  • கரூர் சம்பவம்: அமைச்சர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை - டென்ஷன் ஆன இபிஎஸ் - அதிமுக அமளி ஏன்?

கரூர் சம்பவம்: அமைச்சர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை - டென்ஷன் ஆன இபிஎஸ் - அதிமுக அமளி ஏன்?

MK Stalin vs Edappadi Palanisamy: கரூர் சம்பவம் குறித்து சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் இடையே நடந்த காரசார விவாதத்தை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 15, 2025, 03:20 PM IST
  • உடற்கூராய்வு உடனடியாக செய்யப்பட்டது குறித்து அரசு விளக்கம்
  • கள்ளக்குறிச்சிக்கு தான் செல்லாதது குறித்து முதலமைச்சர் விளக்கம்
  • அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்தது குறித்தும் முதல்வர் பேச்சு

Tamil Nadu Assembly Latest News, MK Stalin vs Edappadi Palanisamy: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இன்று காலை 9.30 மணிக்கு கூடியது. காலை 10.30 மணிவரை கேள்வி - பதில் நேரம் நடந்தது. தொடர்ந்து, கரூர் சம்பவம் குறித்து விவாதிக்க கவன தீர்மானம் கொண்டுவர வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கோரிக்கை வைத்தார். 

முதலில் பேசிய முதல்வர் 

இந்நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர், மற்ற உறுப்பினர்கள் இதுகுறித்து பேசுவதற்கு முன், கரூர் சம்பவத்தில் இதற்கு முன் அரசால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், அடுத்து எடுக்கப்பட இருக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் விரிவான விளக்கத்தை அளித்தார். உறுப்பினர்கள் பேசுவதற்கு முன்னரே முதலமைச்சர் விளக்கம் அளித்தது ஏன் என்ற கேள்விக்கு, இதுவரை நடந்தது என்ன என்பதை தங்களின் பார்வைக்கு கொண்டுவரவே முதலமைச்சர் முதலில் பேசினார் என்றும் அதற்கு பிறகு உறுப்பினர்கள் பேசலாம் என்றும் சபாநாயகர் அப்பாவு விளக்கம் அளித்தார்.

இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு

தொடர்ந்து பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "கரூர் விவகாரத்தில் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் அசம்பாவிதத்தை தடுத்திருக்கலாம். தவெக தலைவர் 4 மாவட்டங்களில் ஏற்கெனவே மக்கள் சந்திப்பு கூட்டங்களை நடத்தினார். மக்கள் எவ்வளவு பேர் பங்கேற்றார்கள் என அரசுக்கு, உளவுத்துறை மூலம் தகவல் கிடைத்திருக்கும். அதற்கு ஏற்றவாறு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால், அசம்பாவிதத்தை தவிர்த்திருக்கலாம்" என்றார். 

முதலமைச்சர் அளித்த விரிவான விளக்கத்தை தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினார். அதற்கு முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் தரப்பில் விளக்கம் அளித்தனர். அவற்றை இங்கு காணலாம்.

MK Stalin vs EPS: இபிஎஸ் கேள்விகளும், அரசின் பதில்களும்

இபிஎஸ்: அவசர அவசரமாக 39 உடல்களை ஒரே இரவில் உடற்கூராய்வு செய்ய வேண்டியதன் அவசியம் என்ன?

மா. சுப்பிரமணியன்: கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் ஏற்கனவே இரண்டு மேசைகள் இருந்த நிலையில், கூடுதலாக மூன்று மேசைகள் அமைத்து உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டது. அவசர நிலையை கருதி மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதியுடன் நள்ளிரவில் கூராய்வு செய்யப்பட்டது. நள்ளிரவு தொடங்கி அடுத்த நாள் (செப். 28) மாலை 4 மணிவரை 39 உடல்களும் மொத்தம் 14 மணிநேரம் உடற்கூராய்வு நடந்தது. கரூரில் இருந்த 3 மருத்துவர்கள், வரவழைக்கப்பட்ட 22 மருத்துவர்கள் என மொத்தம் 25 மருத்துவர்கள் உடற்கூராய்வில் ஈடுபட்டனர். 1474 பணியாளர்கள் பணியில் இருந்தனர். வீடியோ பதிவுடனேயே உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லை. அகமாதபாத் விமான விபத்தில் 229 உடல்கள் 12 மணி உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டு உள்ளது. 

இபிஎஸ்: ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் விசாரிக்கும் போது அரசு அதிகாரிகள் செய்தியாளர்களை சந்தித்தது ஏன் ?

ஸ்டாலின்: வேண்டுமென்றே அரசியல் நோக்கத்தில் சமூக வலைதளங்களில் தவறான கருத்துகள் பரவியதால்தான் அதிகாரிகள் அது குறித்து விளக்கம் அளித்தார்கள். எம்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் இருந்தபோதும், கொரோனா காலகட்டத்திலும், ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் இருந்தபோதும் அதிகாரிகள் செய்தியாளரை சந்தித்தனர். அலுவல் ரீதியில் மட்டுமே செய்தியாளர் சந்திப்பு நடத்தப்பட்டது, அரசியல் ரீதியாக அல்ல. 

இபிஎஸ்: கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய உயிரிழப்பின்போது முதலமைச்சர் நேரில் சென்று பார்க்கவில்லையே ஏன்?

ஸ்டாலின்: அந்த நேரத்தில் அமைச்சர்கள் நேரில் சென்று பார்த்தார்கள், அவர்கள் கள்ளச்சாராயம் அருந்தி உயிரிழந்தவர்கள். கரூரில் அப்படி இல்லை, அப்பாவி மக்கள் மிதிபட்டு இறந்திருக்கிறார்கள்.

துரைமுருகன்: கள்ளக்குறிச்சிக்கு ஏன் செல்லவில்லை என கேட்கும் நீங்கள், அவர் உடனடியாக கரூருக்கு நள்ளிரவிலேயே சென்றதை பாராட்ட வேண்டாமா?

இபிஎஸ்: மக்கள் உயிரிழந்திருக்கும் போது, முதலமைச்சர் சென்று பார்வையிடுவது அவரது கடமை

எஸ்.எஸ். சிவசங்கர்: தூத்துக்குடி சம்பவத்தின் போது இபிஎஸ் என்ன செய்தார்?

தர்ணாவில் ஈடுபட்ட இபிஎஸ்

இதைத் தொடர்ந்து, உடனே அதிமுகவினர் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர். தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு அமைச்சர்கள் பேசியதை நீக்க வேண்டும் என இபிஎஸ் மற்றும் அதிமுக உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, சபாநாயகர் இருக்கையின் முன் அமர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி தர்ணாவில் ஈடுபட்டார்.

அதிமுக வெளிநடப்பு

உரிய வார்த்தைகள் கேட்டு அவற்றை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்கி விடுங்கள் என்றார். தூத்துக்குடி சம்பவம் நடந்ததா இல்லையா ? அதைத்தான் சிவசங்கர் பேசினார் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியிருந்தார். இருப்பினும், அதிமுக உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து சபாநாயகர் இருக்கை முன் அமர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர். தங்களின் இடத்திற்கு சென்று எதையெல்லாம் நீக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டால், அதை நீக்கிவிடுகிறோம் என அவை முன்னவர் துரைமுருகன் கூறினார், அமளி ஓய்ந்தபாடில்லை. தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டால் அவை காவலர்களை விட்டு வெளியேற்ற நேரிடும் என அவைத்தலைவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார். 

அமளியில் ஈடுபட்ட அதிமுக உறுப்பினர்கள், அரசுக்கு எதிராக முழுக்கமிட்டபடி அவர்கள் பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர். இருப்பினும், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் வெளிநடப்பு செய்யவில்லை. இபிஎஸ் சட்டப்பேரவையில் கேள்வி கேட்பதற்கு முன்னரே செங்கோட்டையன் அவையில் இருந்து வெளியேறினார்.

ஓபிஎஸ் தரப்பு வெளிநடப்பு செய்யவில்லை 

முன்னதாக, இன்று அவைக்கு வரும்போதே சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை, கரூர் கூட்ட நெரிசல், கிட்னி திருட்டு முறைகேட்டை கண்டித்து அதிமுக உறுப்பினர்கள் கருப்பு பட்டையை அணிந்து வந்தனர். ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள், செங்கோட்டையன் ஆகியோர் கருப்பு பட்டையை அணியவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க CBI ஆட்டம் START” கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரத்தில் அதிரடி தீர்ப்பு..!

மேலும் படிக்க கரூர் வழக்கு: 4 மணி நேரத்தில் எப்படி? பிரேத பரிசோதனை குறித்து தமிழக அரசிடம் நீதிமன்றம் கேள்வி!

மேலும் படிக்க கரூர் சம்பவம்.. உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்றது எப்படி? செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்!

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TN AssemblyMK StalinEPSEdappadi PalanisamyKarur

