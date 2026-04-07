  'அடிமை பழனிசாமி, தமிழ்நாட்டை கூறுபோட்டிருப்பார்' - சீர்காழியில் முதலமைச்சர் விளாசல்

’அடிமை பழனிசாமி, தமிழ்நாட்டை கூறுபோட்டிருப்பார்’ - சீர்காழியில் முதலமைச்சர் விளாசல்

MK Stalin : சீர்காழியில் திமுக தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுகவையும், எடப்பாடி பழனிசாமியையும் கடுமையாக விளாசினார்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 7, 2026, 07:47 PM IST
  • சீர்காழியில் முதலமைச்சர் இன்று பிரச்சாரம்
  • எடப்பாடி பழனிசாமி மீது கடும் விமர்சனம்
  • தமிழ்நாட்டை கூறுபோட்டிருப்பார் என ஆவேசம்

MK Stalin : தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி சீர்காழியில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட இந்தத் தொகுதியில், தனக்கும் இந்தப் பகுதிக்கும் உள்ள நீண்டகாலத் தொடர்பை உருக்கமாகப் பதிவு செய்ததோடு, எதிர்க்கட்சிகள் மீதான கடுமையான விமர்சனங்களையும் அவர் முன்வைத்தார்.

உங்க ஊரு மாப்பிள்ளை நான்

முதலமைச்சர் தனது உரையைத் தொடங்கும்போது, சீர்காழிக்கும் தனக்குமான உறவை நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார். "தமிழ்நாட்டின் மற்ற ஊர்களுக்கு நான் முதலமைச்சர், ஆனால் சீர்காழியைப் பொறுத்தவரை நான் முதலமைச்சர் ஆவதற்கு முன்பே உங்கள் ஊர் மாப்பிள்ளை. இப்போது உரிமையோடு உங்கள் வீட்டு மருமகனாக வாக்கு கேட்க வந்திருக்கிறேன்" என்று கூறினார்.

வேட்பாளர்கள் அறிமுகம்

பூம்புகார் - நிவேதா முருகன் (திமுக - உதயசூரியன்), மயிலாடுதுறை - ஜமால் முகமது யூனுஸ் (காங்கிரஸ் - கை சின்னம்), சீர்காழி - செந்தில் செல்வன் (மதிமுக - உதயசூரியன்), வேதாரண்யம் - மாமி புகழேந்தி (திமுக - உதயசூரியன்), நாகப்பட்டினம் - பேராசிரியர் ஜவாஹிருல்லா (மமக - உதயசூரியன்), கீழ்வேளூர் - லதா தங்கமணி (சிபிஎம் - அறிவாள் சுத்தியல் நட்சத்திரம்) ஆகிய திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்தார். 

தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கும் ஒன்றிய அரசு

இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர், ஒன்றிய அரசின் பாரபட்சமான நடவடிக்கைகளை புள்ளிவிவரங்களுடன் சாடினார். இந்தியாவின் வளர்ச்சி எஞ்சினாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டை, ஒன்றிய அரசின் உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் அதிகம் நடைபெறும் மாநிலங்களின் முதல் 10 பட்டியலில் கூட சேர்க்காமல் வஞ்சிக்கிறது என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

மெட்ரோ ரயில் அரசியல் 

மதுரையில் பாஜக வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வழங்கப்படும் என்று மகாராஷ்டிர துணை முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கூறியிருப்பதை "பிளாக் மெயில் அரசியல்" என விமர்சித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், இது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என்றார். மேலும், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது கடுமையான அரசியல் விமர்சனங்களை முதலமைச்சர் அடுக்கினார். தென் மாநிலங்களைப் பாதிக்கும் தொகுதி மறுவரையறை போன்ற முக்கியமான பிரச்சினைகளில் பழனிசாமி குரல் கொடுக்காதது ஏன்? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

அடிமை பழனிசாமி 

அதிமுகவை பாஜகவிடம் பழனிசாமி குத்தகைக்கு விட்டுள்ளார் என்றும், ஒருவேளை அதிமுக ஆட்சியில் இருந்திருந்தால் தமிழ்நாட்டையே கூறுபோட்டு விற்றிருப்பார்கள் என்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காரசாரமாகத் தெரிவித்தார். செய்ததைச் சொல்லி வாக்கு கேட்பது திராவிட மாடல், பொய்களையும் அவதூறுகளையும் மட்டுமே நம்பி வாக்கு கேட்பது அடிமை பழனிசாமி மாடல் என அவர் கடுமையாக விமர்சித்தார். இந்தத் தேர்தல் தமிழகத்தின் உரிமைகளை மீட்டெடுப்பதற்கான தேர்தல் என்பதை வலியுறுத்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்குப் பெருவாரியான ஆதரவை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். 

கடந்த 5 ஆண்டு கால சாதனைகள்

இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்துக்கு செய்த சாதனைகளை முதலமைச்சர் பட்டியலிட்டார். மயிலாடுதுறை புதிய பேருந்து நிலையம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மருத்துவமனை கூடுதல் கட்டடங்கள் மற்றும் பூம்புகார் சுற்றுலா மேம்பாடு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. நாகப்பட்டினம் அக்கரப்பேட்டை மேம்பாலம், துறைமுக மேம்பாடு, புதிய நூலகங்கள் மற்றும் நீலக்கடற்கரைத் திட்டம் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார். மேலும், தற்போது திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வு, இல்லத்தரசி திட்டம் ஆகியவற்றையும் கட்டாயம் இந்த ஸ்டாலின் நிறைவேற்றுவேன் என வாக்குறுதி அளித்து பிரச்சாரத்தை நிறைவு செய்தார்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

MK StalinEdappadi PalaniswamiSirkazhi rallyTamil Nadu election 2026DMK vs AIADMK

