திமுகவின் 2026 தேர்தல் அறிக்கை : உரிமைத்தொகை டூ தமிழ் புதல்வன் வரை - அதிரடி அறிவிப்புகள்!

DMK Manifesto : வரும் 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையை அக்கட்சி தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார். "திராவிட மாடல்" ஆட்சியைத் தொடரவும், தமிழ்நாட்டின் கல்வி மற்றும் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் பல்வேறு கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகள் இந்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக மகளிர், மாணவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளைக் கவரும் வகையில் பல நிதி உதவி உயர்வு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
நிதி உதவி மற்றும் சமூக நலத் திட்டங்கள்
திமுகவின் இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் மிக முக்கியமான அறிவிப்பாக மகளிர் உரிமைத் தொகை தற்போதைய ரூ.1000-லிருந்து ரூ.2000-ஆக உயர்த்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், முதியோர் உதவித்தொகை மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாதாந்திர உதவித்தொகை ஆகியவையும் ரூ.2000-ஆக உயர்த்தப்படும் என வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்களுக்கான மீன்பிடித் தடைக்கால நிவாரணத் தொகை ரூ.8000-லிருந்து ரூ.12,000-ஆக அதிகரிக்கப்படும்.
மாணவர் நலன் மற்றும் கல்வித் திட்டங்கள்
கல்வித் துறையில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன:
காலை உணவுத் திட்டம்: 15 லட்சம் மாணவர்கள் கூடுதலாகப் பயன்பெறும் வகையில், இத்திட்டம் 8-ஆம் வகுப்பு வரை விரிவாக்கப்படும்.
மாதாந்திர உதவித்தொகை: 'புதுமைப் பெண்' மற்றும் 'தமிழ் புதல்வன்' திட்டங்களின் கீழ் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ரூ.1000 உதவித்தொகை ரூ.1500-ஆக உயர்த்தப்படும்.
இலவச லேப்டாப்: உயர்கல்வி பயிலும் 35 லட்சம் மாணவர்களுக்கு இலவச மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும்.
வேலைவாய்ப்பு: தமிழகத்தில் உள்ள 1.5 லட்சம் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்றும், உயர்கல்வி முடித்த 5 லட்சம் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வசதிகள்: அனைத்து அரசு கல்லூரிகளிலும் இலவச வைஃபை வசதி ஏற்படுத்தப்படும்.
விவசாயம் மற்றும் கட்டமைப்பு மேம்பாடு
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த முக்கிய விலை உயர்வு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன:
நெல் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ரூ.3500 மற்றும் கரும்பு ஒரு டன்னுக்கு ரூ. 4500 ஆதார விலையாக வழங்கப்படும்.
பால் கொள்முதல் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 5 உயர்த்தப்படும்.
அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழை எளிய மக்களுக்காக 10 லட்சம் புதிய வீடுகள் கட்டித்தரப்படும்.
போக்குவரத்துத் துறையை மேம்படுத்த அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 10,000 புதிய பேருந்துகள் வாங்கப்படும். மேலும், ரூ.10,000 கோடி மதிப்பில் 15,000 கி.மீ சாலைகள் சீரமைக்கப்படும்.
மருத்துவம் மற்றும் பிற முக்கிய அம்சங்கள்
மக்களின் ஆரோக்கியத்தை உறுதிப்படுத்த, முதல்வர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூ.5 லட்சமாகவும், காப்பீட்டுத் தொகை ரூ.10 லட்சமாகவும் உயர்த்தப்படும். டயாலிசிஸ் கருவிகளின் எண்ணிக்கை இருமடங்காக அதிகரிக்கப்படும். தொழில்துறை வளர்ச்சிக்காக ரூ.18 லட்சம் கோடி அந்நிய முதலீடு ஈர்க்கப்படும் என்றும், தகவல் தொழில்நுட்ப ஏற்றுமதி ரூ.5 லட்சம் கோடியாக உயர்த்தப்படும் என்றும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சென்னையில் செம்மொழி மாநாடு நடத்தப்படும் என்றும், 5000 திருக்கோயில்களில் குடமுழக்கு நடத்தப்படும் என்றும் தேர்தல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
