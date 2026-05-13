/'Dirty Politics... நீங்க தூய சக்தியா இல்ல...?' விஜய்க்கு ஸ்டாலின் கிடுக்குப்பிடி கேள்வி

MK Stalin Slams CM Vijay: Clean Politics என்று சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் இப்போது, Dirty Politics செய்து வருகிறார்கள் என்றும் இது தூய சக்தியா இல்லை, அடுத்த கட்சி MLA-க்களைத் தூக்குற சக்தியா? என்றும் முதலமைச்சர் விஜய்யை விமர்சித்து, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார்.
MK Stalin Slams CM Vijay: முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் அவரது X பக்கத்தில் சட்டப்பேரவையில் இன்று நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு குறித்து பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில், "'தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி அமையவோ, தொடரவோ திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தடையாக இருக்காது' என்ற எனது நிலைப்பாட்டுக்கேற்ப திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர்கள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பைப் புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறார்கள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி, கொமதகவின் நித்தியானந்தம் ஆகிய சட்டப்பரை உறுப்பினர்களும் வெளிநடப்பு செய்ததை தொடர்ந்து அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
அதேபோல், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகிய தோழமைக் கட்சிகள், தமிழ்நாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்துவிடக் கூடாது என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அவர்களின் நிலைப்பாட்டையும் மதிப்பதாக ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆனால், தவெக ஆட்சியை விமர்சித்தும் அவர் அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். "இந்த ஆட்சி அமைய வழிவகுத்த எல்லாரோட நம்பிக்கையையும் சிதைக்கும் வேலையில தமிழக வெற்றிக் கழகம் இறங்கியிருக்கிறது. அதற்கு சாட்சி, ஆளுங்கட்சியின் கடந்த 3 நாட்களின் செயல்பாடுகளும், அதற்கு எங்கள் தோழமைக் கட்சியினர் கொடுத்த அறிக்கைகளும்..." என ஸ்டாலின் தவெகவை விமர்சித்துள்ளார்.
"Clean Politics என்று சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் இப்போது, Dirty Politics செய்து வருகிறார்கள். பிளவுபட்ட அதிமுக எனும் குழம்பிய குட்டையில மீன் பிடிக்க முயற்சி பண்ணி, அவர்களின் உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார்கள்" என சி.வி. சண்முகம் - எஸ்.பி.வேலுமணி குழுவினர் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்ததை கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
“தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சி அமையவோ, தொடரவோ திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தடையாக இருக்காது” என்ற எனது நிலைப்பாட்டுக்கேற்ப திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர்கள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பைப் புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறார்கள்.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) May 13, 2026
அதேபோன்று சட்டமன்றத்தில் இருக்கும் எங்கள் தோழமை இயக்க…
"உங்களின் Starting-ஏ இப்படி இருந்தா Finishing எப்படி இருக்கும்? இது தூய சக்தியா இல்லை, அடுத்த கட்சி MLA-க்களைத் தூக்குற சக்தியா?” எனத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு வாக்களித்த மக்களே வருந்திப் பேசும் நிலை உருவாகிவிட்டது" என ரைமிங்காக ஸ்டாலின் சாடியிருக்கிறார்.
உங்கள் செயல்பாடுகளை மக்கள் தொடர்ந்து பார்க்கிறார்கள். அடுத்து, பிளவுபட்ட அதிமுக உறுப்பினர்களுக்கு நீங்க என்ன 'Return Gift' கொடுக்கப் போகிறீர்கள் என்பதையும் மக்கள் பார்க்கத்தான் போகிறார்கள் என விஜய்யை குறிப்பிட்டு சாடியுள்ளார். அதேநேரத்தில், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தொடர்ந்து தன் கொள்கையில உறுதியாக இருந்து, ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்க்கட்சியாக செயல்படும் என்றும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.