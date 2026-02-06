English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குஷியில் திருவள்ளூர் மக்கள்... 2104 நபர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் - முதல்வர் திறந்த ஆலை!

குஷியில் திருவள்ளூர் மக்கள்... 2104 நபர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் - முதல்வர் திறந்த ஆலை!

MK Stalin: கும்மிடிப்பூண்டியில் முதலமைச்சர் இன்று தொடங்கிவைத்த இந்த பிரம்மாண்ட ஆலையின் மூலம் 2104 வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 6, 2026, 06:58 PM IST

Mitsubishi Electric Corporation: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (பிப். 6) தலைமைச் செயலகத்தில், தொழில், முதலீடு ஊக்குவிப்பு, வர்த்தகத் துறை சார்பில் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடைபெற்றது. இதில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் 2091 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில், 2104 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில், மீச்சுபிஷி எலக்ட்ரிக் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் அமைத்துள்ள, அறைகளுக்கான குளிர்சாதன இயந்திரங்கள் (Room Air Conditioners) மற்றும் காற்றழுத்தக் கருவிகள் (Compressors) உற்பத்தி ஆலையை காணொலி காட்சி வாயிலாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

Mitsubishi Electric Corporation: நிறுவனத்தின் பின்னணி? 

ஜப்பான் நாட்டின் மீச்சுபிஷி எலக்ட்ரிக் கார்ப்பரேஷன் (mitsubishi electric corporation) என்பது ஆற்றல் மற்றும் மின்சார அமைப்புகள், தொழில்துறை ஆட்டோமேஷன், தகவல் மற்றும் தொடர்பு அமைப்புகள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள், மின்சார மற்றும் மின்னணு உபகரணங்களை தயாரிப்பதில் நிபுணத்துவம் கொண்டுள்ளது. மீச்சுபிஷி எலக்ட்ரிக் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மீச்சுபிஷி எலக்ட்ரிக் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் உலகளவில் முன்னணி நிறுவனமாகவும் விளங்கி வருகிறது.

Mitsubishi Electric Corporation: 2023இல் தொடங்கிய திட்டம்

அந்த வகையில், மீச்சுபிஷி எலக்ட்ரிக் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம், 2091 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில், 2104 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில், அறைகளுக்கான குளிர்சாதன இயந்திரங்கள், காற்றழுத்தக் கருவிகளின் உற்பத்தி ஆலை நிறுவுவதற்கான திட்டமிடல் ஒப்பந்தங்கள் 2023ஆம் ஆண்டு மே மாதம், 2024ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தமிழ்நாடு அரசு  தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதன் தொடர்ச்சியாக, 2023ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், இத்திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டிய நிலையில், இன்றைய தினம் அவரே தொடங்கியும் வைத்தார். இது செயல்பாட்டு நிலைக்கு முன்னேறும் போது, அரசு மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Mitsubishi Electric Corporation: இதுவரை 629 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு

தமிழ்நாட்டில் மீச்சுபிஷி எலக்ட்ரிக் நிறுவனம் அமைத்துள்ள இந்த தொழிற்சாலை, அறைகளுக்கான குளிர்சாதன இயந்திரங்கள் உற்பத்தி ஆலை இந்தியாவின் முதலாவது ஆளை என பெருமைப்படுத்துகிறது. வெளிப்புற அலகுகள், உட்புற அலகுகள், காற்றழுத்தக் கருவிகள் ஒரே இடத்தில் உற்பத்தி செய்யும் முதலாவது தொழிற்சாலையாகவும் இது இருக்கும் என்றும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் இந்த திட்டத்தில் இதுவரை 1633 கோடி ரூபாய் முதலீடு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.மேலும், 200க்கும் மேற்பட்ட மகளிர் உள்பட மொத்தம் 629 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் முதலீட்டை அதிகப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்காக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மற்றும் பல அமைச்சர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பல்வேறு முதலீடுகளை தமிழ்நாட்டை நோக்கி ஈர்த்து வருகின்றனர். தொழில் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் காரணத்தாலும், அதற்கேற்ற வசதிகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்புகளை கொண்டுவருவதாலும் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு தொடர்ந்து வந்தவண்ணம் உள்ளது என்றும் தமிழக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TiruvallurMK StalinMitsubishi Electric CorporationMitsubishiTamil News

