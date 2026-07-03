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ஆணவம் அழிவிற்கு வழி... CM விஜய்க்கு ஸ்டாலின் வார்னிங் - அனிதா கைதுக்கு கொந்தளிப்பு

Anitha Radhakrishnan Arrest : முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில், முன்னாள் முதலமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது செய்யப்பட்டார். இவரது கைதுக்கு முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் உள்பட திமுகவினர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 03, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:02 PM IST
ஆணவம் அழிவிற்கு வழி... CM விஜய்க்கு ஸ்டாலின் வார்னிங் - அனிதா கைதுக்கு கொந்தளிப்பு
Image Credit: Image Credit : MK Stalin, CM Vijay | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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