'தமிழ்நாடு காத்திருக்காது...' ஸ்டாலின் வைத்த முக்கிய கோரிக்கை - என்ன மேட்டர்?

MK Stalin Request To PM Modi: கோவை மற்றும் மதுரை நகரங்களுக்கு முன்மொழியப்பட்ட மெட்ரோ திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரித்திருந்தது. இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசு நியாயமான சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், பிரதமர் மோடிக்கு முக்கிய கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார்.
MK Stalin: முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு திட்டம்
இதுகுறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று காலை போட்ட X பதிவில், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஒவ்வொரு குறிப்பாணையிலும், உங்களுடனான எனது சந்திப்பிலும், கோவை மற்றும் மதுரைக்கான மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை நான் பலமுறை கோரிக்கையாக முன்வைத்துள்ளேன்" என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
மேலும், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அதிக பங்களிக்கும் மாநிலங்களில் ஒன்றான தமிழ்நாட்டின் இந்த திட்டங்கள், நிராகரிக்கப்பட்டதால் தமிழக மக்கள் மிகுந்த ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர் என்றும் முதலமைச்சர் அப்பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ திட்டங்கள் மாநிலத்தின் வளர்ச்சி இயந்திரங்களுக்கு முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Tamil Nadu’s growth needs fair treatment by the Union government!
Hon’ble Prime Minister Thiru. @narendramodi, I have repeatedly sought #MetroRail for #Coimbatore and #Madurai in every memorandum and my meeting with you.
As one of the strongest contributors to our nation’s… pic.twitter.com/bD0ePwHas0
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) November 22, 2025
MK Stalin: 'பிரதமரை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன்'
மேலும் இப்பதிவில், "தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியே இந்தியாவின் வளர்ச்சி. அதற்கு பங்களிப்பதில் நியாயமான பலனை நாங்கள் எதிர்நோக்குகிறோம். அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை விளக்க எனது குழுவுடன் உங்களைச் சந்திக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு துணை நிற்க உள்ள மதுரை மற்றும் கோவை மெட்ரோ திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்க பிரதமர் உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும் என்றும் அதற்காக அவரை எப்போது வேண்டுமானாலும் சந்திக்கத் தயாராக உள்ளேன் என உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.
MK Stalin: கோவை, மதுரை மெட்ரோ
கோவை மாநகரில் ரூ.10 ஆயிரத்து 740 கோடி மதிப்பில், 34.8 கி.மீ., தொலைவுக்கும்; மதுரை மாநகரில் ரூ. 11,368 கோடி மதிப்பில் 32 கி.மீ., தொலைவுக்கும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்துவதற்கு திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, மத்திய அரசின் 50 சதவீதம் பங்கீடு அளிக்கக் கோரி திட்ட அறிக்கைகளை ஒப்புதலுக்காக தமிழ்நாடு அரசு அனுப்பியிருந்தது. இதனை பல மாதங்களாக ஒப்புதல் அளிக்காமல் மத்திய அரசு நிலுவையில் வைத்திருந்தது.
அந்த வகையில், மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு அனுமதி அளிக்க குறைந்தது 20 லட்சம் மக்கள்தொகை தேவை என்று கூறி மத்திய அரசு கடந்த நவ.18ஆம் தேதி அத்திட்டத்தை நிராகரித்தன. கோவையில் 15.5 லட்சம் மற்றும் மதுரையில் 15 லட்சம் மக்கள்தொகை மட்டுமே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், வட இந்திய மாநிலங்களின் சில நகரங்களில் 20 லட்சத்திற்கும் குறைவான மக்கள் தொகை உள்ள பகுதிகளிலும் கூட மெட்ரோ ரயில் பயன்பாட்டில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் உத்தரப் பிரதேசத்தில் ஆக்ரா, கான்பூர், மகாராஷ்டிராவில் நாக்பூர், புனே, மத்யப்பிரதேசத்தில் இந்தூர், குஜராத்தில் சூரத் போன்றவை அடங்கும்.
