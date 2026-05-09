முதல்வராகும் விஜய்க்கு... ஸ்டாலின் வைத்த முதல் கோரிக்கை - காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சாட்டையடி

MK Stalin: மகளிர், இளைஞர்கள், மாணவர்கள், குழந்தைகள், விளிம்புநிலை மக்கள், அரசு ஊழியர்கள் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய அனைத்து திட்டங்களையும் தொடர்ந்து செயல்படுத்துவதை கவனத்தில் கொண்டு புதிய அரசு செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 9, 2026, 06:00 PM IST
  • தவெக பலம் 120 ஆக உயர்வு.
  • தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை கிடைத்துவிட்டது.
  • விஜய் 4வது முறையாக ஆளுநரை சந்திக்கிறார்.

MK Stalin Request To TVK Government: திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இன்று (மே 9) திமுக தொண்டர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதத்தில், "தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பின்பு, நடக்கும் நிகழ்வுகளை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். எந்தக் கட்சிக்கும் ஆட்சி அமைக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத வகையில் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் அமைந்திருந்தன. ஆட்சி அமைக்கும் அளவுக்குப் பெரும்பான்மை இடங்களை திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி பெறவில்லை என்றாலும், குறிப்பிடத்தக்க வாக்குகளை நாம் பெற்றுள்ளோம்" என்றார். 

மேலும், அவர், "ஏற்கனவே பத்திரிகைகளுக்கு அளித்த பேட்டியில், புதிய ஆட்சி அமைவதற்கு இடையூறாக இருக்க மாட்டோம் என்றும், ஆக்கபூர்வமான எதிர்க்கட்சியாக திமுக செயல்படும் என்றும் சொல்லியிருந்தேன்.

மாற்று யோசனைகள் வந்தன...

அதன்பின், என் தலைமையில் நடந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில், முடிவெடுக்கும் பொறுப்பை எனக்குக் கொடுத்தார்கள். அந்தக் கூட்டத்தில், 'கட்சியின் நலனை மனதில் வைத்து, தலைமை நிர்வாகிகளுடன் கலந்து பேசி முடிவெடுப்பேன்' என்றேன்.

ஆட்சி அமைக்கும் பெரும்பான்மை யாருக்கும் கிடைக்காத நிலையில், மாற்று யோசனைகளைப் பலரும் சொன்னார்கள். என்னைப் பொறுத்தவரை, தோழமைக் கட்சிகள் எந்த முடிவை எடுத்தாலும் அவர்களின் முடிவை மதித்து ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு, நிலையான ஆட்சி அமைய வேண்டும்; இன்னொரு தேர்தலுக்கு வழிவகுத்துவிடக் கூடாது என்பதே எனது எண்ணமாக இருந்தது" என ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஸ்டாலின் வரவேற்பு

மேலும் கூட்டணி கட்சிகளின் முடிவு குறித்து ஸ்டாலின், "எங்களது கூட்டணியைச் சார்ந்த தோழர்கள், 'இன்றைய நெருக்கடியான சிக்கலைத் தவிர்க்க, நாங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தெரிவித்தாலும், கொள்கை அடிப்படையில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் தொடர்கிறோம்' என்று அறிவித்திருப்பதை நான் வரவேற்கிறேன்" என சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக, ஐயூஎம்எல் கட்சிகளின் முடிவை ஸ்டாலின் ஏற்றுள்ளார் என்பது உறுதியாகிறது.

தவெகவுக்கு மெஜாரிட்டி கிடைத்தது எப்படி?

தவெக (விஜய்யின் 1 தொகுதி நீங்கலாக)   107
காங்கிரஸ்               5
சிபிஐ                        2
சிபிஎம்                      2
விசிக                2
ஐயூஎம்எல்               2
மொத்தம்              120

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சாட்டையடி

அதேநேரத்தில், காங்கிரஸ் கட்சியை ஸ்டாலின் சாடியிருக்கிறார், அதில், "கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் நன்றி தெரிவிக்க அண்ணா அறிவாலயம் வரவில்லை. ஒரே நாளில் திமுகவுடனான உறவை முறித்துக்கொண்டு காங்கிரஸ் கட்சி சென்றது" என்றார்.

கூட்டணி கட்சிகளுக்கு நன்றி

ஆனால், மற்ற தோழமை கட்சித் தலைவர்களுக்கு ஸ்டாலின் நன்றி தெரிவித்தார். இதுகுறித்து, "தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்காகவும் மக்கள் நலனுக்காகவும் தொடர்ந்து திமுகவுடன் கைகோத்துப் போராடுவோம் என்று கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் தோழர் சண்முகம், தோழர் வீரபாண்டியன், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் அறிவித்துத் தோழமை உணர்வை வெளிப்படுத்தியுள்ளது, கொள்கையில் வலுவாக உள்ள திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் மீது அவர்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையைக் காட்டுகிறது" என்றார். 

தொடர்ந்து அவர், "இந்த மிக முக்கியமான சோதனைக் காலத்தில் உறுதியுடன் உடன் நின்ற தோழமை இயக்கத் தலைவர்கள் காதர் மொகிதீன், வைகோ, பிரேமலதா விஜயகாந்த், ஜவாஹிருல்லா, சகோதரர்கள் ஈஸ்வரன், தமிமுன் அன்சாரி உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். அவர்களின் உறுதிக்கு எத்தகைய நன்றியும் பாராட்டும் பொருந்தும்" என கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

தவெக அரசுக்கு கோரிக்கை

தொடர்ந்து புதிதாக அமைய உள்ள விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசை நோக்கி, "கடந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் தமிழ்நாட்டை அனைத்துத் துறைகளிலும் வளர்த்தெடுத்து, தமிழ்நாட்டை வளப்படுத்தியிருக்கிறோம். ஏராளமான திட்டங்களின் மூலமாக ஒவ்வொரு தனிமனிதரும் நன்மை அடைய வழிவகை செய்துள்ளோம். தொலைநோக்குச் சிந்தனையும், வளமான திட்டமிடலும் கொண்ட அந்தத் திட்டங்களை அமைய இருக்கும் புதிய அரசு தொடர வேண்டும் என்பதே எனது தனிப்பட்ட விருப்பமாகும்.

மகளிர், இளைஞர்கள், மாணவர்கள், குழந்தைகள், விளிம்புநிலை மக்கள், அரசு ஊழியர்கள் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய அனைத்துத் திட்டங்களையும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தினால் மக்களுக்கு நன்மைகள் தொடரும்; மாநிலமும் வளரும்.இதனைக் கவனத்தில் கொண்டு புதிய அரசு செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அமைய இருக்கும் புதிய அரசுக்கு மீண்டும் எனது நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்" என்றார்.

