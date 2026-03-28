திமுக வேட்பாளர் பட்டியல்: ஸ்டாலின் தூக்கியடித்த பெரிய தலைகள் யார் யார்...? 60+ புதுமுகங்கள்

TN Assembly Election, DMK Candidates List: திமுகவில் தற்போது அமைச்சர்களாக உள்ள மனோ தங்கராஜ், காந்தி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கும் இந்த தேர்தலில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. மனோ தங்கராஜின் பத்மநாபபுரம் தொகுதி சிபிஎம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. காந்தியின் ராணிப்பேட்டை தொகுதி அவரது மகன் வினோத் காந்திக்கு் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பொன்முடியின் திருக்கோவிலூர் தொகுதி அவரது மகன் கௌதமசிகாமணிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், பல்லாவரம் தொகுதியின் தற்போதைய எம்எல்ஏ இ. கருணாநிதிக்கு இம்முறை வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இவரது மகன் - மருமகள் அவர்களின் வீட்டில் பணிபுரிந்த சிறுமியை உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் சித்ரவதை செய்தது பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியது. எனவே அவருக்கு வழங்கப்படவில்லை.
