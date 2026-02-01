Budget 2026: பெரிய ஏமாற்றம்... புட்டு புட்டு வைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Budget 2026, MK Stalin: பெரிதும் எதிர்பார்த்திருந்த ஒன்றிய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை, வழக்கத்தைவிட பெரும் ஏமாற்றத்தை வழங்கியிருக்கிறது என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

Feb 1, 2026

Budget 2026, MK Stalin: 2026-27 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், பட்ஜெட்டை கடுமையாக விமர்சித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தற்போது நீண்ட அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். 

அதில், "தமிழ்நாட்டுக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், இந்த ஆண்டாவது, ஒன்றிய பாஜக அரசின் கண்களுக்கு தமிழ்நாடு தெரியும் – அதனால் தமிழ்நாடு உரிமைகளும் விடும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தோம். அந்த எதிர்பார்ப்பை பொய்யாக்கச் செய்து, ஏமாற்றத்தை வழங்கியிருக்கிறது ஒன்றிய பாஜக அரசு" என மத்திய பாஜக அரசை சாடி உள்ளார்.

Budget 2026: வரி பகிர்வு முறையில் மாற்றமில்லை

மேலும், "இன்று மாண்புமிகு ஒன்றிய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த 2026–27-ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையில், தமிழ்நாட்டின் நலன் முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது; பெண்கள், விவசாயிகள், விளிம்பு நிலை மக்கள் என எந்தப் பிரிவினருக்கும் நன்மை பயக்கும் முக்கிய திட்டங்கள் இதில் இடம்பெறவில்லை.

மாநிலங்களுக்கான வரி பகிர்வு முறையில், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட வளர்ச்சியடைந்த மாநிலங்களை ஒன்றிய அரசு தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகிறது என்ற கருத்தை, நாம் வலுவாக முன்வைத்து வருகிறோம். மொத்த வரி வருவாயில் மாநிலங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படும் பங்கு 41 விழுக்காட்டில் இருந்து 50 விழுக்காடாக உயர்த்தப்பட்ட வேண்டும் என தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களின் கோரிக்கை இம்முறையும் புறக்கணிக்கப்பட்டு, மாநிலங்களுக்கான வரிப்பிரிவு தொடர்ந்து 41 விழுக்காடு என்ற அளவிலேயே தொடரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது மிகுந்த ஏமாற்றத்தையே தருகிறது" என தமிழ்நாடு தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுவதாக விமர்சித்துள்ளார்.

Budget 2026: தமிழ்நாட்டுக்கான வரி இழப்பு

தொடர்ந்து அந்த பதிவில், "இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியில், மாநிலங்களின் பங்களிப்பை உரிய முறையில் 16ஆவது நிதிக்குழு அங்கீகரிக்க முற்பட்டபோதும், நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரத்தை கொண்டு, நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்குப் பெரும் பங்களிப்பைச் செலுத்தி வரும் தமிழ்நாட்டிற்கு நிதிப்பகிர்வு சதவீதம் இதர வளர்ச்சியடைந்த மாநிலங்களைக் காட்டிலும் குறைவாகவே அளிக்கப்பட்டிருப்பது மிகவும் வருந்தத்தக்கது. தமிழ்நாட்டுக்கான வரிப்பிரிவு 4.097 விழுக்காடு என்ற மிகச்சொற்ப அளவிலேயே அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இருக்கும் என தெரியவந்துள்ளது. இதன்மூலம் முதற்கட்ட மதிப்பீடுகள்படி இதர ஒப்பீடத்தக்க மாநிலங்களைக் காட்டிலும் ஆண்டுக்கு சுமார் 5000 கோடி ரூபாய் நிதி இழப்பு ஏற்படும். 

கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே நிதிப்பகிர்வில் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு வரும் நிலை, இன்று 16-ஆவது நிதிக்குழுவிலும் சரிசெய்யப்படவில்லை என்பது மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது. அண்மையில், சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விதிப்புச் சீரமைப்பில் மாநிலங்களுக்கான நிதி வருவாய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டுக்கான ஒன்றிய வரிகளின் பங்கு சுமார் 1,200 கோடி ரூபாய் அளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் கண்டிக்கத்தக்கது.

Budget 2026: திட்டங்களுக்கான நிதியும் குறைப்பு

ஜல்ஜீவன் குடிநீர் திட்டத்தில் தமிழ்நாடு கோரியிருந்த 3,112 கோடி ரூபாய் ஒன்றிய அரசால் வழங்கப்படவில்லை என்று தொடர்ந்து நாம் வலியுறுத்தி வந்த வேளையில், 2025–26ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை மதிப்பீட்டில் 67 ஆயிரம் கோடி ரூபாயாக இருந்த இந்தத் திட்டத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு, தற்போது திருத்திய மதிப்பீட்டில் வெறும் 17 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் என ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது இந்தத் திட்டத்தையே முடக்குவதற்கான முயற்சி என்றே தோன்றுகிறது" என தமிழ்நாட்டுக்கான வரி பகிர்வு மட்டுமின்றி திட்டங்களின் நிதியையும் குறைப்பதாக முதல்வர் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். 

மேலும் அதில், "பிரதம மந்திரியின் கிராம சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காகக் கடந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் 19 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்குவதாக அறிவித்துவிட்டு, தற்போது திருத்திய மதிப்பீட்டில் வெறும் 11 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மட்டும் ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள். அதேபோல், ஊரகப் பகுதிகளுக்கான பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்திற்கு 35,832 கோடி நிதி ஒதுக்குவதாக அறிவித்து, தற்போது 32,500 கோடி ரூபாய் என்ற அளவில் நிதி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது" என அவரின் முந்தைய கூற்றை மேலும் வலுப்படுத்தி உள்ளார். 

தொடர்ந்து, "இதைவிட மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் என்னவென்றால், மிகுந்த ஆரவாரத்துடன் அறிவிக்கப்பட்ட PM Internship Scheme திட்டத்திற்கு 10,831 கோடி ரூபாய் என்று ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவித்து, ஆனால் தற்போது 2025–2026ஆம் ஆண்டில் திருத்திய மதிப்பீட்டில், வெறும் 526 கோடி ரூபாய் என சொற்ப அளவிலேயே நிதி ஒதுக்கி இருப்பதன் மூலம், இந்தத் திட்டம் மிகப்பெரிய தோல்வியைத் தழுவி இருக்கிறது என்றுதான் கருத வேண்டி இருக்கிறது.

Budget 2026: திருக்குறள் கூட இல்லை...

இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டில் நலன் குறித்த திட்டங்கள் இடம்பெறும் என்று நாம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த வேளையில், புதிய திட்டங்கள் எதும் இடம்பெறவில்லை. முன்னோக்கிக் கொள்கையைக் கடைப்பிடிக்காத காரணமாக அனைவருக்கும் கல்வி திட்டத்திற்கான 3,548 கோடி ரூபாய், ஜல் ஜீவன் திட்டத்தை நாட்டிலேயே நாம் சிறப்பாகச் செயல்படுத்திய போதிலும் ஒன்றிய அரசு இன்னும் விடுவிக்காத நிதி 3,112 கோடி ரூபாய் நிதி குறித்தும் எந்த அறிவிப்பும் இல்லை. இதுமட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த புதிய திட்டங்கள் எதும் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் இல்லை என்பது தமிழ்நாட்டை ஒன்றிய அரசு தொடர்ந்து மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையுடன் நடத்திவருகிறது என்பதை வெட்ட வெளிச்சமாக்கியிருக்கிறது" என மத்திய அரசை விளாசி உள்ளார். 

வழக்கமாக ஒன்றிய நிதியமைச்சர் வழங்கும் நிதிநிலை அறிக்கையில் இடம்பெறும் திருக்குறளும் இந்த முறை இடம்பெறவில்லை என்றும் தமிழ்நாட்டுக்கான எந்த முக்கியத் திட்டங்களும் இடம்பெறவில்லை என்றும் முதலமைச்சர் சாடி உள்ளார். இறுதியில், மொத்தத்தில் ஏமாற்றம்... ஏமாற்றம்... ஏமாற்றம்... என்றும் விமர்சித்துள்ளார்.

