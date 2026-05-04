  இனி சிறப்பான எதிர்க்கட்சியாக... தோல்விக்கு பின் ஸ்டாலின் சொன்ன அந்த வார்த்தை!

இனி சிறப்பான எதிர்க்கட்சியாக... தோல்விக்கு பின் ஸ்டாலின் சொன்ன அந்த வார்த்தை!

MK Stalin Statement: மக்கள் தீர்ப்பைத் தலைவணங்கி ஏற்கிறோம் என்றும் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு வாழ்த்துகள் என்றும் தேர்தல் தோல்விக்கு பின் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 4, 2026, 08:43 PM IST
  • ஸ்டாலின் 8 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி
  • திமுக 50+ தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி.
  • தவெக பெரும்பான்மையை பெறவில்லை.

சதம் அடித்த விஜய்! முதல்வராக பொறுப்பேற்க இன்னும் எத்தனை இடங்கள் தேவை?
TN Assembly Election
சதம் அடித்த விஜய்! முதல்வராக பொறுப்பேற்க இன்னும் எத்தனை இடங்கள் தேவை?
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
vijay
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
சொந்த தொகுதியில் மண்ணை கவ்விய முதலமைச்சர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஸ்டாலின்
Tamil Nadu election 2026
சொந்த தொகுதியில் மண்ணை கவ்விய முதலமைச்சர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஸ்டாலின்
விஜய் முதல் மு.க.ஸ்டாலின் வரை - இன்றைய ராசிபலன் கணிப்பில் யாருக்கு யோகம்?
Today Horoscope
விஜய் முதல் மு.க.ஸ்டாலின் வரை - இன்றைய ராசிபலன் கணிப்பில் யாருக்கு யோகம்?
இனி சிறப்பான எதிர்க்கட்சியாக... தோல்விக்கு பின் ஸ்டாலின் சொன்ன அந்த வார்த்தை!

MK Stalin Statement, TN Election Results 2026: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 முடிவுகள் இன்று வெளியாகியது. தவெக 108 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கும் நிலையில், திமுக கூட்டணி 74 தொகுதிகளிலும், அதிமுக கூட்டணி 53 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறது. 

இதில் அதிர்ச்சியளிக்கும் விஷயமாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் அவர் போட்டியிட்ட கொளத்தூர் தொகுதியில் 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில், தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபுவிடம் தோல்வியடைந்தார்.

இந்நிலையில், தோல்விக்கு பின் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், மக்கள் தீர்ப்பைத் தலைவணங்கி ஏற்கிறோம் என்றும் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு வாழ்த்துகள் என்றும் அவரது X பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். தவெகவை குறிப்பிட்டோ அல்லது விஜய்யை குறிப்பிட்டோ அவர் வாழ்த்து கூறவில்லை.

மு.க.ஸ்டாலின் அந்த பதிவில், "கடந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் ஏராளமான திட்டங்களை உருவாக்கி, தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நல்லாட்சியை வழங்கினோம். தமிழ்நாட்டை அனைத்து வகையிலும் உயர்த்தினோம். தேர்தல் களத்தில் எங்களது சாதனைகளைச் சொல்லியே வாக்குகளைக் கேட்டோம்.

மக்களுக்குச் செய்து கொடுத்த நலத்திட்டங்கள் தொடருவதற்கு வாக்கு கேட்டு நாங்கள் பரப்புரை செய்தோம்.திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியை ஆதரித்து வாக்களித்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் நான் எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். 

மேலும் அந்த பதிவில், "வாக்களித்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, வாக்களிக்க மறந்தவர்களுக்கும் சேர்த்தே ஆட்சி நடத்தினேன். அனைத்து மக்களுக்கும் உண்மையாக இருந்தேன். நான் எனது மனச்சாட்சிப்படியே செயல்பட்டேன்.

நான் எனது சக்தியை மீறி உழைத்தேன். என்னைப் போன்றே களத்தில் உழைத்த என் உயிரோடு கலந்திருக்கும் தலைவர் கலைஞரின் அன்பு உடன்பிறப்புகள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றி" என திமுக தொண்டர்களை குறிப்பிட்டு தனது நன்றியை தெரிவித்தார். 

மேலும், "எங்களோடு தோளோடு தோள் நின்ற தோழமை இயக்கத் தலைவர்கள், நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி" என கூட்டணி கட்சியினருக்கும் தனது நன்றியை தெரிவித்துள்ளார். 

தொடர்ந்து, "எனது அரசியல் பொதுவாழ்வில் அதிகப்படியான வெற்றியையும் பார்த்துள்ளேன்; தோல்விகளையும் சந்தித்துள்ளேன். எனவே இலட்சியமும் கொள்கையும்தான் முக்கியமே தவிர, வெற்றி தோல்விகள் மட்டுமல்ல என்று செயல்படக் கூடியவன் நான்.

அதனால் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் அரசியல் பயணம் தொய்வில்லாமல் தொடரும். இதுவரை மக்களுக்காகச் சிறப்பான ஆளும்கட்சியாகச் செயல்பட்ட திமுக - இனி சிறப்பான எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படும்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

