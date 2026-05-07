ஆளுநருடன் விஜய் மோதல்? அந்த 6 எம்.எல்.ஏக்கள்.. திமுகவின் மாஸ்டர் பிளான் -அடுத்த முதல்வர் யார்?

தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரும் தவெக தலைவர் விஜய், ஆளுநரைச் சந்தித்து 112 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கடிதத்தை அளித்தார். ஆனால், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க போதிய ஆதரவு இல்லாததால் ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்கவில்லை. இதற்கிடையில் கிங் மேக்கராக இருக்கும் இடதுசாரிகள் மற்றும் விசிக தலைவர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : May 7, 2026, 03:11 PM IST
  • ஆட்சி அமைக்க விஜய்க்கு இன்னும் 6 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை.
  • ஆளுநருடன் 45 நிமிடங்கள் நடந்த சந்திப்பில் விஜய்க்கு விடுக்கப்பட்ட கிடுக்கிப்பிடி கேள்விகள்.
  • அறிவாலயத்தில் ஸ்டாலின் நடத்திய ரகசிய ஆலோசனை - கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிலைப்பாடு என்ன?

சென்னை: தமிழக அரசியல் களம் தற்போது முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு பெரும் பரபரப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத் (தவெக) தலைவர் விஜய், ஆட்சி அமைப்பதற்கான உரிமை கோரியும், அதற்கு ஆளுநர் முட்டுக்கட்டை போடுவதும், அதே நேரத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தனது கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் அவசர ஆலோசனை நடத்துவதும் தமிழகத்தின் தலைப்புச் செய்திகளாக மாறியுள்ளன.

விஜய்யின் ஆட்சி கனவு: 112-ல் நிற்கும் கணக்கு

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் அறுதிப் பெரும்பான்மை கிடைக்காத சூழலில், 234 தொகுதிகளைக் கொண்ட தமிழக சட்டசபையில் ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான மேஜிக் நம்பர் 118 ஆகும்.

தற்போதைய நிலவரப்படி, தவெக (108) மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸ் (5) என மொத்தம் 112 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு உள்ளது. எனவே பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் 6 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. விஜய் ஏற்கனவே 112 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கடிதத்தை ஆளுநர் அர்லேகரிடம் சமர்ப்பித்துவிட்டார். தன்னை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பார் என்று அவர் ஆவலுடன் காத்திருந்த நிலையில், ஆளுநர் தரப்பில் இருந்து எந்த அழைப்பும் வரவில்லை.

கட்சிகள் நிலவரம்
தவெக + காங்கிரஸ் 112 எம்.எல்.ஏக்கள்.
தேவைப்படும் பலம் இன்னும் 6 எம்.எல்.ஏக்கள்

 

ஆளுநர் - விஜய் சந்திப்பு: 45 நிமிடம் நடந்தது என்ன?

ஆளுநர் அழைக்காத காரணத்தால், விஜய் இன்று மீண்டும் ஆளுநரை நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். சுமார் 45 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்தச் சந்திப்பில் ஆளுநர் மிகக் கடுமையான கேள்விகளை முன்வைத்ததாகத் தெரிகிறது.

112 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவை வைத்துக்கொண்டு எப்படிப் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பீர்கள்?,  ஆட்சி அமைந்தால் அது பாதியில் கவிழாது என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம்? மற்றும் வெறும் வாய்வார்த்தையாக மற்ற கட்சிகள் ஆதரவு தரும் என்று சொல்வதை எப்படி ஏற்க முடியும்?என ஆளுநரின் கிடுக்கிப்பிடி கேள்விகளை கேட்டுள்ளார். 

அதற்கு பதிலளித்த தவெக தலைவர் விஜய், "இடதுசாரிகள் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு (விசிக) ஏற்கனவே ஆதரவு கோரி கடிதம் அனுப்பியுள்ளோம். அங்கிருந்து 6 எம்.எல்.ஏக்கள் நிச்சயம் ஆதரவு அளிப்பார்கள்" என்று கூறியுள்ளார். ஆனால் "அதிகாரப்பூர்வமான கடிதம் இல்லாமல் ஆட்சி அமைக்க அழைக்க முடியாது" என்று ஆளுநர் கறாராக மறுத்துவிட்டதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஸ்டாலினின் அவசர ஆலோசனை: களத்தில் இறங்கிய திமுக!

விஜய் ஆளுநரைச் சந்தித்த அதே நேரத்தில், அறிவாலயத்தில் அரசியல் காய்நகர்த்தல்கள் வேகம் எடுத்துள்ளன. விஜய் குறிவைக்கும் அதே இடதுசாரிகள் மற்றும் விசிக தலைவர்களை அழைத்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

கட்சி வாரியான தற்போதைய நிலைப்பாடு

கட்சி / நபர் நிலைப்பாடு முக்கிய நடவடிக்கை
விஜய் (தவெக) ஆட்சி அமைக்கத் தீவிரம் ஆளுநருடன் 45 நிமிடச் சந்திப்பு & ஆதரவு கோரல்
மு.க. ஸ்டாலின் (திமுக) கூட்டணியைத் தக்கவைத்தல் அறிவாலயத்தில் கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் அவசர ஆலோசனை
ஆளுநர் அர்லேகர் சட்ட விதிமுறைப்படி கறார் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க எழுத்துப்பூர்வ ஆதாரத்தைக் கோருதல்
விசிக & இடதுசாரிகள் மௌனம் / ஆலோசனை திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை விஜய்யின் அழைப்பை பரிசீலித்தல்

 

திமுகவின் திட்டம் என்ன?

திமுக தனது கூட்டணிக் கட்சிகள் விஜய்யின் பக்கம் சாய்ந்துவிடாமல் இருக்கப் போராடி வருகிறது. குறிப்பாக விசிக மற்றும் இடதுசாரிகளின் 6 எம்.எல்.ஏக்கள்தான் தற்போது 'கிங் மேக்கர்' இடத்தைப் பிடித்துள்ளனர். அவர்கள் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்தால் மட்டுமே தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க முடியும்.

இந்தச் சூழலில், ஸ்டாலின் தனது கூட்டணிக் கட்சிகளிடம் தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்தும், அடுத்து எடுக்க வேண்டிய சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விவாதித்து வருகிறார். இது விஜய்க்கு மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் யார்?

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இது ஒரு முக்கியமான கட்டம். ஒருபுறம் திரைத்துறையில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்து, முதல் தேர்தலிலேயே ஆட்சி அமைக்கத் துடிக்கும் விஜய். மறுபுறம் அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல் தலைவராக தனது கோட்டையைத் தக்கவைக்கப் போராடும் ஸ்டாலின் என தமிழக அரசியல் களம் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது.

தமிழக அரசியலில் அடுத்தது என்ன நடக்கும்?

சூழல் 1: இடதுசாரிகளும் விசிகவும் விஜய்க்கு ஆதரவு கடிதம் கொடுத்தால், ஆளுநர் விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும்.

சூழல் 2: திமுக தனது கூட்டணியை முழுமையாகத் தக்கவைத்துக்கொண்டால், விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாமல் போகலாம். இது குதிரை பேரத்திற்கு வழிவகுக்குமா என்ற அச்சமும் எழுந்துள்ளது.

தமிழக ஆளுநரின் முடிவுதான் அடுத்த சில மணிநேரங்களில் தமிழகத்தின் தலையெழுத்தை தீர்மானிக்கப்போகிறது. 118 என்ற இலக்கை அடைய விஜய் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளும், அதைத் தடுக்க ஸ்டாலின் வகுக்கும் வியூகங்களும் தமிழக அரசியலை ரணகளமாக்கி வருகின்றன. தமிழக மக்கள் ஒரு நிலையான ஆட்சியை எதிர்பார்க்கிறார்கள். இந்த அதிகாரப் போட்டியில் வெல்லப்போவது யார்? 'தளபதி' விஜய்யா அல்லது 'தலைவர்' ஸ்டாலினா? பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

தமிழக அரசியல் நிலவரம்: ஒரு பார்வை (2026)

அம்சம் விவரங்கள்
மொத்த இடங்கள் 234
ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான பலம் 118
தவெக + காங்கிரஸ் பலம் 112 (107 + 5)
விஜய்க்குத் தேவைப்படும் இடங்கள் 06
கிங் மேக்கர்கள் இடதுசாரிகள் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (விசிக)
ஆளுநரின் நிபந்தனை ஆதரவு தரும் 6 பேரின் அதிகாரப்பூர்வக் கடிதம் கட்டாயம்
திமுகவின் வியூகம் கூட்டணிக் கட்சிகள் (விசிக, இடதுசாரிகள்) வெளியேறாமல் தடுத்தல்
தற்போதைய நிலை இழுபறி மற்றும் உச்சகட்ட அரசியல் பரபரப்பு

 

About the Author

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

