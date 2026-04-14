சிறை வாழ்க்கை முதல் முதலமைச்சர் வரை: M.K. Stalin வாழ்க்கையை மாற்றிய சம்பவம்

1975 ஆம் ஆண்டு பிரதமர் இந்திரா காந்தி தலைமையிலான இந்திய தேசிய காரங்கிரஸ் அரசு தேசிய அவசரநிலை பிரகடனப்படுத்தியது (The Emergency India). இதனை தேசிய மற்றும் மாநில அளவில் பல தலைவர்கள் எதிர்த்தனர். அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அந்த வகையில் தமிழகத்தில் மு.க. ஸ்டாலின், முரசொலி மாறன் உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் பலர் மிசா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
சிறை அனுபவம்
ஸ்டாலின் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு காலம் சிறையில் இருந்தார். அந்த நாட்கள் அவரது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய அனுபவத்தை கொடுத்தது. ஸ்டாலினுடன் சிறை வைக்கப்பட்ட சிட்டி பாபு என்பவர் காவலர்கள் தாக்கிய தீவிரத்தால் உயிரிழந்தார். கடுமையான சூழ்நிலைகள், எதிர்பாராத தாக்குதல் என இவை அனைத்தும் ஸ்டாலினை மனதளவில் பெரிதும் பாதித்தன. ஆனால் அப்படியான ஒரு மோசமான அனுபவம் அவரை ஒரு வலிமையான தலைவராக உருவாக்கியது.
இந்த சம்பவத்திற்கு பின்னர், ஸ்டாலினின் அரசியல் அணுகுமுறையில் பெரியளவில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. சிறை வாழ்க்கையில் சந்தித்த கடினமான அனுபவங்கள் அவருக்கு மக்களின் பிரச்சனைகளை நெருக்கமாக புரிந்து கொள்ளும் மனப்பாங்கை கொடுத்தது. அரசியல் வாழ்க்கையில் உறுதியான நிலைப்பாடு, சவால்களை நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்வது என பல விஷயங்கள் அவரது சிறை அனுபவம் மூலம் வந்தவை என பார்க்கப்படுகிறது.
இளைஞரணி மாநில செயலாளர்
இதையடுத்து ஸ்டாலின் அரசியலில் படிப்படியாக உயர்ந்தார். 1980களுக்கு பிறகு திமுக இளைஞரனி மாநில செயலாளர் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது. இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அவர் கட்சியில் தனது இடத்தை வலுப்படுத்தினார். இதன்பிறகு தான் அவர் கட்சி தொண்டர்களால் ”தளபதி” என அழைக்கப்பட தொடங்கினார்.
சென்னை மாநகராட்சி மேயர்
1996 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சென்னை மாநகராட்சி தேர்தலில் ஸ்டாலின் நேரடியாக மக்களால் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் மேயர் என்ற வரலாற்று சாதனை படைத்தார். அவர் மேயராக இருந்த காலகட்டத்தில் சென்னையில் துப்பரவு பணிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து சென்னை நகரத்தின் குப்பை மேலாண்மை முறைகளை நவீனப்படுத்தினார். அதுமட்டுமல்லாமல், சுகாதாரம், பள்ளிகள் என பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்தி மக்களின் வாழ்க்கை தரங்களை மேம்படுத்த முக்கிய பங்கு வகித்தார்.
அமைச்சர் பயணம்
2006 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக அபார வெற்றியை பெற்று தமிழகத்தில் 5வது முறையாக ஆட்சி அமைத்தது. இந்த காலகட்டத்தில் ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு அரசின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி அமைச்சராக பதவி வகித்தார். அந்த நேரத்தில் 1,75,493 மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை நிறுவி மாநிலம் முழுவதும் மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களை தொடங்குவதில் முக்கிய பங்காற்றினார். இதையடுத்து 2008 ஆம் ஆண்டில் திமுகவின் பொருளாளராக பொறுப்பு வகித்தார்.
துணை முதல்வர்
ஸ்டாலின் 2009 ஆம் ஆண்டு மே 29 முதல் 2011 ஆம் ஆண்டு மே 15 வரை தமிழகத்தின் துணை முதல்வராக பணியாற்றினார். இந்த காலகட்டத்தில் அரசின் முக்கிய முடிவுகளில் தனது பங்களிப்பை கொடுத்து வந்தார். அதன்பின்னர் ஜனவரி 4, 2017ல் திமுக செயல் தலைவராக ஆக்கப்பட்ட அவர், 2018 ஆகஸ்ட் 8ல் கருணாநிதி காலமானபிறகு திமுக தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து கட்சியை முன் நின்று வழிநடத்த தொடங்கினார்.
முதலமைச்சராக ஸ்டாலின்
கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி அபார வெற்றியை பெற்றது. மொத்தமாக 159 இடங்களிலும் திமுக தனித்து 125 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றது. ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் 105,522 வாக்குகளை பெற்று மிகப்பெரிய வெற்றியை கைப்பற்றினார். தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் பதவியேற்றார். இது அவரது நீண்ட அரசியல் பயணத்தின் ஒரு மாபெரும் வெற்றியாகவும் சாதனையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
50 ஆண்டுகால அரசியல் பயணம்
ஒரு காலத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட இளைஞன்.. இன்று ஒரு மாநிலத்தையே வழிநடத்தும் முதலமைச்சராக தலைவராக உயர்ந்திருக்கிறார் ஸ்டாலின். அவரது வாழ்க்கையில் நடந்த அந்த ஒரு சம்பவம் தான், அவரை இன்று இப்படி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது என்பது யாராலும் மறுக்க முடியாத உண்மை.
1970களில் தொடங்கிய அவரது அரசியல் பயணம் தற்போது 50 ஆண்டுகளை கடந்தும், அவரை ஒரு அனுபவமிக்க மற்றும் அசைக்க முடியாத அரசியல் சக்தியாக உருவாக்கி உள்ளார்.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) மு.க. ஸ்டாலின் எப்போது மிசா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார்?
1975 ஆம் ஆண்டு Emergency காலத்தில் மிசா சட்டத்தின் கீழ் மு.க. ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
2) ஸ்டாலின் திமுகவில் வகித்த பதவிகள் என்னென்ன?
திமுகவில் ஸ்டாலின் முதலில் இளைஞரணி மாநில செயலாளராக இருந்தார். பின்னர் மேயர், அமைச்சர், துணை முதல்வர் மற்றும் 2021ல் முதலமைச்சராக உயர்ந்தார்.
3) 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக எத்தனை தொகுதிகளில் வென்றது?
2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தனித்து 125 தொகுதிகளில் வென்றது. கூட்டணி கட்சிகளுடன் 159 இடங்களை கைப்பற்றியது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ