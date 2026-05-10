English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற பணம் இல்லை - CM விஜய் சொன்ன மேட்டர் - ஸ்டாலின் அட்வைஸ்

வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற பணம் இல்லை - CM விஜய் சொன்ன மேட்டர் - ஸ்டாலின் அட்வைஸ்

MK Stalin - CM Vijay: "எடுத்த எடுப்பிலேயே அரசிடம் பணம் இல்லை எனப் பேச ஆரம்பிக்காதீங்க. அதெல்லாம் இருக்கு. மக்களுக்குக் கொடுக்க மனசும், ஆட்சித் திறமையும்தான் வேணும்" என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 10, 2026, 01:16 PM IST

Trending Photos

EPS Pension: 12, 20, 25 ஆண்டு சர்வீஸில் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
EPFO
EPS Pension: 12, 20, 25 ஆண்டு சர்வீஸில் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
விஜய்யால் யாருக்கு பெரிய பாதிப்பு... புள்ளிவிவரங்கள் இதோ - அய்யோ பாவம் சீமான்!
camera icon5
tvk vijay
விஜய்யால் யாருக்கு பெரிய பாதிப்பு... புள்ளிவிவரங்கள் இதோ - அய்யோ பாவம் சீமான்!
RCB vs MI: ஆர்சிபி அணியில் இரண்டு முக்கிய மாற்றம்! அதிரடி வீரர்கள் நீக்கம்!
camera icon5
RCB vs MI
RCB vs MI: ஆர்சிபி அணியில் இரண்டு முக்கிய மாற்றம்! அதிரடி வீரர்கள் நீக்கம்!
இன்றைய ராசிபலன்: மே 10 - இந்த 3 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: மே 10 - இந்த 3 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்
வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற பணம் இல்லை - CM விஜய் சொன்ன மேட்டர் - ஸ்டாலின் அட்வைஸ்

MK Stalin First Advice To CM Vijay: திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவரது X பதிவில், "எடுத்த எடுப்பிலேயே அரசிடம் பணம் இல்லை எனப் பேச ஆரம்பிக்காதீங்க. அதெல்லாம் இருக்கு. மக்களுக்குக் கொடுக்க மனசும், ஆட்சித் திறமையும்தான் வேணும்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஐந்து ஆண்டுகளாக, கோவிட், வெள்ளம் போன்ற பல பிரச்சினைகளையும்  ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசின் ஓரவஞ்சனையையும் சமாளிச்சுதான் நாங்க எண்ணற்ற மக்கள்நலத் திட்டங்களை நிறைவேற்றினோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

CM VijayMK StalinTamil NewsTamilnaduTVK government

Trending News