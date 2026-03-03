கெடு விதித்த திமுக.. காங்கிரஸின் அடுத்த மூவ் என்ன? பிளான் பி'-யை கையில் எடுத்த ஸ்டாலின்!

தமிழ்நாடு அரசியல் அப்டேட்: தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பிக் கொண்டு இருக்கும் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உடன்பாடு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. காங்கிரஸ் - திமுக இடையிலான தொகுதிப் பங்கீடு இழுபறி, இப்போது மாநிலங்களவை (Rajya Sabha) தேர்தல் வேட்பாளர் அறிவிப்பு வரை எதிரொலிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது. தற்போது கிடைத்திருக்கும் தகவலின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, திமுக தரப்பு ஓரளவுக்கு மேல் பொறுமை காக்கத் தயாராக இல்லை என்பதுதான் தற்போதைய கள யதார்த்தமாக உள்ளது.
திமுகவின் 'பிளான் பி': காங்கிரஸ் முடிவெடுக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
மாநிலங்களவை (Rajya Sabha) தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கலுக்கு மார்ச் 5-ம் தேதிதான் கடைசி நாள். இன்னும் சில தினங்களே இருப்பதால், காங்கிரஸ் தனது முடிவை இன்று மாலைக்குள் அறிவிக்க வேண்டும் என திமுக தரப்பில் 'கெடு' விதிக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது. ஒருவேளை காங்கிரஸ் பிடி கொடுக்காவிட்டால், திமுக தன்னிச்சையாக மூன்று வேட்பாளர்களையும் அறிவிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
திமுக - காங்கிரஸ் இடையே ஏன் இந்த இழுபறி?
வழக்கமாக மாநிலங்களவை தேர்தலில் ஒரு இடத்தை காங்கிரஸுக்கு திமுக ஒதுக்கும். ஆனால், வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கேட்கும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் குறிப்பிட்ட தொகுதிகள் குறித்து இன்னும் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை. பழைய கணக்குகளை முடித்தால் தான் புதிய இட ஒதுக்கீடு என்பதில் திமுக உறுதியாக இருப்பதால், இந்த 'ஈகோ' யுத்தம் நீடிக்கிறது.
எதிர்பார்க்கப்படும் திமூக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இதுதான்?
வேட்பாளர் பெயர்: திருச்சி சிவா
பின்னணி: மூத்த உறுப்பினர், டெல்லியில் திமுகவின் வலுவான குரலாக இருப்பவர்.
வேட்பாளர் பெயர்: கான்ஸ்டைன் ரவீந்திரன்
பின்னணி: செய்தித் தொடர்பாளர், கட்சிப் பணிகளுக்காக இந்த முறை இவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம்.
வேட்பாளர் பெயர்: எம்.எம். அப்துல்லா
பின்னணி: காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகாவிட்டால், காலியான இடத்திற்கு மீண்டும் இவரே பரிசீலிக்கப்படுகிறார்.
காங்கிரசுக்கு கெடு
இன்று மாலைக்குள் காங்கிரஸ் மேலிடம் தொகுதிப் பங்கீட்டில் இறங்கி வராவிட்டால், திமுக தனது வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டு தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்டத் தொடங்கிவிடும்.
தொகுதிப் பங்கீட்டில் இழுபறி (Seat-Sharing Deadlock)
காங்கிரஸ் கட்சி 39 முதல் 41 சட்டமன்றத் தொகுதிகளையும், 2 ராஜ்யசபா இடங்களையும் கேட்டு வருகிறது. ஆனால் கடந்த முறையைப் போலவே 25 இடங்கள் மற்றும் ஒரு ராஜ்யசபா இடம் மட்டுமே ஒதுக்க முடியும் என்பதில் திமுக உறுதியாக உள்ளது. "இதை ஏற்றுக்கொள்வது அல்லது விடுவது" (Take it or leave it) என்ற தொனியில் திமுகவின் பேச்சுவார்த்தை அமைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. காங்கிரஸ் மேலிடப் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் ஷோடங்கர், திமுகவின் 25 இடங்கள் என்ற ஆஃபர் திருப்திகரமாக இல்லை என்று கூறி கோவா சென்றுள்ளார்.
ஆட்சியில் பங்கு (Power Sharing) திமுக எதிர்ப்பு
மேலும் காங்கிரஸ் தரப்பிலிருந்து "ஆட்சியில் பங்கு" (Power Sharing) கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்பட்டது. ஆனால், இதற்கு திமுக தரப்பில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, காங்கிரஸ் தொண்டர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழக வெற்றி கழகம் + காங்கிரஸ் கூட்டணி?
நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK) கட்சிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக வரும் தகவல்கள் திமுகவை எரிச்சலடையச் செய்துள்ளன. ஒருவேளை திமுக கூட்டணியில் உரிய இடங்கள் கிடைக்காவிட்டால், காங்கிரஸ் TVK-வுடன் இணையக்கூடும் என்ற யூகங்களும் அரசியலில் நிலவுகின்றன.
மேலும் படிக்க - ராஜ்யசபா தேர்தல் 2026: திமுக-வில் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்? CM ஸ்டாலினின் 'சர்ப்ரைஸ்' லிஸ்ட்!
மேலும் படிக்க - திமுக மாவட்ட செயலாளரை இணைக்க முயற்சி! தவெகவின் பிளான் நடந்ததா?
மேலும் படிக்க - திமுகவிடம் காங்கிரஸ் வைத்த மெகா கோரிக்கை! கூட்டணியில் விலக முடிவா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ