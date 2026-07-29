/151 மருத்துவ இடங்களை இழந்துவிட்டோம்... தமிழக அரசுக்கு ஸ்டாலின் கேட்கும் 6 கேள்விகள்

Tamil Nadu 151 NEET SS Seats : தமிழ்நாட்டின் 151 உயர் சிறப்பு மருத்துவ இடங்களை, அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு ஒப்படைக்கும்படி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த விவகாரங்களில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கண்டனங்கள் குவிந்து வருகின்றன.
தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக தொடரப்பட்டிருந்த வழக்கில் அரசின் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகாததால், அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு சரண்டர் செய்ய எதிர்ப்பு கூட தெரிவிக்க இயலாமல் போனதாகவும் குற்றஞ்சாட்டு எழுந்துள்ளது. மருத்துவர்கள் சங்கம் தனது கண்டனத்தை தெரிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் தனது கண்டனத்தை அவரது X பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அந்த பதிவில், "ஆறாண்டுகளுக்கு முன் இதே நாளில், இந்தியா முழுவதும் உள்ள இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு 27% இடஒதுக்கீட்டைத் திமுக போராடிப் பெற்றுத் தந்தது. ஆனால் இன்றோ, மருத்துவப் படிப்பில் தமிழ்நாட்டின் இடங்களை இழக்கும் செய்தி வந்திருக்கிறது" என தனது வருத்தத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
அதேநேரத்தில் தமிழ்நாட்டின் உயர் சிறப்பு இடங்களைக் காற்றில் பறக்கவிட்ட தவெக அரசு என்றும் உச்சநீதிமன்றத்தில் வாய்பொத்தி நின்ற தமிழ்நாடு அரசு வழக்கறிஞர்கள் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
மேலும் தமிழ்நாடு அரசை நோக்கி அரசு மருத்துவர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியிருப்பதாக ஸ்டாலின் அவரது பதிவில் பட்டியலிட்டுள்ளார்.
ஆறாண்டுகளுக்கு முன் இதே நாளில், இந்தியா முழுவதும் உள்ள இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு 27% இடஒதுக்கீட்டைத் தி.மு.க. போராடிப் பெற்றுத் தந்தது. (https://t.co/ndIQTHlRpE)— M.K.Stalin (@mkstalin) July 29, 2026
ஆனால் இன்றோ, மருத்துவப் படிப்பில் தமிழ்நாட்டின் இடங்களை இழக்கும் செய்தி வந்திருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டின்… https://t.co/2aKZEgOupm
எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் தொண்டாற்ற இருந்த 151 உயர்சிறப்பு அரசு மருத்துவர்களை இழந்திருக்கிறோம் என்றும்; லட்சக்கணக்கான தமிழ்நாட்டு மக்களின் உயிர்ப்பிரச்சினை இது என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அரசு இதில் உரிய விளக்கத்தை அரசு மருத்துவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் அளித்தாக வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி உள்ளார்.