பாணியில் போலீஸ்… https://t.co/CWcWJJlm3j
தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெறும் கொலை, கொள்ளைகளையும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களையும் தடுக்க வக்கில்லாமல் அடுத்த கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த அரசின் மாற்றம் இதுதானா? என முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
அவதூறு வழக்கில் கைது செய்வதாக இருந்தால், இன்றைய அமைச்சர்கள் பேசும் பேச்சுக்கு எல்லாம் எத்தனை பேரைக் கைது செய்வது என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.
வாக்களித்த மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் செய்யாமல், குதிரைபேரத்தின் மூலமாகத் தனது நாற்காலியைத் தக்க வைத்து விமர்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிகளைக் கைது செய்து காலம் கடத்திவிடலாம் என நினைக்கிறார் முதலமைச்சர் என விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
'ஆணவம் அழிவிற்கு வழி!' என்றும் ஸ்டாலின் தனது பதிவின் கடைசியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் மட்டுமின்றி தூத்துக்குடி மக்களவை உறுப்பினரும், திமுகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளருமான கனிமொழியும் தனது எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் தனது X பதிவில், "முன்னாள் அமைச்சரும், தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை தவெக அரசின் காவல்துறை கைது செய்திருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது" என தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளார்.
முன்னாள் அமைச்சரும், தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட தி.மு.க செயலாளருமான திரு. @ARROffice அவர்களை, தவெக அரசின் காவல்துறை கைது செய்திருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) July 3, 2026
எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர், தனது தொகுதியில் ஆய்வுப் பணியில் இருக்கையில் அராஜகமான முறையில் அவரை கைது…
மேலும், எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர், தனது தொகுதியில் ஆய்வுப் பணியில் இருக்கையில் அராஜகமான முறையில் அவரை கைது செய்திருக்கிறது, இந்த தவெக அரசு என்றும் இதுபோன்ற அடக்குமுறைகளுக்கு எல்லாம் ஒருபோதும் திமுக அடிபணியாது என்றும் உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலினும், அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் கைதுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவரது X பதிவில், "தமிழ்நாடெங்கும் சீர்கெட்டு போயிருக்கும் சட்டம் ஒழுங்கை மீட்டெடுக்கக் காட்டாத வேகத்தை, எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினரை கைது செய்வதில் காட்டியிருக்கிறது சோபா மாடல் அரசு" என விமர்சித்துள்ளார்.
முன்னாள் அமைச்சர் அண்ணன் @ARROffice அவர்களை காவல்துறை கைது செய்துள்ளதை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்.— Udhay (@Udhaystalin) July 3, 2026
தமிழ்நாடெங்கும் சீர்கெட்டு போயிருக்கும் சட்டம் ஒழுங்கை மீட்டெடுக்கக் காட்டாத வேகத்தை, எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினரை கைது செய்வதில் காட்டியிருக்கிறது #SofaModel அரசு.
அவதூறு பேசி -…
அவதூறு பேசி, பொய் பழிகளை அள்ளி வீசுவது மட்டும் தான் அரசியல் என்று செயல்படும் ஆளுங்கட்சியின் இந்த அராஜகப் போக்கை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும்; பொய் வழக்காலும் கைது நடவடிக்கைகளாலும் கட்சியை முடக்கலாம் என்று நினைக்கும் இந்த ரீல்ஸ் அரசின் எண்ணம் ஒருபோதும் நிறைவேறாது என்றும் அவரது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.