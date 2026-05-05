English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஸ்டாலின் கொளத்தூர் விசிட்.. தேம்பி தேம்பி அழுத சேகர்பாபு... கண்ணீர் கடலில் ரோடு ஷோ

ஸ்டாலின் கொளத்தூர் விசிட்.. தேம்பி தேம்பி அழுத சேகர்பாபு... கண்ணீர் கடலில் ரோடு ஷோ

MK Stalin Kolathur Visit: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளை தொடர்ந்து,  திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கொளத்தூருக்கு சென்றுள்ளார். கொளத்தூர் தொகுதியில் வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி கூறி, தொண்டர்கள் சூழ வாகன பேரணியில் ஈடுபட்டார். அப்போது, உடன் இருந்த சேகர்பாபு கண்கலங்கி நின்றார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 5, 2026, 06:48 PM IST
  • கொளத்தூர் தொகுதியில் ஸ்டாலின் தோல்வி
  • கொளத்தூருக்கு சென்ற ஸ்டாலின், சேகர்பாபு
  • கண்ணீர் கடலில் சேகர்பாபு

Trending Photos

முதல்வர் பதவி காலி.. ராஜினாமா செய்த ஸ்டாலின்.. அடுத்து என்ன?
camera icon7
MK Stalin Resigns
முதல்வர் பதவி காலி.. ராஜினாமா செய்த ஸ்டாலின்.. அடுத்து என்ன?
இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Daily Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?
camera icon7
TN Assembly Election
ராயபுரம்: ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்.. யார் இந்த தவெக விஜய் தாமு?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
ஸ்டாலின் கொளத்தூர் விசிட்.. தேம்பி தேம்பி அழுத சேகர்பாபு... கண்ணீர் கடலில் ரோடு ஷோ

MK Stalin Kolathur Visit: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளை தொடர்ந்து,  திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கொளத்தூருக்கு சென்றுள்ளார். கொளத்தூரில் 8,000 வாக்குகள் வித்தயாசத்தில் தோல்வி அடைந்த ஸ்டாலின், தனக்கு வாக்களிக்க மக்களுக்கு நன்றி கூற கொளத்தூருக்கு இன்று (மே 5) மாலை சென்றார். அவருடன் சேகர்பாபுவும் உடன் இருந்தார். அப்போது, கண்கலங்கி ஸ்டாலினுடன் நின்ற காட்சிகள் வைரலாகி வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

கொளத்தூர் விசிட் அடித்த ஸ்டாலின்

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில்  233 தொகுதிகளில் தனித்து களம் கண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை கைப்பற்றி மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. ஆளும் திமுக 73  இடங்களில்  கைப்பற்றி படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. குறிப்பாக,  தலைநகர் சென்னையில் படுதோல்வியை திமுக சந்தித்தது. தன்னுடையை கோட்டை என  மேடைக்கு மேடை திமுக கூறி வந்த நிலையில், இந்த தேர்தலில் சென்னையை  முழுவதுமாக தவெக தன் வசம் வைத்துக் கொண்டது. சென்னையில் மொத்தமுள்ள 16 தொகுதிகளில் 14 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்றது.

சென்னை முழுவதுமே தவெகவின் அலை வீசிய போதிலும், துறைமுகம், சேப்பாக்கத்தில் திமுக வெற்றி பெற்றது. அதாவது துறைமுகத்தில் போட்டியிட்ட சேகர்பாபு, சேப்பாக்கத்தில் போட்டியிட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றனர். அதே நேரத்தில், திமுக பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது ஸ்டாலினின் தோல்வி தான். திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஸ்டாலின், 8,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை சந்தித்தார். கொளத்தூரில் போட்டியிட்ட  தவெகவின் வி.எஸ்.பாபு வெற்றி பெற்றார். 

கண்கலங்கிய சேகர்பாபு

தனது சொந்த தொகுதியிலேயே ஸ்டாலின் தோல்வி அடைந்தது உடன் பிறப்புகள், திமுகவினர் மத்தியில் பெரும் சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது. அதில் இருந்து இன்னும் திமுகவினர் மீளவே இல்லை என்றே கூறலாம். இதற்கிடையில், ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு சேகர்பாபு தான் காரணம் என திமுகவினர் குற்றச்சாட்டி வருகின்றனர்.

 

இந்த நிலையில்,  தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான மறுநாளான இன்று (மே 5) கொளத்தூர் தொகுதிக்கு ஸ்டாலின் சென்றுள்ளார். தொண்டர்கள் சூழ, வாகனத்தில்  சேகர்பாபுவுடன் ஸ்டாலின் வலம் வந்தார். தனக்கு வாக்கு செலுத்திய மக்களுக்கும் நேரில் நன்றி கூறினார். அப்போது, ஸ்டாலினுடன் வாகனத்தில் நின்றுக் கொண்டிருந்த சேகர்பாபு, கண்கலங்கி நின்றார். தேம்பி தேம்பி அழுதுக் கொண்டே ஸ்டாலினுடன் வலம் வந்தார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.  சேகர்பாபு மீது திமுக தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள் கடுப்பில் உள்ளனர்.

ஏனென்றால் ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு அவர் தான் காரணம் என திமுகவினர் குற்றச்சாட்டு வருகிறார். குறிப்பாக, முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன் சேகர்பாபு மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார்.  தலைவர் தோல்விக்கு காரணமானவர் எப்படி கொஞ்சமும் வெட்கம், பயம், அச்சம், கூச்சம் எதுவும் இல்லாமல் தலைவர் முன்பு வந்து முகத்தைக்காட்டி நிற்கிறார் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னது இதைத்தானா என பரந்தாமன் கேட்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க: ரஜினி-கமலுக்கு இல்லாத அலை..ஒரே தேர்தலில் விஜய் முதல்வரானது எப்படி? காரணம் இதுதான்!

மேலும் படிக்க: தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்பு.. தேதி குறித்த தவெக.. குஷியில் நண்பா நண்பீஸ்

மேலும் படிக்க:  கவின் ஆணவக்கொலை..எம்.எல்.ஏ-வான உறவினர்! யார் இந்த தமிழ்செல்வி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
MK StalinMK Stalin Kolathur VisitSekarbabu MK Stalin NewsKolathur Election Results

Trending News