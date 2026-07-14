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முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, மு.க.ஸ்டாலின் வைத்த முக்கிய கோரிக்கை

MK Stalin : தமிழர்களின் வரலாற்றை உலகறியச் செய்ய அகழாய்வு பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 14, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:07 PM IST
முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, மு.க.ஸ்டாலின் வைத்த முக்கிய கோரிக்கை
Image Credit: CM Vijay and MK StalinSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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