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151 மருத்துவ இடங்களை இழந்துவிட்டோம்... தமிழக அரசுக்கு ஸ்டாலின் கேட்கும் 6 கேள்விகள்

Tamil Nadu 151 NEET SS Seats : தமிழ்நாட்டின் 151 உயர் சிறப்பு மருத்துவ இடங்களை, அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு ஒப்படைக்கும்படி உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்து, பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 29, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:45 PM IST
151 மருத்துவ இடங்களை இழந்துவிட்டோம்... தமிழக அரசுக்கு ஸ்டாலின் கேட்கும் 6 கேள்விகள்
Image Credit: Tamil Nadu 151 NEET SS Seats | Representational Image

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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