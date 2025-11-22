English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 'தமிழ்நாடு காத்திருக்காது...' ஸ்டாலின் வைத்த முக்கிய கோரிக்கை - என்ன மேட்டர்?

'தமிழ்நாடு காத்திருக்காது...' ஸ்டாலின் வைத்த முக்கிய கோரிக்கை - என்ன மேட்டர்?

MK Stalin: நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு துணை நிற்க உள்ள மதுரை மற்றும் கோவை மெட்ரோ திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்க பிரதமர் உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 22, 2025, 11:34 AM IST
  • கோவை, மதுரை மெட்ரோ திட்டங்கள் நிராகரிப்பு
  • மத்திய அரசின் நிராகரிப்பால் மக்கள் அதிருப்தி - ஸ்டாலின்
  • தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியே இந்தியாவின் வளர்ச்சி - ஸ்டாலின்

'தமிழ்நாடு காத்திருக்காது...' ஸ்டாலின் வைத்த முக்கிய கோரிக்கை - என்ன மேட்டர்?

MK Stalin Request To PM Modi: கோவை மற்றும் மதுரை நகரங்களுக்கு முன்மொழியப்பட்ட மெட்ரோ திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரித்திருந்தது. இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசு நியாயமான சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், பிரதமர் மோடிக்கு முக்கிய கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார்.

MK Stalin: முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு திட்டம்

இதுகுறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று காலை போட்ட X பதிவில், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஒவ்வொரு குறிப்பாணையிலும், உங்களுடனான எனது சந்திப்பிலும், கோவை மற்றும் மதுரைக்கான மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை நான் பலமுறை கோரிக்கையாக முன்வைத்துள்ளேன்" என குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

மேலும், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அதிக பங்களிக்கும் மாநிலங்களில் ஒன்றான தமிழ்நாட்டின் இந்த திட்டங்கள், நிராகரிக்கப்பட்டதால் தமிழக மக்கள் மிகுந்த ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர் என்றும் முதலமைச்சர் அப்பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ திட்டங்கள் மாநிலத்தின் வளர்ச்சி இயந்திரங்களுக்கு முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

 

MK Stalin: 'பிரதமரை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன்'

மேலும் இப்பதிவில், "தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியே இந்தியாவின் வளர்ச்சி. அதற்கு பங்களிப்பதில் நியாயமான பலனை நாங்கள் எதிர்நோக்குகிறோம். அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை விளக்க எனது குழுவுடன் உங்களைச் சந்திக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு துணை நிற்க உள்ள மதுரை மற்றும் கோவை மெட்ரோ திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்க பிரதமர் உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும் என்றும் அதற்காக அவரை எப்போது வேண்டுமானாலும் சந்திக்கத் தயாராக உள்ளேன் என உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

MK Stalin: கோவை, மதுரை மெட்ரோ

கோவை மாநகரில் ரூ.10 ஆயிரத்து 740 கோடி மதிப்பில், 34.8 கி.மீ., தொலைவுக்கும்; மதுரை மாநகரில் ரூ. 11,368 கோடி மதிப்பில் 32 கி.மீ., தொலைவுக்கும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்துவதற்கு திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, மத்திய அரசின் 50 சதவீதம் பங்கீடு அளிக்கக் கோரி திட்ட அறிக்கைகளை ஒப்புதலுக்காக தமிழ்நாடு அரசு அனுப்பியிருந்தது. இதனை  பல மாதங்களாக ஒப்புதல் அளிக்காமல் மத்திய அரசு நிலுவையில் வைத்திருந்தது.

அந்த வகையில், மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு அனுமதி அளிக்க குறைந்தது 20 லட்சம் மக்கள்தொகை தேவை என்று கூறி மத்திய அரசு கடந்த நவ.18ஆம் தேதி அத்திட்டத்தை நிராகரித்தன. கோவையில் 15.5 லட்சம் மற்றும் மதுரையில் 15 லட்சம் மக்கள்தொகை மட்டுமே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், வட இந்திய மாநிலங்களின் சில நகரங்களில் 20 லட்சத்திற்கும் குறைவான மக்கள் தொகை உள்ள பகுதிகளிலும் கூட மெட்ரோ ரயில் பயன்பாட்டில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் உத்தரப் பிரதேசத்தில் ஆக்ரா, கான்பூர், மகாராஷ்டிராவில் நாக்பூர், புனே, மத்யப்பிரதேசத்தில் இந்தூர், குஜராத்தில் சூரத் போன்றவை அடங்கும். 

மேலும் படிக்க | இன்று எங்கெல்லாம் மிக கனமழை, அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பு - தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அப்டேட்

மேலும் படிக்க | குட் நியூஸ்! விரைவில் டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள் - தேதி குறிச்சாச்சு!

மேலும் படிக்க | சென்னையின் எந்த பகுதிகளில் ட்ராம் சேவை வருது... 25 வருடங்களுக்கு CUMTA வேற லெவல் பிளான்!

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

