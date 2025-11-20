'ஈரம் காய்வதற்குள் அடுத்த துரோகம்...' பிரதமர் மோடியை சாடிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

MK Stalin Condemns PM Narendra Modi: தமிழ்நாடு குறுவை பருவத்தில் அதிக நெல் உற்பத்தி மற்றும் கொள்முதலில் சாதனை படைத்துள்ளதை அடுத்து விவசாயிகளின் நலன் கருதி நெல் கொள்முதலுக்கான ஈரப்பத அளவை 17 சதவிகிதத்தில் இருந்து 22 சதவிகிதமாக உயர்த்தி விரைந்து ஆணை வழங்கிட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், பிரதமர் மோடியிடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
MK Stalin: 'ஈரம் காய்வதற்குள் அடுத்த துரோகம்...'
மேலும், செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி மணிகளின் மாதிரி எடுக்கும் அதிகாரத்தை தென்னிந்திய மாநிலங்களில் உள்ள இந்திய உணவுக் கழக அதிகாரிகளுக்கு வழங்குதல் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டு நெல் விவசாயிகளின் அவசர மற்றும் முக்கியமான தேவைகளை வலியுறுத்தி முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடந்த நவ. 17ஆம் தேதி கடிதம் எழுதியிருந்தார். தமிழ்நாடு அரசின் இந்த கோரிக்கையை தற்போது மத்திய அரசு நிராகரித்துள்ளதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். உழவர்களிடையே பிரதமர் உரையாற்றிய ஈரம் காய்வதற்குள் அடுத்த துரோகம் என இதை ஸ்டாலின் கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
MK Stalin: தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கை மீண்டும் நிராகரிப்பு
இதுகுறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று காலை அவரது அதிகாரப்பூர்வ X பக்கத்தில், "கோவைக்கான மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை நிராகரித்துவிட்டு, அதே கோவைக்கு எந்தவிதமான உறுத்தலும் இன்றி பிரதமர் வந்து சென்ற ஈரம்கூட இன்னும் காயவில்லை; அதற்குள் நெல் கொள்முதலில் ஈரப்பதம் தளர்வு தொடர்பான நமது கோரிக்கையை நிராகரித்துள்ளது ஒன்றிய பாஜக அரசு" என பதிவிட்டுள்ளார். நேற்று கோவையில் நடந்த விவசாயிகள் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்று உரையாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
MK Stalin: முதல்வர் ஸ்டாலின் எழுப்பும் கேள்விகள்
மேலும் அந்த பதிவில், "கனமழை காரணமாக ஈரப்பதம் அதிகமாகியுள்ள நெல்லினைக் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்ற தமிழ்நாட்டின் குரல் ஏன் பிரதமரின் காதுகளுக்குக் கேட்கவில்லை? விவசாயிகளின் அழுகுரல் ஏன் கேட்கவில்லை? கண்ணீர் ஏன் தெரியவில்லை?. கடந்த ஆண்டுகளில், தமிழ்நாடு அரசின் கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில், இத்தகைய ஈரப்பத அளவிற்கான தளர்வைப் பலமுறை வழங்கிய ஒன்றிய அரசு தற்போது வழங்க மறுப்பது ஏன்?
கன மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்குக் கோரப்பட்ட நிவாரணமும் அளிக்காமல், ஈரப்பத அளவையும் அதிகரிக்காமல் இருப்பது விவசாயிகளுக்கு எந்தவிதத்தில் நன்மை செய்யும் என நினைக்கிறீர்கள்?" என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளார்.
உழவர்களிடையே பிரதமர் உரையாற்றிய ஈரம் காய்வதற்குள் அடுத்த துரோகம்!
கோவைக்கான மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை நிராகரித்துவிட்டு, அதே கோவைக்கு எந்தவிதமான உறுத்தலும் இன்றி மாண்புமிகு பிரதமர் வந்து சென்ற ஈரம்கூட இன்னும் காயவில்லை; அதற்குள் நெல் கொள்முதலில் ஈரப்பதம் தளர்வு தொடர்பான நமது… https://t.co/PZ7DmIU1Ns
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) November 20, 2025
MK Stalin: மறுபரிசீலனை செய்ய வலியுறுத்தல்
தொடர்ந்து, "உடனடியாக இவற்றை மறுபரிசீலனை செய்வதோடு, தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கைகள் மீது நல்லதொரு முடிவெடுத்து வேளாண் பெருங்குடி மக்களுக்கு ஒன்றிய அரசு நன்மை செய்யும் என நம்புகிறேன்" என தனது கோரிக்கையையும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.
MK Stalin: கோவை, மதுரை மெட்ரோ...
இதுமட்டுமின்றி, கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ திட்டங்களுக்கான திட்ட அறிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு மத்திய அரசிடம் சமர்பித்திருந்த நிலையில், மெட்ரோ அமைப்பதற்கு அந்த நகரின் மக்கள்தொகை 20 லட்சத்தை தாண்டியிருக்க வேண்டும் என்றும் அதனால், கோவை, மதுரை மெட்ரோ திட்டங்களை நிராகரிப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்திருந்தது. இதற்கும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேற்று கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்.
இதுகுறித்து அவர் நேற்று (நவ. 19) போட்ட பதிவில், "அனைவருக்கும் பொதுவானதாகச் செயல்படுவதுதான் அரசுக்கான இலக்கணம். அதற்கு மாறாக, பாஜகவைத் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நிராகரிப்பதற்காக இப்படி பழிவாங்குவது கீழ்மையான போக்கு. பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் உள்ள சிறிய இரண்டாம் நிலை மாநகரங்களுக்குக் கூட மெட்ரோ ரயிலுக்கான ஒப்புதல் வழங்கிவிட்டு, எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களைப் புறக்கணிப்பது அழகல்ல. கூட்டாட்சிக் கருத்தியலை இப்படி சிதைப்பதைச் சுயமரியாதைமிக்க மண்ணான தமிழ்நாடு ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது" என கண்டனங்களை பதிவு செய்தார்.
மேலும், சென்னை மெட்ரோ பணிகளைத் தாமதப்படுத்தி முடக்க நடந்த முயற்சிகளை முறியடித்து முன்னேறினோம் என்றும், அதேபோல மதுரை & கோவையிலும் வருங்கால வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத தேவையான மெட்ரோ இரயிலைக் கொண்டு வருவோம் என்றும் முதல்வர் அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
