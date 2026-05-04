முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பின்னடைவு - பரபரப்பாக செல்லும் கொளத்தூர் வாக்கு எண்ணிக்கை

MK Stalin : கொளத்தூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பின்னடைவை சந்தித்திருப்பதால், அந்த தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை பெரும் பரபரப்பாக செல்கிறது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 11:12 AM IST
MK Stalin : தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாநிலத்தின் மிக முக்கியமான நட்சத்திரத் தொகுதியான கொளத்தூரில் தற்போதைய நிலவரம் தமிழக அரசியலையே உலுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. கடந்த மூன்று முறையும் இதே தொகுதியில் அமோக வெற்றி பெற்ற முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், தற்போதைய நிலவரப்படி பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளார்.

ஆரம்பகட்ட வாக்கு எண்ணிக்கையில் அதிர்ச்சி

இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியதில் இருந்தே கொளத்தூர் தொகுதி மீது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் பார்வையும் திரும்பியிருந்தது. தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட போது இழுபறி நீடித்த நிலையில், மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்கள் எண்ணத் தொடங்கிய முதல் இரண்டு சுற்றுகளிலேயே பெரும் மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. காலை 10:45 மணி நிலவரப்படி, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை விட முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.

வி.எஸ். பாபு (தவெக): 8,393 வாக்குகள்

மு.க. ஸ்டாலின் (திமுக): 7,159 வாக்குகள்

வாக்கு வித்தியாசம்: 1,234

இந்தத் தொகுதியில் மூன்றாம் இடத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் பி. சாந்தனகிருஷ்ணன் உள்ளார்.

திமுக கோட்டையைத் தகர்க்கிறதா தவெக?

திமுகவின் தொகுதியாகக் கருதப்படும் கொளத்தூரில், மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் கடந்த 2011 முதல் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வருகிறார். கடந்த 2021 தேர்தலில் 70,000க்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அவர் வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், இந்த முறை முதல் முறையாகத் தேர்தல் களத்தில் குதித்துள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம், தொடக்கத்திலேயே முதலமைச்சருக்குச் சவால் அளிக்கும் வகையில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. வி.எஸ். பாபு அவர்கள் ஏற்கனவே இதே தொகுதியில் திமுகவின் முக்கியப் பொறுப்பில் இருந்தவர் என்பதும், தற்போது தவெக சார்பில் களமிறங்கி இருப்பதும் அவருக்குச் சாதகமாக அமைந்துள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.

முதலமைச்சர் பின்னடைவுக்கான காரணங்கள்

தவெக தலைவர் விஜய் மீதான இளைஞர்களின் ஈர்ப்பு, கொளத்தூர் போன்ற நகர்ப்புற தொகுதிகளில் வாக்குகளாக மாறியிருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தொகுதியில் நிலவும் சில அடிப்படைப் பிரச்சனைகள் மற்றும் அதிகாரத் துஷ்பிரயோகம் குறித்த புகார்கள் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராகத் திரும்பியிருக்கலாம். மேலும், அதிமுக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி பிரிக்கும் வாக்குகளால், திமுகவின் வாக்கு வங்கி சரிந்து, அது தவெக வேட்பாளருக்குச் சாதகமாக மாறியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

திமுக நம்பிக்கை

இருப்பினும், இது ஆரம்பகட்ட நிலவரம் மட்டுமே என்பதால் திமுக நிர்வாகிகள் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர். கொளத்தூர் எப்போதும் எங்கள் தலைவரின் கோட்டை. நகர்ப்புற வாக்குகள் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் வாக்கு எண்ணிக்கை வரும்போது நிலைமை மாறும். இறுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் மிகப்பரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார் என்று திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

தேர்தல் களத்தின் தற்போதைய சூழல்

கொளத்தூரில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தத் தொய்வு, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள திமுக தொண்டர்களிடையே ஒருவித அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முதலமைச்சர் ஒருவரே தனது சொந்தத் தொகுதியில் பின்தங்குவது, அந்த ஆட்சியின் மீதான அதிருப்தியா அல்லது புதிய அரசியல் மாற்றத்திற்கான தொடக்கமா என்ற விவாதம் தற்போது சூடுபிடித்துள்ளது. இன்னும் பல சுற்றுகள் மீதமுள்ள நிலையில், அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் முன்னிலைக்கு வருவாரா அல்லது வி.எஸ். பாபு தனது முன்னிலையைத் தக்கவைப்பாரா என்பது பிற்பகலில் தெரிந்துவிடும். தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் யார் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் இந்தத் தேர்தல் முடிவுகளில், கொளத்தூர் தொகுதியின் முடிவு ஒரு வரலாற்றுத் திருப்பமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

